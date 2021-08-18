Отправлено: - 13:42

Victor Yang:

Ага, без ведома работодателя? Ну что ты несешь?

Victor Yang:

В России зарплаты выше, как ни крути.

maxsaf:

Ну где один, там и второй. Щас вспомнили про права потребителей - завтра вспомнят про долг каждого гражданина. И т.д. - конца и края не видно

maxsaf:

А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?

Маркс:

Дык абайка95 токмо конски голени покупаетъ

Цитата:Зачем без ведомаВрахтуются на работы заранееРаботодателю то какая разница кто у него будет работать?Цитата:Учителя,медики меньше получают в разыИ вот на варваринку приезжают работники из РоссииЗначит выгодно и живут рядомЦитата:Нуууу это патетика ужеНе буду учиться только потомучто вдруг потом придется применять свои знания так что-ли?))Цитата:Честно не знаюПривозят точно коробкамиНа коробке и должно быть написано что это такоеЦитата:Все хотел спросить как у профиВы поросячие ножки как покупаете? На вес или на цвет?))