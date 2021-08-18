Отправлено: - 21:05

abaika95:

Придет на ее место Люда или Роза которые знают как ответить на казахском



abaika95:

У нас в кого не плюнь из активистов или журналистов (даже целые редакции) на грантах сидят или спонсируется из за рубежа маркс вы предлагаете убрать их из общественного поля?

Цитата:Думаю, что не так то и просто найти замену Ларисе, тем более, что только русскоязычных продавцов не так уж и мало, даже если взять одни продуктовые магазины. Но даже если и выгнать всех этих заслуженных Ларис со своих мест, то вы что ли с Куатом будете кормить их и их детей маленьких. Куат сам побирается, висит тяжёлым тунеядным грузом на народной шее, так ещё и Ларис рядом с собой хочет повесить.Цитата:Ах, abaika95, наивный вы наш либероид. Ну разве пойдете вы лечиться к непрофессионалу? А может, доверите ремонт своей любимой машины первому встречному Куату, у которого есть ключ 14×18? Точно так же и в вопросах СМИ можно доверять только профессионалам, получившим лицензию на журналистскую деятельность. А всяких тиктокеров - любителей гнать мокрыми тряпками подальше от серьезных информационных каналов. Хочешь публиковаться - найди себе место в каком-нибудь издании. Там тебе старшие товарищи расскажут и подскажут, как можно и как нельзя себя вести, чтобы не выглядеть идиотом и не сесть на нары по молодости лет и горячности нрава.