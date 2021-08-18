Прогноз на 5 дней
переменная облачность+33°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 24% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 391 из 391«1...389390391
Ответить Новый топик
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 12:23
#5851
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да будь я абайкой преклонных годов
Да хоть сомалийским пиратом
Я б матерный выучил только за то
Чтоб нормально ответить Куату
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 12:35
#5852
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

:lol: :lol: :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 13:42
#5853
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ага, без ведома работодателя? Ну что ты несешь?

Зачем без ведома
Врахтуются на работы заранее
Работодателю то какая разница кто у него будет работать?Цитата:
Victor Yang:
В России зарплаты выше, как ни крути.

Учителя,медики меньше получают в разы
И вот на варваринку приезжают работники из России
Значит выгодно и живут рядом
Цитата:
maxsaf:
Ну где один, там и второй. Щас вспомнили про права потребителей - завтра вспомнят про долг каждого гражданина. И т.д. - конца и края не видно

Нуууу это патетика уже
Не буду учиться только потомучто вдруг потом придется применять свои знания так что-ли?))Цитата:
maxsaf:
А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?

Честно не знаю
Привозят точно коробками
На коробке и должно быть написано что это такое
Цитата:
Маркс:
Дык абайка95 токмо конски голени покупаетъ

Все хотел спросить как у профи
Вы поросячие ножки как покупаете? На вес или на цвет?))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 13:43
#5854
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да будь я абайкой преклонных годов Да хоть сомалийским пиратом Я б матерный выучил только за то Чтоб нормально ответить Куату

А от себя матерно ответить куату никак?))
Именно абайкой надо быть или пиратом?
Боязно от себя?))
Ну-ну
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 13:45
#5855
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ножки Буша
Позорная страницы истории России говорят
Когда Буш курятину начал гнать голодающему населению Росиии в обмен на всякое хорошее))
Интересно есть в учебниках истории РФ? Или умолчали?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22456
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 13:46
#5856
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы поросячие ножки как покупаете? На вес или на цвет?))

Я. на - холодец, а ты?... :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12874
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:07
#5857
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я. на - холодец, а ты?...


он на стейки.
стейки из поросячьих ножек и грузинское пиво.
любимый набор русофоба абайка95.
потом дым из ушей идет.

[Исправлено: alex_60, 18.08.2021 - 14:09]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12874
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:11
#5858
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
говорят в Москве кур доят.
абайка95 верит.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3609
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:35
#5859
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

____Например, для умершего во время войны идеолога Туркестанского легиона Мустафы Шокая. «И если завтра кто-то начнет писать, что "Мустафа Шокай — предатель", мы его за это привлечем к ответственности...», — грозит чиновник(депутат парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы).– Мы установили памятник Мустафе Шокаю, снимаем фильмы о нем.(Он же ) -----Ничего не напоминает ??
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3609
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:44
#5860
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Спросить на западе обывателя что по их мнению дала Россия миру?

____ А что дал Казахстан ?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3609
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:48
#5861
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Беш, кумыс,баурсаки, есть чем дополнить список?)

____ Тот , всемирно известный с Грэмми , который с резинкой :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12874
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 14:58
#5862
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]]
Змея Подколодная: Беш, кумыс,баурсаки, есть чем дополнить список?)


компот.
на экспо поили гостей.
1200 тенге стакан.
Профайл
Страница 391 из 391«1...389390391
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS