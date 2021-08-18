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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 16:40
#5866
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Любопытно, откуда такой интерес к роликам "а-ля Куат"? Даже на форуме НГ, где насущных проблем невпроворот и всегда есть темы для обсуждения, вдруг возник нездоровый ажиотаж и повышенное внимание к явно непрофессиональным действиям банального блоговыскочки. А все потому, что эти ролики сродни сериалам про преступников и маньяков, которыми нас пичкает телевидение. Весь интерес в обоих случая сводится не к слежению за действиями отрицательного героя, в данном случае Куата, а к ожиданию развязки, когда и каким способом этот фрукт будет наказан. Да и какой зритель в здравом уме будет интересоваться действиями маньяка и даже оправдывать их?

И чем дольше наказывающие структуры делают вид, что ничего не происходит, тем больше подогревается интерес почтеннейшей публики. Если бы Куат снимал такие-же однотипные хохмы, то уже после второго повтора зрители бы забыли дорогу к его каналу и забили бы на самого Куата. Но тут действует кинематографический эффект назойливой мухи. Чем продолжительнее муха действует на нервы зрителя, тем слаще эффект от ее нелепой или даже чудовищной кончины.

Тем более, что эта хитрая муха не лезет в места, где имеются предпосылки для быстрой кончины, а старается залезть туда, где хлопушки пожиже, а бойцы пониже. Почти всегда эти мухохайперы выбирают женскую аудиторию, мелкие аптеки, магазинчики, чтобы сериал тянулся как можно дольше. Зашли бы в места покрупнее, пореспектабельнее, типа автосалона Тойота, есть в авто казахский язык? Или в термопарк заглянули, там все окейно? Но боюсь, что тогда зрители не успели бы насладиться концовкой, потому что кино кончилось бы очень неожиданно. Просто вдруг бац ... и конец фильма.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 16:43
#5867
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Цитата:
abaika95:
Маркс если вы фантазируете на Яву

Вы имеете ввиду остров, мотоцикл, сигареты или язык?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22460
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 16:57
#5868
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Цитата:
abaika95:
На мясо деньги есть))

Так из мяса, холодец -
не сваришь... :lol: ;-)
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 17:15
#5869
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Больше всего возмущает, что этот пресловутый Куат в своих роликах заявляет работающим людям, что типа если не знаете казахский язык, то уходите с этой работы. То есть обычный тунеядец пытается развалить экономику Казахстана, жаждет сделать из работающих людей безработных, посадить всех на шею государства? Ну так это вовсе попахивает антиправительственной деятельностью, ведь правительство наоборот борется с безработицей.

К тому же, получая зеленые резаные бумажки за свою деятельность (а он их получает хотя бы с ютуба), тунеядствующие Куат с подельниками таким образом распределяют свои и американские долги на работающих сограждан, которые по сути вынуждены содержать этих псевдоревнителей закона.
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
215
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 17:30
#5870
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Цитата:
Маркс:
Больше всего возмущает, что этот пресловутый Куат в своих роликах заявляет работающим людям, что типа если не знаете казахский язык, то уходите с этой работы.

Посадят его скоро за экстремизм. Чел ходит и попрякает других жителей их конституционными правами.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9232
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 17:38
#5871
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Цитата:
Маркс:
Любопытно, откуда такой интерес к роликам "а-ля Куат"?

Поуеховшие начали педалировоть тему
Точнее Макс
У него производственная травма на этот счёт
Он уехал из Казахстана потомучто ему сказали сделать вывески на двух языках
А это было ниже его достоинства
Ну или точнее он просто испугался что это вот нацизмА началась в РК и скоро его погонят тапками до Москвы)))!!!

Цитата:
Маркс:
. А все потому, что эти ролики сродни сериалам про преступников и маньяков, которыми нас пичкает телевидение. Весь интерес в обоих случая сводится не к слежению за действиями отрицательного героя, в данном случае Куата, а к ожиданию развязки, когда и каким способом этот фрукт будет наказан

Незнаю
Я их ролики как СтопХам смотрю
Жду когда же очередной хам или хамло скажет что-нибудь шовинистикское а потом будет извинится на камеру как та тётка из Актау
Цитата:
Маркс:
Почти всегда эти мухохайперы выбирают женскую аудиторию

Странный довод
Вы явно не смотрели его видео
Гляньте там и мужчин полно попадается и даже агрессивных
Правда потом тоже извеняются на камеру как тот Виталий
Цитата:
Маркс:
Вы имеете ввиду остров, мотоцикл, сигареты или язык?

Я имел ввиду Явь))
А там дальше сами решайте что это для вас
Сигареты,мотоцикл или остров Цитата:
drakon:
Так из мяса, холодец - не сваришь

Точно
Я и забыл что не ем холодец Цитата:
Маркс:
Больше всего возмущает, что этот пресловутый Куат в своих роликах заявляет работающим людям, что типа если не знаете казахский язык, то уходите с этой работы. То есть обычный тунеядец пытается развалить экономику Казахстана,

Не думаю что экономика Казахстана держится на Ларисе из продуктового))
Придет на ее место Люда или Роза которые знают как ответить на казахском покупателю
И ниче смертельного Цитата:
Маркс:
Куат с подельниками таким образом распределяют свои и американские долги на работающих сограждан, которые по сути вынуждены содержать этих псевдоревнителей закона.

Это называется гражданское общество
У нас в кого не плюнь из активистов или журналистов (даже целые редакции) на грантах сидят или спонсируется из за рубежа
маркс вы предлагаете убрать их из общественного поля?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9232
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 17:42
#5872
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Цитата:
viktorian85:
Чел ходит и попрякает других жителей их конституционными правами.

Права есть
Также как и обязанности
Все почему-то помнят только о правах своих а как до обязанностей дело доходит сразу начинают крутится вертется как ужы
За это и получают от куата и Ко
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 17:42
#5873
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всех куатов вылечат, и абайка95 в том числе.
время лечит.
и законы о наказании за межнациональную рознь.
правда в Россию их уже не пустят.
даже транзитом. и сидеть им до конца жизни невыездными..
хорошо хоть в Кустанае всего один. такой.

[Исправлено: alex_60, 18.08.2021 - 17:44]
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
215
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 17:47
#5874
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Цитата:
abaika95:
Права есть Также как и обязанности Все почему-то помнят только о правах своих а как до обязанностей дело доходит сразу начинают крутится вертется как ужы За это и получают от куата и Ко

Ну он знает два языка. И ходит попрякает тех кто знает один. Как правило женщин и пенсионеров в основном. Хотя в конституции два языка. Один на госслужбе надо обязательно знать. Второй в жизни везде. Поэтому это экстремизм. Думаю наверху уже узнали что да как. Будут сажать..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12876
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 17:51
#5875
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в Кустанае все на русском.
нацики скулят, а что им остается делать.. сорос сказал скулить, они и скулят.
но ничего поделать нельзя,
такова реальность
. казахи казахский не учат, потому что он не востребовал, не силой же их заставлять. им на русском комфортнее.
так что нацик, рот закрой и дыши ровно.
иди в асыки лучше поиграй.
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