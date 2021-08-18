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В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42177
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
Отправлено: 18.08.21 - 10:59
Казахстан расположился на «почётном» 128-е месте из 167, попав в категорию стран с авторитарными режимами правления. Индекс РК достиг всего 3,14 — это соответствует уровню авторитарных режимов.
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Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 10:59
Да в России политическое участие и политическая культура намного выше
чем у нас
За это они на 4 строчки и обгоняют
А вот В степени гражданской свободы у нас по лучше я думаю
Иногентами ещё никого не признают
Блогеров не закрывают за песни
За репост и комментарии не привлекают
За брошеный стаканчик в омоновца не сажают
А Беларусь вообще тьма тьмущая)))
чем у нас
За это они на 4 строчки и обгоняют
А вот В степени гражданской свободы у нас по лучше я думаю
Иногентами ещё никого не признают
Блогеров не закрывают за песни
За репост и комментарии не привлекают
За брошеный стаканчик в омоновца не сажают
А Беларусь вообще тьма тьмущая)))
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.07.21
- Сообщений:
- 7
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 12:26
Индекс РК по уровню демократии достиг всего 3,14 — 3,14здец у нас демократии
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1707
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 13:21
Если б геев признали и разрешили трансвеститов разводить с детских лет, однозначно бы вошли в в 50ку..
Сексуальные меньшинства и коленопреклонения перед африканцами, это и есть эталон европейской демократии..
Ну и деньги были бы..
Вон в Афгане на всех 500 лимонов дают, а признай любая страна геев, транши по несколько миллиардов с МВФ идут..
Сексуальные меньшинства и коленопреклонения перед африканцами, это и есть эталон европейской демократии..
Ну и деньги были бы..
Вон в Афгане на всех 500 лимонов дают, а признай любая страна геев, транши по несколько миллиардов с МВФ идут..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2486
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
Отправлено: 18.08.21 - 13:32
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
Отправлено: 18.08.21 - 13:42
Цитата:
На 4 пункта лучше. А что кто то в Казахстане кидал стаканчик в омоновца на митинге чтобы проверить посадят или? За репост и комментарии давно привлекают. За такую песню блоггера тоже посадили бы в Казахстане. Поэтому отмазки детские какие то.
abaika95:
А вот В степени гражданской свободы у нас по лучше я думаю Иногентами ещё никого не признают Блогеров не закрывают за песни За репост и комментарии не привлекают За брошеный стаканчик в омоновца не сажают
А вот В степени гражданской свободы у нас по лучше я думаю Иногентами ещё никого не признают Блогеров не закрывают за песни За репост и комментарии не привлекают За брошеный стаканчик в омоновца не сажают
На 4 пункта лучше. А что кто то в Казахстане кидал стаканчик в омоновца на митинге чтобы проверить посадят или? За репост и комментарии давно привлекают. За такую песню блоггера тоже посадили бы в Казахстане. Поэтому отмазки детские какие то.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 158
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 14:10
Да,есть куда ещё стремится,до Северной Кореи далековато. Это такой черный юмор :lol
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 16:17
Цитата:
О кремлеботы подъехали)) что то долго сегодня
Как раз из за 2 пунктов которые в России получше
Политическая культура и политическая активность Цитата:
Даже били полицейского
Одна истеричная
И отделалась лёгким испугом
Стаканчиком надо было наверно как у вас?)))
Цитата:
За репост призывов пойти в ИГИЛ? Может быть
А за карикатуру на Гитлера наказывают ?(реальный случай в раше) а за репост проукраинских картинок?(тоже реальный случай)
Цитата:
Тоже БЫ
А может и не БЫ)
Конкретно то нечего ответить
viktorian85:
На 4 пункта лучше
На 4 пункта лучше
О кремлеботы подъехали)) что то долго сегодня
Как раз из за 2 пунктов которые в России получше
Политическая культура и политическая активность Цитата:
viktorian85:
А что кто то в Казахстане кидал стаканчик в омоновца на митинге чтобы проверить посадят или?
А что кто то в Казахстане кидал стаканчик в омоновца на митинге чтобы проверить посадят или?
Даже били полицейского
Одна истеричная
И отделалась лёгким испугом
Стаканчиком надо было наверно как у вас?)))
Цитата:
viktorian85:
За репост и комментарии давно привлекают.
За репост и комментарии давно привлекают.
За репост призывов пойти в ИГИЛ? Может быть
А за карикатуру на Гитлера наказывают ?(реальный случай в раше) а за репост проукраинских картинок?(тоже реальный случай)
Цитата:
viktorian85:
За такую песню блоггера тоже посадили бы в Казахстане.
За такую песню блоггера тоже посадили бы в Казахстане.
Тоже БЫ
А может и не БЫ)
Конкретно то нечего ответить
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
Отправлено: 18.08.21 - 17:03
Цитата:
Кремлеботы это кто?
Цитата:
Её пожалели девушка как никак. Пусть мужик кинет стаканчик в омоновца посмотрим что с ним будет.
Цитата:
Значит Гитлер не плохой в Казахстане или были случаи но мы не знаем. За другие репосты привлекают. Частенько новости читайте.
Цитата:
В Казахстане нету блогеров чтобы петь такие песни. Были бы давно посадили.
[Исправлено: viktorian85, 18.08.2021 - 17:24]
[Исправлено: viktorian85, 18.08.2021 - 17:25]
abaika95:
О кремлеботы подъехали)) что то долго сегодня Как раз из за 2 пунктов которые в России получше Политическая культура и политическая активность
О кремлеботы подъехали)) что то долго сегодня Как раз из за 2 пунктов которые в России получше Политическая культура и политическая активность
Кремлеботы это кто?
Цитата:
abaika95:
Даже били полицейского Одна истеричная И отделалась лёгким испугом Стаканчиком надо было наверно как у вас?)))
Даже били полицейского Одна истеричная И отделалась лёгким испугом Стаканчиком надо было наверно как у вас?)))
Её пожалели девушка как никак. Пусть мужик кинет стаканчик в омоновца посмотрим что с ним будет.
Цитата:
abaika95:
За репост призывов пойти в ИГИЛ? Может быть А за карикатуру на Гитлера наказывают ?(реальный случай в раше) а за репост проукраинских картинок?(тоже реальный случай)
За репост призывов пойти в ИГИЛ? Может быть А за карикатуру на Гитлера наказывают ?(реальный случай в раше) а за репост проукраинских картинок?(тоже реальный случай)
Значит Гитлер не плохой в Казахстане или были случаи но мы не знаем. За другие репосты привлекают. Частенько новости читайте.
Цитата:
abaika95:
Тоже БЫ А может и не БЫ) Конкретно то нечего ответить
Тоже БЫ А может и не БЫ) Конкретно то нечего ответить
В Казахстане нету блогеров чтобы петь такие песни. Были бы давно посадили.
[Исправлено: viktorian85, 18.08.2021 - 17:24]
[Исправлено: viktorian85, 18.08.2021 - 17:25]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22460
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
Отправлено: 18.08.21 - 17:07
Цитата:
Учитель и соратник - Шокая...
viktorian85:
Значит Гитлер не плохой в Казахстане.
Значит Гитлер не плохой в Казахстане.
Учитель и соратник - Шокая...
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 61
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 17:47
Между тем, США только на 25-й строчке... Между Португалией и Францией.
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