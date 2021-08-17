Отправлено: - 21:49

abaika95:

Благодаря чему СССР выйграл войну у Германии На уроках истории в России почему-то это умолчат хотя казалось бы почему? И про Альберта Кана умолчат Комплексы?

Цитата:Да! Это интересный вопрос.Ну к абаснуй своими словами не прибегая к методичке. Ты тут эту крень цицируешь! Тебе и ответ держать.Благодаря ленлизу? Давай цифры факты, мысли от тебя не ожидаю. Ибо безнадёжно!Тебе в догонку ещё вопрос.Омерика и остальные имея такую мощь, таки талибов победила?Или що!?Они талибов уничтожили тоннами производимой стали!? Тушонки? Или станками для производства подшипников?