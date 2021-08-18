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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 390 из 391«1...388389390391»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9223
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:22
#5836
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Цитата:
Добринцофф:
,разве не так должно быть?

Конечно
Но есть такое понятие
Гражданское общество
Где любой может указать вам на ошибку или на нарушение закона
Народные новости в НГ из этого состоят
Или закрываем рубрику? Цитата:
Добринцофф:
Я пока не пакую,но и нового ничего больше начинать не планирую,хотя планы были.

Правильно
Пандемия на дворе
Лучше переждать с начинаниями)
А Максу один раз указали на товар
Тот испугался и убежал)))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12870
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:23
#5837
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Цитата:
abaika95:
опять плакать))


поплачь. говорят помогает когда гнобят.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:24
#5838
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Кстати друг из Германии, вчера фото конфетки ромашки фабрики Рахат скинул,и представляете на ней нет маркировки на немецком языке,как так то,в цивилизованной Германии такое пропустили?
Я ему посоветовал снять это всё на видео и во избежание скандала срубить бабла с магазина.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12870
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:27
#5839
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Цитата:
Добринцофф:
маркировки на немецком языке


Дракон на днях фото упаковки чая из турецкого магазина выставлял.
там тоже ни слова на немецком.
похоже нет такого требования.
в русских магазинах там то что там из стран бывшего ссср
тоже без немецкого обходится.
и никто не видит проблем.

[Исправлено: alex_60, 18.08.2021 - 11:29]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14254
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:28
#5840
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Цитата:
abaika95:
а на варваринку уже не хватит?

Так почему не едут туда? Кто им мешает? Работодателю проще с гражданами РК работать, но почему-то они выбирают работников из РФ. По какой причине? Да и вообще - информация о них получена только от Куата, а это, мягко говоря, не очень надёжный источник.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12870
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:32
#5841
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ну те же китайцы на своих предприятиях нефтяных в кз
тоже китайцев завозят.
причем платят в разы больше чем местным.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11632
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:34
#5842
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Цитата:
abaika95:
А зачем их каждый раз исправлять?)) Товар то один

Так этикетка с товаром вместе клиенту уходит. Ценник остается, но на нем - только цифра, оказывается )
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9223
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:36
#5843
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Цитата:
alex_60:
говорят помогает когда гнобят.

Дед прими таблетки уже
А то по попе получишь Цитата:
Добринцофф:
Кстати друг из Германии, вчера фото конфетки ромашки фабрики Рахат скинул,и представляете на ней нет маркировки на немецком языке,как так то,в цивилизованной Германии такое пропустили?

Может просто кто-то по почте прислал?))Цитата:
Victor Yang:
Работодателю проще с гражданами РК работать, но почему-то они выбирают работников из РФ

Они ее выбирают работников РФ те сами приезжают на заработки Цитата:
Victor Yang:
Так почему не едут туда? Кто им мешает?

В зарплате наверно вопрос
Что россиянину пойдет нашим мало
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9223
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:37
#5844
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Цитата:
maxsaf:
Так этикетка с товаром вместе клиенту уходит. Ценник остается, но на нем - только цифра, оказывается

Этикетка на голени курицы? Которая в коробке лежит спрессованная?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14254
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:38
#5845
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Цитата:
abaika95:
те сами приезжают на заработки

Ага, без ведома работодателя? Ну что ты несешь?
Цитата:
abaika95:
Что россиянину пойдет нашим мало

Такое можно про бюджетную сферу сказать, но не про бизнес. В России зарплаты выше, как ни крути.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11632
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:39
#5846
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Цитата:
abaika95:
А Максу один раз указали на товар Тот испугался и убежал)))

Ну где один, там и второй. Щас вспомнили про права потребителей - завтра вспомнят про долг каждого гражданина. И т.д. - конца и края не видно. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12870
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:41
#5847
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помню давненько уже в с/м С. просто вывешивали
информационные плакаты с переводом.
хлеб-нан
молоко-сут.
мясо-ет
лапша-кеспе.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11632
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:42
#5848
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Цитата:
abaika95:
Этикетка на голени курицы? Которая в коробке лежит спрессованная?

А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12870
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 11:50
#5849
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Цитата:
maxsaf:
А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?


зачем такие каверзные вопросы задавать.
пришлось консилиум похоже созывать.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 12:16
#5850
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Цитата:
maxsaf:
А че голень только коробками продается, меньше нельзя купить?

Дык абайка95 токмо конски голени покупаетъ. А тама коропку и не унесеш поди?
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Страница 390 из 391«1...388389390391»
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