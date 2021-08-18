Отправлено: - 11:22

Добринцофф:

,разве не так должно быть?

Добринцофф:

Я пока не пакую,но и нового ничего больше начинать не планирую,хотя планы были.

Цитата:КонечноНо есть такое понятиеГражданское обществоГде любой может указать вам на ошибку или на нарушение законаНародные новости в НГ из этого состоятИли закрываем рубрику? Цитата:ПравильноПандемия на двореЛучше переждать с начинаниями)А Максу один раз указали на товарТот испугался и убежал)))