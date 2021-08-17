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elektron:

правда то правда, да не было технологий У СССР, собственно как и у США. Все достижения СССР и США достигнуты на украденных проектах Германии,

Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу,и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его,

Цитата:Ничего нового!Цитата:Но началось все с колёса! Изобретение которого умыкнули с территории КАЗАХСТАНА! А потом уже гвозди, алхимия, генетика и прочее.Все началось, что сперли -КОЛЕСО!ВОРЫ!Так что, все изобретено -казахами! Не было бы казахов, и Америки бы не было. С её изобретениями. И немцев-тоже!