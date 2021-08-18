Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Проблемы финансовые и не только - Строительство лыжной базы в Костанае не завершено, а подрядчики уже судятся друг с другом
Проблемы финансовые и не только - Строительство лыжной базы в Костанае не завершено, а подрядчики уже судятся друг с другом
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать