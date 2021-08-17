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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 22:16
Цитата:
Так те казахи и другие тюрки. Они свою Родину защищали? Или таки предавали?
Они предатели или батыры на лошадях?
Или нет!
Спрошу проще, чтоб тебе понятной было. Вот ты сейчас что делаешь? Родину защищаешь, или на стейк с кониной зарабатываешь? По утвержденной вышестоящими инстанциям методике?
[Исправлено: Coopidon, 17.08.2021 - 23:02]
abaika95:
Легион Вермахта Набирался из жителей средней Азии Что то с ним не так?)
Легион Вермахта Набирался из жителей средней Азии Что то с ним не так?)
Так те казахи и другие тюрки. Они свою Родину защищали? Или таки предавали?
Они предатели или батыры на лошадях?
Или нет!
Спрошу проще, чтоб тебе понятной было. Вот ты сейчас что делаешь? Родину защищаешь, или на стейк с кониной зарабатываешь? По утвержденной вышестоящими инстанциям методике?
[Исправлено: Coopidon, 17.08.2021 - 23:02]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 22:26
Цитата:
++++ ну загасил абайка95 -это типа я абайку замочил ??
alex_60:
++++ ну загасил абайка95 -это типа я абайку замочил ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 22:39
Цитата:
Намекаете на Бога и Вавилонскую башню?
Гога:
-----Бери выше . Бери так высоко , что выше уже нет никого .
-----Бери выше . Бери так высоко , что выше уже нет никого .
Намекаете на Бога и Вавилонскую башню?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 22:44
Цитата:
Это че за стейк такой? ))
Coopidon:
Это че за стейк такой? ))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22451
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 22:50
Цитата:
Они красных - убивали, сказад
депутат, избранник - народа...
Coopidon:
Или таки предавали?
Или таки предавали?
Они красных - убивали, сказад
депутат, избранник - народа...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:03
Цитата:
Очередной бред. Ага ещё они и в космос СССР первыми полететь помогли.
Что правда то правда, да не было технологий У СССР, собственно как и у США. Все достижения СССР и США достигнуты на украденных проектах Германии, в том числе и атомная бомба. Именно поэтому США и вмешалось в разделение Германии в 43-м году, когда стало понятно, что будет или завоевание Германии СССР-ом или раздел альянсом. Учите матчасть.
abaika95:
Индустриализацию нам приподносят как достижение советской науки А копни 521 завод в СССР спроектировал и построил американский холдинг "Альберт Кан инкорпорейтед"
Индустриализацию нам приподносят как достижение советской науки А копни 521 завод в СССР спроектировал и построил американский холдинг "Альберт Кан инкорпорейтед"
Очередной бред. Ага ещё они и в космос СССР первыми полететь помогли.
Что правда то правда, да не было технологий У СССР, собственно как и у США. Все достижения СССР и США достигнуты на украденных проектах Германии, в том числе и атомная бомба. Именно поэтому США и вмешалось в разделение Германии в 43-м году, когда стало понятно, что будет или завоевание Германии СССР-ом или раздел альянсом. Учите матчасть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:04
Цитата:
Цитата:
maxsaf:
Это че за стейк такой? ))
Это че за стейк такой? ))
Цитата:
Спасибо! Исправлено.®
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2532
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:06
Цитата:
О войне с СССР надо судить (если стремимся к правде) и по мемуарам гитлеровских военных. Много там занимательного для абаек.
Об "американском порохе" пусть Солонин расскажет работникам (теперь уже, наверное, только их потомкам) завода №507. (Владимир МОТОРИКО."Последний боец порохового цеха". КН,26.03.2020 г.)
Гога:
профессиональные военные историки оценивают его изыскания как фальсификации, сравнивая Солонина с такими авторами как Виктор Суворов и Анатолий Фоменко.
профессиональные военные историки оценивают его изыскания как фальсификации, сравнивая Солонина с такими авторами как Виктор Суворов и Анатолий Фоменко.
О войне с СССР надо судить (если стремимся к правде) и по мемуарам гитлеровских военных. Много там занимательного для абаек.
Об "американском порохе" пусть Солонин расскажет работникам (теперь уже, наверное, только их потомкам) завода №507. (Владимир МОТОРИКО."Последний боец порохового цеха". КН,26.03.2020 г.)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:12
Цитата:
В 1943 году ''союзники по антигитлеровской коалиции'' решили что лучше бомбить не воюющих фашистских солдат, но рабочих которые "производят нацистам оружие". Разработали и осуществили операцию "горгона". 800 самолётов США утюжили рабочие кварталы Гамбурга в течении 3 дней. Общая мощность сброшенных бомб составила 50 Хиросим.
И это кстати, после героического наступления СССР. Взятия Паулюса в ''котел''. Когда русский Иван обратил в бегство полчища противника.
И Погремуха тут говорит о ''решающей роли США в Великой Отечественной Войне''!?
Нюню!
drakon:
Они красных - убивали, сказад депутат, избранник - народа...
Они красных - убивали, сказад депутат, избранник - народа...
В 1943 году ''союзники по антигитлеровской коалиции'' решили что лучше бомбить не воюющих фашистских солдат, но рабочих которые "производят нацистам оружие". Разработали и осуществили операцию "горгона". 800 самолётов США утюжили рабочие кварталы Гамбурга в течении 3 дней. Общая мощность сброшенных бомб составила 50 Хиросим.
И это кстати, после героического наступления СССР. Взятия Паулюса в ''котел''. Когда русский Иван обратил в бегство полчища противника.
И Погремуха тут говорит о ''решающей роли США в Великой Отечественной Войне''!?
Нюню!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:13
Цитата:
maxsaf:___Не . Думал , что для начтоящего патриота своей степи , нет никого выше , чем 001 .
Намекаете на Бога и Вавилонскую башню?
Намекаете на Бога и Вавилонскую башню?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:15
Цитата:
И крестиком вышивали. На досуге.
Малейшие люди! Цвет нации.
drakon:
Они красных - убивали, сказад депутат, избранник - народа...
Они красных - убивали, сказад депутат, избранник - народа...
И крестиком вышивали. На досуге.
Малейшие люди! Цвет нации.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:16
С той лишь разницей, что США вывезли и лучших учёных, благодаря чему первыми разработали атомную бомбу. Потом вдарились в автомобилестроение, что СССР так и не потянул. Хотя и СССР-овские автомобили продавались по миру. И несмотря на все украденные технологии, "немцы" и "японцы" в Америке рулят. Даже скупка Opel с его патентами не привила к буму. Ну тупые они (с) - Задорнов.
[Исправлено: elektron, 17.08.2021 - 18:19]
[Исправлено: elektron, 17.08.2021 - 18:19]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:26
Цитата:
Ничего нового!
Цитата:
Но началось все с колёса! Изобретение которого умыкнули с территории КАЗАХСТАНА! А потом уже гвозди, алхимия, генетика и прочее.
Все началось, что сперли -КОЛЕСО!
ВОРЫ!
Так что, все изобретено -казахами! Не было бы казахов, и Америки бы не было. С её изобретениями. И немцев-тоже!
elektron:
правда то правда, да не было технологий У СССР, собственно как и у США. Все достижения СССР и США достигнуты на украденных проектах Германии,
правда то правда, да не было технологий У СССР, собственно как и у США. Все достижения СССР и США достигнуты на украденных проектах Германии,
Ничего нового!
Цитата:
Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу,и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его,
Но началось все с колёса! Изобретение которого умыкнули с территории КАЗАХСТАНА! А потом уже гвозди, алхимия, генетика и прочее.
Все началось, что сперли -КОЛЕСО!
ВОРЫ!
Так что, все изобретено -казахами! Не было бы казахов, и Америки бы не было. С её изобретениями. И немцев-тоже!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:30
Так что, все изобретено -казахами!
____ Абайка , ау = уа
____ Абайка , ау = уа
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:34
Цитата:
У нас большая часть все таки додж, форд и шеви. Есть конечно и салоны японских авто, хонда прям рядом тут. А немецких машин не так много. На немецких тут сами немцы гоняют, по старой памяти. Видимо сервис не тут не такой хороший, да и запчасти посложнее купить. Зато почти нету любимых машин казахстанских баев - крузаков и прадо. Местные колхозники любят квадратное. Эскалэйты, Tahoe, Explorer, и все что пикап.
elektron:
немцы" и "японцы" в Америке рулят.
немцы" и "японцы" в Америке рулят.
У нас большая часть все таки додж, форд и шеви. Есть конечно и салоны японских авто, хонда прям рядом тут. А немецких машин не так много. На немецких тут сами немцы гоняют, по старой памяти. Видимо сервис не тут не такой хороший, да и запчасти посложнее купить. Зато почти нету любимых машин казахстанских баев - крузаков и прадо. Местные колхозники любят квадратное. Эскалэйты, Tahoe, Explorer, и все что пикап.
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