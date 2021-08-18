abaika95: Он уехал из Казахстана потомучто ему сказали сделать вывески на двух языках А это было ниже его достоинства Ну или точнее он просто испугался что это вот нацизмА началась в РК и скоро его погонят тапками до Москвы)))
Кандасы, оралманы тоже в свое время уехали из Казахстана потому что им что то не понравилось, когда власть поменялась и пришли "красные". Теперь вы их назад зовете, материальная помощь, все дела. Даже рейды языковые - ради них, не говорящих по русски. Но были и другие, кто остался отбиваться от "красных" - теперь вы их реабилитируете, героизируете, а кому-то возможно даже памятники ставите, по типу Бандеры. Или это другое?
abaika95: Ножки Буша Позорная страницы истории России говорят
А что в Казахстан окорочка США не завозят Я с 2004г в магазине работаю и с самого начала по сегодняшний день окорочка США продаю. Сейчас появились ещё окорочка и голень Украина,они кстати по лучше качеством чем американские.
abaika95: Придет на ее место Люда или Роза которые знают как ответить на казахском
Думаю, что не так то и просто найти замену Ларисе, тем более, что только русскоязычных продавцов не так уж и мало, даже если взять одни продуктовые магазины. Но даже если и выгнать всех этих заслуженных Ларис со своих мест, то вы что ли с Куатом будете кормить их и их детей маленьких. Куат сам побирается, висит тяжёлым тунеядным грузом на народной шее, так ещё и Ларис рядом с собой хочет повесить. Цитата:
abaika95: У нас в кого не плюнь из активистов или журналистов (даже целые редакции) на грантах сидят или спонсируется из за рубежа маркс вы предлагаете убрать их из общественного поля?
Ах, abaika95, наивный вы наш либероид. Ну разве пойдете вы лечиться к непрофессионалу? А может, доверите ремонт своей любимой машины первому встречному Куату, у которого есть ключ 14×18? Точно так же и в вопросах СМИ можно доверять только профессионалам, получившим лицензию на журналистскую деятельность. А всяких тиктокеров - любителей гнать мокрыми тряпками подальше от серьезных информационных каналов. Хочешь публиковаться - найди себе место в каком-нибудь издании. Там тебе старшие товарищи расскажут и подскажут, как можно и как нельзя себя вести, чтобы не выглядеть идиотом и не сесть на нары по молодости лет и горячности нрава.
abaika95: Отец советской индустриализации Альберт Кан
Может лучше Генри Форду тогда? из других источников в переводе "Заводское строительство в Советском Союзе 1929-1932 гг. (Рис. 12, 13) Между Советским Союзом и Генри Фордом были контакты с 1919 года, который в то время купил несколько тысяч тракторов и автомобилей. В рамках передачи американских технологий Ford должен был предоставить методы планирования и строительства в дополнение к машинам. А. Кан был предложен Фордом для проектирования и строительства всех промышленных зданий. В 1929 году контракт был подписан. A. Kahn поставляет чертежи тракторных, литейных, авиационных и автомобильных заводов более чем в 22 города с 521 промышленным производством. Сборочный цех тракторного завода в Сталинграде представлял собой вытянутую систему размером 364 х 71,50 м, показывающую сечение стального каркаса с подкосными каркасами. Фасады длиной 364 м со сплошными стеклянными фасадами кажутся почти футуристическими." Кан был архитектором, а не машиностроителем
ПС: А архитектуру "вы" же не цените. Обувную фабрику (здание) снесли, Кинотеатр Кустанай (коих всего 2 или 3 на всю бывшую территорию союза)- снесли. И памятников архитекторам никто ставить не собирается.
Во время общения с Маминым Мишустин отдельно остановился на вопросах русского языка.
- Хотел бы вас и все руководство Казахстана поблагодарить за внимательное отношение к русскому языку. Русский язык в Казахстане имеет статус официального и является ключевым инструментом межгосударственного и межнационального общения, способствует укреплению наших многоплановых связей, - заметил премьер.
Ему никто не говорил, что русский язык не официальный? Или он с расчетом на ответный жест?
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