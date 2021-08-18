Отправлено: - 17:38

Маркс:

Любопытно, откуда такой интерес к роликам "а-ля Куат"?

Маркс:

. А все потому, что эти ролики сродни сериалам про преступников и маньяков, которыми нас пичкает телевидение. Весь интерес в обоих случая сводится не к слежению за действиями отрицательного героя, в данном случае Куата, а к ожиданию развязки, когда и каким способом этот фрукт будет наказан

Маркс:

Почти всегда эти мухохайперы выбирают женскую аудиторию

Маркс:

Вы имеете ввиду остров, мотоцикл, сигареты или язык?

drakon:

Так из мяса, холодец - не сваришь

Маркс:

Больше всего возмущает, что этот пресловутый Куат в своих роликах заявляет работающим людям, что типа если не знаете казахский язык, то уходите с этой работы. То есть обычный тунеядец пытается развалить экономику Казахстана,

Маркс:

Куат с подельниками таким образом распределяют свои и американские долги на работающих сограждан, которые по сути вынуждены содержать этих псевдоревнителей закона.

Цитата:Поуеховшие начали педалировоть темуТочнее МаксУ него производственная травма на этот счётОн уехал из Казахстана потомучто ему сказали сделать вывески на двух языкахА это было ниже его достоинстваНу или точнее он просто испугался что это вот нацизмА началась в РК и скоро его погонят тапками до Москвы)))!!!Цитата:НезнаюЯ их ролики как СтопХам смотрюЖду когда же очередной хам или хамло скажет что-нибудь шовинистикское а потом будет извинится на камеру как та тётка из АктауЦитата:Странный доводВы явно не смотрели его видеоГляньте там и мужчин полно попадается и даже агрессивныхПравда потом тоже извеняются на камеру как тот ВиталийЦитата:Я имел ввиду Явь))А там дальше сами решайте что это для васСигареты,мотоцикл или остров Цитата:ТочноЯ и забыл что не ем холодец Цитата:Не думаю что экономика Казахстана держится на Ларисе из продуктового))Придет на ее место Люда или Роза которые знают как ответить на казахском покупателюИ ниче смертельного Цитата:Это называется гражданское обществоУ нас в кого не плюнь из активистов или журналистов (даже целые редакции) на грантах сидят или спонсируется из за рубежамаркс вы предлагаете убрать их из общественного поля?