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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11636
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 18:59
#5881
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Цитата:
abaika95:
Он уехал из Казахстана потомучто ему сказали сделать вывески на двух языках А это было ниже его достоинства Ну или точнее он просто испугался что это вот нацизмА началась в РК и скоро его погонят тапками до Москвы)))

Вот такой я дальновидный ;-) :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12878
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 19:04
#5882
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вроде и тучки на небе, а 33 гр. в семь вечера. и так еще неделю похоже.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11636
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 19:09
#5883
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Цитата:
abaika95:
Он уехал из Казахстана потомучто

Кандасы, оралманы тоже в свое время уехали из Казахстана потому что им что то не понравилось, когда власть поменялась и пришли "красные". Теперь вы их назад зовете, материальная помощь, все дела. Даже рейды языковые - ради них, не говорящих по русски. Но были и другие, кто остался отбиваться от "красных" - теперь вы их реабилитируете, героизируете, а кому-то возможно даже памятники ставите, по типу Бандеры.
Или это другое? :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8015
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 19:22
#5884
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Цитата:
abaika95:
Ножки Буша Позорная страницы истории России говорят

А что в Казахстан окорочка США не завозят :lol:
Я с 2004г в магазине работаю и с самого начала по сегодняшний день окорочка США продаю.
Сейчас появились ещё окорочка и голень Украина,они кстати по лучше качеством чем американские.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 19:39
#5885
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Цитата:
Добринцофф:
Украина,они кстати по лучше качеством чем американские.

А цена, на них,какая?... :lol: :-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8015
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 19:47
#5886
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Цитата:
drakon:
А цена, на них,какая?...

Сейчас одинаковая с американскими.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
437
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 19:49
#5887
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Как только "блохера" возьмут за ж..., сразу и Балалайка притухнет :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7499
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 19:57
#5888
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:lol: :lol: :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3611
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 20:36
#5889
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Цитата:
abaika95:
Ему памятники должны стоять по всей России

___А такие - по всему Казахстану ---Мы установили памятник Мустафе Шокаю, снимаем фильмы о нем.(Он же ) -----Ничего не напоминает ??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3611
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 20:43
#5890
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Цитата:
maxsaf:
возможно даже памятники ставите, по типу Бандеры. Или это другое?

____Один уже есть .
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 21:05
#5891
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Цитата:
abaika95:
Придет на ее место Люда или Роза которые знают как ответить на казахском

Думаю, что не так то и просто найти замену Ларисе, тем более, что только русскоязычных продавцов не так уж и мало, даже если взять одни продуктовые магазины. Но даже если и выгнать всех этих заслуженных Ларис со своих мест, то вы что ли с Куатом будете кормить их и их детей маленьких. Куат сам побирается, висит тяжёлым тунеядным грузом на народной шее, так ещё и Ларис рядом с собой хочет повесить.
Цитата:
abaika95:
У нас в кого не плюнь из активистов или журналистов (даже целые редакции) на грантах сидят или спонсируется из за рубежа маркс вы предлагаете убрать их из общественного поля?

Ах, abaika95, наивный вы наш либероид. Ну разве пойдете вы лечиться к непрофессионалу? А может, доверите ремонт своей любимой машины первому встречному Куату, у которого есть ключ 14×18? Точно так же и в вопросах СМИ можно доверять только профессионалам, получившим лицензию на журналистскую деятельность. А всяких тиктокеров - любителей гнать мокрыми тряпками подальше от серьезных информационных каналов. Хочешь публиковаться - найди себе место в каком-нибудь издании. Там тебе старшие товарищи расскажут и подскажут, как можно и как нельзя себя вести, чтобы не выглядеть идиотом и не сесть на нары по молодости лет и горячности нрава.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7499
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 21:06
#5892
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Цитата:
abaika95:
Отец советской индустриализации Альберт Кан

Может лучше Генри Форду тогда? :lol:
из других источников в переводе :lol: "Заводское строительство в Советском Союзе 1929-1932 гг. (Рис. 12, 13) Между Советским Союзом и Генри Фордом были контакты с 1919 года, который в то время купил несколько тысяч тракторов и автомобилей. В рамках передачи американских технологий Ford должен был предоставить методы планирования и строительства в дополнение к машинам. А. Кан был предложен Фордом для проектирования и строительства всех промышленных зданий. В 1929 году контракт был подписан. A. Kahn поставляет чертежи тракторных, литейных, авиационных и автомобильных заводов более чем в 22 города с 521 промышленным производством. Сборочный цех тракторного завода в Сталинграде представлял собой вытянутую систему размером 364 х 71,50 м, показывающую сечение стального каркаса с подкосными каркасами. Фасады длиной 364 м со сплошными стеклянными фасадами кажутся почти футуристическими."
Кан был архитектором, а не машиностроителем :lol:

ПС: А архитектуру "вы" же не цените. Обувную фабрику (здание) снесли, Кинотеатр Кустанай (коих всего 2 или 3 на всю бывшую территорию союза)- снесли. И памятников архитекторам никто ставить не собирается. :-x

[Исправлено: elektron, 18.08.2021 - 16:23]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 21:11
#5893
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Цитата:
Добринцофф:
Сейчас появились ещё окорочка и голень Украина,они кстати по лучше качеством чем американские.

А конские окорочка не завозите? И не надо, а то вы потом этого abaika95 не сможете и палками отогнать от своего магазина.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2488
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 21:27
#5894
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Мишустин сегодня в Казахстане.

Цитата:
Во время общения с Маминым Мишустин отдельно остановился на вопросах русского языка.

- Хотел бы вас и все руководство Казахстана поблагодарить за внимательное отношение к русскому языку. Русский язык в Казахстане имеет статус официального и является ключевым инструментом межгосударственного и межнационального общения, способствует укреплению наших многоплановых связей, - заметил премьер.


Ему никто не говорил, что русский язык не официальный? Или он с расчетом на ответный жест?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7499
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 21:36
#5895
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Цитата:
Козлов я:
Или он с расчетом на ответный жест?

Да шо там рассчитывать?
Вчерашним числом завтра же будет и
Цитата:
Козлов я:
статус официального

:lol:
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