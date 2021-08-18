Отправлено: - 13:42

abaika95:

А вот В степени гражданской свободы у нас по лучше я думаю Иногентами ещё никого не признают Блогеров не закрывают за песни За репост и комментарии не привлекают За брошеный стаканчик в омоновца не сажают

Цитата:На 4 пункта лучше. А что кто то в Казахстане кидал стаканчик в омоновца на митинге чтобы проверить посадят или? За репост и комментарии давно привлекают. За такую песню блоггера тоже посадили бы в Казахстане. Поэтому отмазки детские какие то.