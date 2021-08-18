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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 12:23
Да будь я абайкой преклонных годов
Да хоть сомалийским пиратом
Я б матерный выучил только за то
Чтоб нормально ответить Куату
Да хоть сомалийским пиратом
Я б матерный выучил только за то
Чтоб нормально ответить Куату
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 12:35
Цитата:
Маркс:
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 13:42
Цитата:
Зачем без ведома
Врахтуются на работы заранее
Работодателю то какая разница кто у него будет работать?Цитата:
Учителя,медики меньше получают в разы
И вот на варваринку приезжают работники из России
Значит выгодно и живут рядом
Цитата:
Нуууу это патетика уже
Не буду учиться только потомучто вдруг потом придется применять свои знания так что-ли?))Цитата:
Честно не знаю
Привозят точно коробками
На коробке и должно быть написано что это такое
Цитата:
Все хотел спросить как у профи
Вы поросячие ножки как покупаете? На вес или на цвет?))
Victor Yang:
Ага, без ведома работодателя? Ну что ты несешь?
Ага, без ведома работодателя? Ну что ты несешь?
Зачем без ведома
Врахтуются на работы заранее
Работодателю то какая разница кто у него будет работать?Цитата:
Victor Yang:
В России зарплаты выше, как ни крути.
В России зарплаты выше, как ни крути.
Учителя,медики меньше получают в разы
И вот на варваринку приезжают работники из России
Значит выгодно и живут рядом
Цитата:
maxsaf:
Ну где один, там и второй. Щас вспомнили про права потребителей - завтра вспомнят про долг каждого гражданина. И т.д. - конца и края не видно
Ну где один, там и второй. Щас вспомнили про права потребителей - завтра вспомнят про долг каждого гражданина. И т.д. - конца и края не видно
Нуууу это патетика уже
Не буду учиться только потомучто вдруг потом придется применять свои знания так что-ли?))Цитата:
maxsaf:
А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?
А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?
Честно не знаю
Привозят точно коробками
На коробке и должно быть написано что это такое
Цитата:
Маркс:
Дык абайка95 токмо конски голени покупаетъ
Дык абайка95 токмо конски голени покупаетъ
Все хотел спросить как у профи
Вы поросячие ножки как покупаете? На вес или на цвет?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 13:43
Цитата:
А от себя матерно ответить куату никак?))
Именно абайкой надо быть или пиратом?
Боязно от себя?))
Ну-ну
Маркс:
Да будь я абайкой преклонных годов Да хоть сомалийским пиратом Я б матерный выучил только за то Чтоб нормально ответить Куату
Да будь я абайкой преклонных годов Да хоть сомалийским пиратом Я б матерный выучил только за то Чтоб нормально ответить Куату
А от себя матерно ответить куату никак?))
Именно абайкой надо быть или пиратом?
Боязно от себя?))
Ну-ну
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 13:45
Ножки Буша
Позорная страницы истории России говорят
Когда Буш курятину начал гнать голодающему населению Росиии в обмен на всякое хорошее))
Интересно есть в учебниках истории РФ? Или умолчали?
Позорная страницы истории России говорят
Когда Буш курятину начал гнать голодающему населению Росиии в обмен на всякое хорошее))
Интересно есть в учебниках истории РФ? Или умолчали?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22456
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 13:46
Цитата:
Я. на - холодец, а ты?...
abaika95:
Вы поросячие ножки как покупаете? На вес или на цвет?))
Вы поросячие ножки как покупаете? На вес или на цвет?))
Я. на - холодец, а ты?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:07
Цитата:
он на стейки.
стейки из поросячьих ножек и грузинское пиво.
любимый набор русофоба абайка95.
потом дым из ушей идет.
[Исправлено: alex_60, 18.08.2021 - 14:09]
drakon:
Я. на - холодец, а ты?...
Я. на - холодец, а ты?...
он на стейки.
стейки из поросячьих ножек и грузинское пиво.
любимый набор русофоба абайка95.
потом дым из ушей идет.
[Исправлено: alex_60, 18.08.2021 - 14:09]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:11
говорят в Москве кур доят.
абайка95 верит.
абайка95 верит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:35
Цитата:
____Например, для умершего во время войны идеолога Туркестанского легиона Мустафы Шокая. «И если завтра кто-то начнет писать, что "Мустафа Шокай — предатель", мы его за это привлечем к ответственности...», — грозит чиновник(депутат парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы).– Мы установили памятник Мустафе Шокаю, снимаем фильмы о нем.(Он же ) -----Ничего не напоминает ??
abaika95:
____Например, для умершего во время войны идеолога Туркестанского легиона Мустафы Шокая. «И если завтра кто-то начнет писать, что "Мустафа Шокай — предатель", мы его за это привлечем к ответственности...», — грозит чиновник(депутат парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы).– Мы установили памятник Мустафе Шокаю, снимаем фильмы о нем.(Он же ) -----Ничего не напоминает ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:44
Цитата:
____ А что дал Казахстан ?
abaika95:
Спросить на западе обывателя что по их мнению дала Россия миру?
Спросить на западе обывателя что по их мнению дала Россия миру?
____ А что дал Казахстан ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:48
Цитата:
____ Тот , всемирно известный с Грэмми , который с резинкой
Змея Подколодная:
Беш, кумыс,баурсаки, есть чем дополнить список?)
Беш, кумыс,баурсаки, есть чем дополнить список?)
____ Тот , всемирно известный с Грэмми , который с резинкой
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:58
Цитата:
компот.
на экспо поили гостей.
1200 тенге стакан.
[b]]
Змея Подколодная: Беш, кумыс,баурсаки, есть чем дополнить список?)
Змея Подколодная: Беш, кумыс,баурсаки, есть чем дополнить список?)
компот.
на экспо поили гостей.
1200 тенге стакан.
-
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