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Кто празднику рад, тот накануне… убирается!
Кто празднику рад, тот накануне… убирается!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42177
Кто празднику рад, тот накануне… убирается!
Отправлено: 18.08.21 - 10:12
В ближайшие выходные наш город отметит очередной День рождения. Костанаю исполняется 142 года! Об этой дате скромно свидетельствует лишь два пластиковых стенда в виде связки шаров напротив здания областного акимата . Здесь, на площади в былые годы и разворачивались все основные торжества: выставки, состязания, концерты.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.06.20
- Сообщений:
- 27
Re: Кто празднику рад, тот накануне… убирается!
Отправлено: 18.08.21 - 10:12
Такое ощущение, что на город забили. Недавно приезжал брат из России и мы прехали в новый парк около городского пляжа. Видно, что много денег вложено в него. Но трава вся выгоревшая, тени нигде нет. Скамейки расставлены так, что бы люди сидели на палящем солнце. А обе набережные??? Недавно были в КЖБИ и остались в большом недоумении... Деревья не поливают, все грязное, пыльное. Фигурки вме истрепаны... Да далеко и ходить не надо.. Бабочка в парке второй год с поникшими крыльями. Сейчас сложно поверить, но когда-то был красивый, уютный, зеленый город с великолепными клумбами. Я всегда испытывала гордость, когда те же алматинцы приезжали и восхищались... А сейчас грязный город с истерзанными деревьями...ах да... Еще и с домами, обложенными панелями, которые после зимы будут серыми и отвалившимися... Пример этому первый дом, который был замурован этими панелями.
Re: Кто празднику рад, тот накануне… убирается!
Отправлено: 18.08.21 - 13:05
Если аким города = отец города, то Костанай сирота.
Такого отношения к городу ни при одном акиме не припомню.
Такого отношения к городу ни при одном акиме не припомню.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1707
Re: Кто празднику рад, тот накануне… убирается!
Отправлено: 18.08.21 - 13:31
Да нормально все, зато миллионы просто так не вбухиваются в порой ненужные ежегодные переделки и особенно на эти петуньи или как их там..
Вот только не пойму смысла ремонта около ЦУМа, думал хоть там сделают что то по уму, а так же осталось..
Вот только не пойму смысла ремонта около ЦУМа, думал хоть там сделают что то по уму, а так же осталось..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9232
Кто празднику рад, тот накануне… убирается!
Отправлено: 18.08.21 - 13:35
Цитата:
Если не вкладывают в петуньи и цветы то куда вкладывают то? Госзакуп у ЖКХ куда уходит? Или им урезали статью расходов на клумбы и цветы,тогда это должно было быть озвучено ранее
111:
Да нормально все, зато миллионы просто так не вбухиваются в порой ненужные ежегодные переделки и особенно на эти петуньи или как их там..
Да нормально все, зато миллионы просто так не вбухиваются в порой ненужные ежегодные переделки и особенно на эти петуньи или как их там..
Если не вкладывают в петуньи и цветы то куда вкладывают то? Госзакуп у ЖКХ куда уходит? Или им урезали статью расходов на клумбы и цветы,тогда это должно было быть озвучено ранее
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22460
Кто празднику рад, тот накануне… убирается!
Отправлено: 18.08.21 - 13:38
Цитата:
В свои карманы...
abaika95:
то куда вкладывают то?
то куда вкладывают то?
В свои карманы...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1707
Кто празднику рад, тот накануне… убирается!
Отправлено: 18.08.21 - 13:48
Цитата:
Ну пусть хоть с петуний забирают, себе то они по любому будут делать, чем с больниц или школ..
Ну ещё с асфальта половина уходит, но там ниче не поделать, там командуют топ чиновники виайпи класса, которые живут в Лондонах и Парижах..
abaika95:
Госзакуп у ЖКХ куда уходи
Госзакуп у ЖКХ куда уходи
Ну пусть хоть с петуний забирают, себе то они по любому будут делать, чем с больниц или школ..
Ну ещё с асфальта половина уходит, но там ниче не поделать, там командуют топ чиновники виайпи класса, которые живут в Лондонах и Парижах..
Re: Кто празднику рад, тот накануне… убирается!
Отправлено: 18.08.21 - 17:14
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1484
Re: Кто празднику рад, тот накануне… убирается!
Отправлено: 18.08.21 - 17:54
Цитата:
Эх, печки-лавочки! Новые тротуары по центральному проспекту Абая уже забыли когда в последний раз видели дворников и уборочную технику. А может даже и вовсе не видели никогда. Уже два года как тротуарная плитка ушла под землю, а в том месте где появился Провал, пешеходы и велосипедисты проторили объездной путь. Объездная тропа для нового тротуара, Карл! Еще немного времени и весь тротуар покроется земляным покровом и останется только виляющая тропинка, но не в траве, а как в бесплодной степи.
Куда уходят деньги?
В какие короба?
yudjin:
Не знаю, по какой причине там это делали, но нашу брусчатку окатить водой и подраить щетками не мешало бы. Ибо сидеть на лавочке возле которой наплевано, извините, наблёвано и залито чем-то, удовольствие сомнительное.
Не знаю, по какой причине там это делали, но нашу брусчатку окатить водой и подраить щетками не мешало бы. Ибо сидеть на лавочке возле которой наплевано, извините, наблёвано и залито чем-то, удовольствие сомнительное.
Эх, печки-лавочки! Новые тротуары по центральному проспекту Абая уже забыли когда в последний раз видели дворников и уборочную технику. А может даже и вовсе не видели никогда. Уже два года как тротуарная плитка ушла под землю, а в том месте где появился Провал, пешеходы и велосипедисты проторили объездной путь. Объездная тропа для нового тротуара, Карл! Еще немного времени и весь тротуар покроется земляным покровом и останется только виляющая тропинка, но не в траве, а как в бесплодной степи.
Куда уходят деньги?
В какие короба?
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