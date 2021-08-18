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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:22
Цитата:
Конечно
Но есть такое понятие
Гражданское общество
Где любой может указать вам на ошибку или на нарушение закона
Народные новости в НГ из этого состоят
Или закрываем рубрику? Цитата:
Правильно
Пандемия на дворе
Лучше переждать с начинаниями)
А Максу один раз указали на товар
Тот испугался и убежал)))
Добринцофф:
,разве не так должно быть?
,разве не так должно быть?
Конечно
Но есть такое понятие
Гражданское общество
Где любой может указать вам на ошибку или на нарушение закона
Народные новости в НГ из этого состоят
Или закрываем рубрику? Цитата:
Добринцофф:
Я пока не пакую,но и нового ничего больше начинать не планирую,хотя планы были.
Я пока не пакую,но и нового ничего больше начинать не планирую,хотя планы были.
Правильно
Пандемия на дворе
Лучше переждать с начинаниями)
А Максу один раз указали на товар
Тот испугался и убежал)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:23
Цитата:
поплачь. говорят помогает когда гнобят.
abaika95:
опять плакать))
опять плакать))
поплачь. говорят помогает когда гнобят.
(Уважаемые пользователи)
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- 16.05.11
- Сообщений:
- 8012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:24
Кстати друг из Германии, вчера фото конфетки ромашки фабрики Рахат скинул,и представляете на ней нет маркировки на немецком языке,как так то,в цивилизованной Германии такое пропустили?
Я ему посоветовал снять это всё на видео и во избежание скандала срубить бабла с магазина.
Я ему посоветовал снять это всё на видео и во избежание скандала срубить бабла с магазина.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:27
Цитата:
Дракон на днях фото упаковки чая из турецкого магазина выставлял.
там тоже ни слова на немецком.
похоже нет такого требования.
в русских магазинах там то что там из стран бывшего ссср
тоже без немецкого обходится.
и никто не видит проблем.
[Исправлено: alex_60, 18.08.2021 - 11:29]
Добринцофф:
маркировки на немецком языке
маркировки на немецком языке
Дракон на днях фото упаковки чая из турецкого магазина выставлял.
там тоже ни слова на немецком.
похоже нет такого требования.
в русских магазинах там то что там из стран бывшего ссср
тоже без немецкого обходится.
и никто не видит проблем.
[Исправлено: alex_60, 18.08.2021 - 11:29]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:28
Цитата:
Так почему не едут туда? Кто им мешает? Работодателю проще с гражданами РК работать, но почему-то они выбирают работников из РФ. По какой причине? Да и вообще - информация о них получена только от Куата, а это, мягко говоря, не очень надёжный источник.
abaika95:
а на варваринку уже не хватит?
а на варваринку уже не хватит?
Так почему не едут туда? Кто им мешает? Работодателю проще с гражданами РК работать, но почему-то они выбирают работников из РФ. По какой причине? Да и вообще - информация о них получена только от Куата, а это, мягко говоря, не очень надёжный источник.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:32
ну те же китайцы на своих предприятиях нефтяных в кз
тоже китайцев завозят.
причем платят в разы больше чем местным.
тоже китайцев завозят.
причем платят в разы больше чем местным.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:34
Цитата:
Так этикетка с товаром вместе клиенту уходит. Ценник остается, но на нем - только цифра, оказывается )
abaika95:
А зачем их каждый раз исправлять?)) Товар то один
А зачем их каждый раз исправлять?)) Товар то один
Так этикетка с товаром вместе клиенту уходит. Ценник остается, но на нем - только цифра, оказывается )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:36
Цитата:
Дед прими таблетки уже
А то по попе получишь Цитата:
Может просто кто-то по почте прислал?))Цитата:
Они ее выбирают работников РФ те сами приезжают на заработки Цитата:
В зарплате наверно вопрос
Что россиянину пойдет нашим мало
alex_60:
говорят помогает когда гнобят.
говорят помогает когда гнобят.
Дед прими таблетки уже
А то по попе получишь Цитата:
Добринцофф:
Кстати друг из Германии, вчера фото конфетки ромашки фабрики Рахат скинул,и представляете на ней нет маркировки на немецком языке,как так то,в цивилизованной Германии такое пропустили?
Кстати друг из Германии, вчера фото конфетки ромашки фабрики Рахат скинул,и представляете на ней нет маркировки на немецком языке,как так то,в цивилизованной Германии такое пропустили?
Может просто кто-то по почте прислал?))Цитата:
Victor Yang:
Работодателю проще с гражданами РК работать, но почему-то они выбирают работников из РФ
Работодателю проще с гражданами РК работать, но почему-то они выбирают работников из РФ
Они ее выбирают работников РФ те сами приезжают на заработки Цитата:
Victor Yang:
Так почему не едут туда? Кто им мешает?
Так почему не едут туда? Кто им мешает?
В зарплате наверно вопрос
Что россиянину пойдет нашим мало
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:37
Цитата:
Этикетка на голени курицы? Которая в коробке лежит спрессованная?
maxsaf:
Так этикетка с товаром вместе клиенту уходит. Ценник остается, но на нем - только цифра, оказывается
Так этикетка с товаром вместе клиенту уходит. Ценник остается, но на нем - только цифра, оказывается
Этикетка на голени курицы? Которая в коробке лежит спрессованная?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:38
Цитата:
Ага, без ведома работодателя? Ну что ты несешь?
Цитата:
Такое можно про бюджетную сферу сказать, но не про бизнес. В России зарплаты выше, как ни крути.
abaika95:
те сами приезжают на заработки
те сами приезжают на заработки
Ага, без ведома работодателя? Ну что ты несешь?
Цитата:
abaika95:
Что россиянину пойдет нашим мало
Что россиянину пойдет нашим мало
Такое можно про бюджетную сферу сказать, но не про бизнес. В России зарплаты выше, как ни крути.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:39
Цитата:
Ну где один, там и второй. Щас вспомнили про права потребителей - завтра вспомнят про долг каждого гражданина. И т.д. - конца и края не видно.
abaika95:
А Максу один раз указали на товар Тот испугался и убежал)))
А Максу один раз указали на товар Тот испугался и убежал)))
Ну где один, там и второй. Щас вспомнили про права потребителей - завтра вспомнят про долг каждого гражданина. И т.д. - конца и края не видно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:41
помню давненько уже в с/м С. просто вывешивали
информационные плакаты с переводом.
хлеб-нан
молоко-сут.
мясо-ет
лапша-кеспе.
информационные плакаты с переводом.
хлеб-нан
молоко-сут.
мясо-ет
лапша-кеспе.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:42
Цитата:
А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?
abaika95:
Этикетка на голени курицы? Которая в коробке лежит спрессованная?
Этикетка на голени курицы? Которая в коробке лежит спрессованная?
А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:50
Цитата:
зачем такие каверзные вопросы задавать.
пришлось консилиум похоже созывать.
maxsaf:
А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?
А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?
зачем такие каверзные вопросы задавать.
пришлось консилиум похоже созывать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 12:16
Цитата:
Дык абайка95 токмо конски голени покупаетъ. А тама коропку и не унесеш поди?
maxsaf:
А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?
А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?
Дык абайка95 токмо конски голени покупаетъ. А тама коропку и не унесеш поди?
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