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В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
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