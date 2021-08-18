Отправлено: - 13:35

111:

Да нормально все, зато миллионы просто так не вбухиваются в порой ненужные ежегодные переделки и особенно на эти петуньи или как их там..

Цитата:Если не вкладывают в петуньи и цветы то куда вкладывают то? Госзакуп у ЖКХ куда уходит? Или им урезали статью расходов на клумбы и цветы,тогда это должно было быть озвучено ранее