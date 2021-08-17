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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1407
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 22:16
#5791
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Цитата:
abaika95:
Легион Вермахта Набирался из жителей средней Азии Что то с ним не так?)

Так те казахи и другие тюрки. Они свою Родину защищали? Или таки предавали?
Они предатели или батыры на лошадях?
Или нет!
Спрошу проще, чтоб тебе понятной было. Вот ты сейчас что делаешь? Родину защищаешь, или на стейк с кониной зарабатываешь? По утвержденной вышестоящими инстанциям методике?
:lol:

[Исправлено: Coopidon, 17.08.2021 - 23:02]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3606
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 22:26
#5792
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Цитата:
alex_60:

++++ ну загасил абайка95 -это типа я абайку замочил ??
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11623
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 22:39
#5793
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Цитата:
Гога:
-----Бери выше . Бери так высоко , что выше уже нет никого .

Намекаете на Бога и Вавилонскую башню?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11623
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 22:44
#5794
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Цитата:
Coopidon:

Это че за стейк такой? ))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22451
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 22:50
#5795
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Цитата:
Coopidon:
Или таки предавали?

Они красных - убивали, сказад
депутат, избранник - народа... :lol: :-o
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7490
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:03
#5796
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Цитата:
abaika95:
Индустриализацию нам приподносят как достижение советской науки А копни 521 завод в СССР спроектировал и построил американский холдинг "Альберт Кан инкорпорейтед"

Очередной бред. Ага ещё они и в космос СССР первыми полететь помогли.
8-)
Что правда то правда, да не было технологий У СССР, собственно как и у США. Все достижения СССР и США достигнуты на украденных проектах Германии, в том числе и атомная бомба. Именно поэтому США и вмешалось в разделение Германии в 43-м году, когда стало понятно, что будет или завоевание Германии СССР-ом или раздел альянсом. Учите матчасть.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1407
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:04
#5797
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Цитата:
maxsaf:
Это че за стейк такой? ))

Цитата:
Спасибо! Исправлено.®

;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2532
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:06
#5798
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Цитата:
Гога:
профессиональные военные историки оценивают его изыскания как фальсификации, сравнивая Солонина с такими авторами как Виктор Суворов и Анатолий Фоменко.


О войне с СССР надо судить (если стремимся к правде) и по мемуарам гитлеровских военных. Много там занимательного для абаек.

Об "американском порохе" пусть Солонин расскажет работникам (теперь уже, наверное, только их потомкам) завода №507. (Владимир МОТОРИКО."Последний боец порохового цеха". КН,26.03.2020 г.)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1407
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:12
#5799
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Цитата:
drakon:
Они красных - убивали, сказад депутат, избранник - народа...

В 1943 году ''союзники по антигитлеровской коалиции'' решили что лучше бомбить не воюющих фашистских солдат, но рабочих которые "производят нацистам оружие". Разработали и осуществили операцию "горгона". 800 самолётов США утюжили рабочие кварталы Гамбурга в течении 3 дней. Общая мощность сброшенных бомб составила 50 Хиросим.
И это кстати, после героического наступления СССР. Взятия Паулюса в ''котел''. Когда русский Иван обратил в бегство полчища противника.
И Погремуха тут говорит о ''решающей роли США в Великой Отечественной Войне''!?
Нюню!
;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3606
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:13
#5800
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Цитата:
maxsaf:
Намекаете на Бога и Вавилонскую башню?
___Не . Думал , что для начтоящего патриота своей степи , нет никого выше , чем 001 .
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1407
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:15
#5801
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Цитата:
drakon:
Они красных - убивали, сказад депутат, избранник - народа...

И крестиком вышивали. На досуге.
Малейшие люди! Цвет нации.
:-o
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7490
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:16
#5802
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С той лишь разницей, что США вывезли и лучших учёных, благодаря чему первыми разработали атомную бомбу. Потом вдарились в автомобилестроение, что СССР так и не потянул. Хотя и СССР-овские автомобили продавались по миру. И несмотря на все украденные технологии, "немцы" и "японцы" в Америке рулят. :lol: Даже скупка Opel с его патентами не привила к буму. Ну тупые они (с) - Задорнов.

[Исправлено: elektron, 17.08.2021 - 18:19]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1407
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:26
#5803
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Цитата:
elektron:
правда то правда, да не было технологий У СССР, собственно как и у США. Все достижения СССР и США достигнуты на украденных проектах Германии,

Ничего нового!
Цитата:
Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу,и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его,

Но началось все с колёса! Изобретение которого умыкнули с территории КАЗАХСТАНА! А потом уже гвозди, алхимия, генетика и прочее.
Все началось, что сперли -КОЛЕСО!
ВОРЫ!
Так что, все изобретено -казахами! Не было бы казахов, и Америки бы не было. С её изобретениями. И немцев-тоже!
8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3606
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:30
#5804
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Так что, все изобретено -казахами!
____ Абайка , ау = уа :lol: :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11623
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 23:34
#5805
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Цитата:
elektron:
немцы" и "японцы" в Америке рулят.

У нас большая часть все таки додж, форд и шеви. Есть конечно и салоны японских авто, хонда прям рядом тут. А немецких машин не так много. На немецких тут сами немцы гоняют, по старой памяти. Видимо сервис не тут не такой хороший, да и запчасти посложнее купить. Зато почти нету любимых машин казахстанских баев - крузаков и прадо. Местные колхозники любят квадратное. Эскалэйты, Tahoe, Explorer, и все что пикап.
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