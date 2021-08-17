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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 386 из 386«1...384385386
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:18
#5776
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Например, среди тех, кто был обвинен по статье «бандитизм», остались нереабилитированные. В действительности они же не были бандитами... Они убивали «красных» --депутат парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:26
#5777
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Цитата:
elektron:
Он временно читатель,

____Может поумнеет , когда вернется с читального зала ? Или наоборот - всем тут на орехи достанется :-x :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:31
#5778
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Цитата:
Гога:
____Может поумнеет ,


ну загасил абайка95 он конкретно..
тот аж в конвульсиях начал биться.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22450
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:50
#5779
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Цитата:
Гога:
Они убивали «красных» --депутат парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы

Ахренеть.И серцебиться - перестало... :lol: :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22450
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:53
#5780
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Цитата:
abaika95:
Ты там служил?))

Нет, но фотки - есть у меня... :lol: :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:15
#5781
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11619
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:25
#5782
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Цитата:
elektron:

Куат, он первый начал ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11619
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:26
#5783
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Цитата:
drakon:
Нет, но фотки - есть у меня...

Там где в шахматы играют или в карты? :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22450
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:33
#5784
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Цитата:
maxsaf:
Там где в шахматы играют или в карты? :lol:

Где с кастрюлькой похлёбки, честно,
заработанной, убийством - красных... :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:44
#5785
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Цитата:
maxsaf:
Куат, он первый начал

-----Бери выше . Бери так высоко , что выше уже нет никого .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:46
#5786
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Цитата:
alex_60:
ну загасил абайка95

___А причем именно тут Абайка ?? Я про него ни слова , ни вздоха ?? :-x
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1400
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:49
#5787
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Цитата:
abaika95:
Благодаря чему СССР выйграл войну у Германии На уроках истории в России почему-то это умолчат хотя казалось бы почему? И про Альберта Кана умолчат Комплексы?

Да! Это интересный вопрос.
Ну к абаснуй своими словами не прибегая к методичке. Ты тут эту крень цицируешь! Тебе и ответ держать.
Благодаря ленлизу? Давай цифры факты, мысли от тебя не ожидаю. Ибо безнадёжно!
:-o
Тебе в догонку ещё вопрос.
Омерика и остальные имея такую мощь, таки талибов победила?
Или що!?
Они талибов уничтожили тоннами производимой стали!? Тушонки? Или станками для производства подшипников?
;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:52
#5788
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Цитата:
Гога:
я про него ни слова , ни вздоха ??


а ты тут причем?
ты же спросил где чел, что с ним,
а теперь в кусты?
я не я, и хата не моя.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1400
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:55
#5789
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Цитата:
Старейшина деревни Гутлибгах, 90-летний пуштун Мир Алам, после многочисленных отговорок согласился поведать директору Института археологии Кашмира профессору Фида Хассанану генеалогию своего рода. «Мы – наследники Яакова, чей отец был Исаак, а дед – Авраам, – сказал он. – У Яакова было 12 сыновей. Каждый из них стоял во главе племени. Эти племена рассеялись среди других народов. До прихода мусульман мы были буддистами, а еще раньше – Бней-Исраэль»

(«Пуштуны – потерянное колено Израиля? //https://jew-observer.com/puti-i-sudby/pushtuny-poteryannoe-koleno-izrailya-2/.)

Шалом Исраэль!
Вот к чему приводит когда предаешь свою исконную веру!
Подумай Погремуха!
:lol:
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