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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 388 из 388«1...386387388
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.08.21 - 19:38
#5806
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Цитата:
alex_60:
наверное часть в деревню Место.

Ждём, с нетерпением... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.08.21 - 13:52
#5807
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Витя, хватит, тебе, во флуде - выступать.
Ты всётаки - Уважаемый Пользователь... :lol: :oops: :-P
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.08.21 - 14:30
#5808
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Вот классический, домашний, немецкий холодец.

В состав входят - ножки, голова, хвосты и
всё - поросячье. Вкуснотища.
абайка и не пробовал такого...
:lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.08.21 - 14:52
#5809
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Цитата:
drakon:
домашний,


а магазинный есть?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.08.21 - 14:57
#5810
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Цитата:
alex_60:
а магазинный есть?

Это и есть - магазинный.
Зачем самому - делать?
Можно купить... :lol: ;-)
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Страница 388 из 388«1...386387388
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