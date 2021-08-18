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≡ На 6 человек меньше заболели КВИ, чем днем ранее, в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42174
На 6 человек меньше заболели КВИ, чем днем ранее, в Костанайской области
Отправлено: 18.08.21 - 11:40
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За вторник, 17 августа, в регионе зарегистрировано 267 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Днем ранее было выявлено 273 заболевших, темп прироста заболеваемости был чуть выше - 1,1%.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
211
Re: На 6 человек меньше заболели КВИ, чем днем ранее, в...
Отправлено: 18.08.21 - 11:40
#1
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Уважаема редакция! Поскольку данная "рубрика" постоянная и не скоро исчезнет и актуальным. Может начнете развивать ее? Дадите кроме скучного текста, который сложно воспринимать, данные в динамике в виде графиков и/или таблиц...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12870
На 6 человек меньше заболели КВИ, чем днем ранее, в Костанайской области
Отправлено: 18.08.21 - 11:47
#2
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я бы наоборот ее закрыл,
ну данные за неделю еще может и можно оставить,
но это каждодневная сводка- по мне так не чему.
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