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≡ В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42177
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 18.08.21 - 17:10
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В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет знание казахского языка у продавцов магазинов и сотрудников общепита. «Проверки» активисты снимают на камеру и выкладывают в Интернет. Поддерживаете ли вы эту акцию?
Результаты опроса

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22460
Re: В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 18.08.21 - 17:10
#1
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Я бы за оба пункта "Нет" - ответил.
Но не могу... :lol: ;-) :-P
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