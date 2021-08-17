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≡ Sinopharm распределили, Phizer ждем - Поставку новой вакцины прокомментировали в облздраве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42170
Sinopharm распределили, Phizer ждем - Поставку новой вакцины прокомментировали в облздраве
Отправлено: 17.08.21 - 20:53
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43 000 доз вакцины компании Sinopharm почти полностью распределили по медорганизациям. Об этом сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА, пояснив, что приоритет отдали районам, где наиболее низкие темпы вакцинации.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
687
Re: Sinopharm распределили, Phizer ждем - Поставку новой вакцины...
Отправлено: 17.08.21 - 20:53
#1
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Мне непонятно, что написано на упаковке. Где надписи на русском?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22450
Re: Sinopharm распределили, Phizer ждем - Поставку новой вакцины...
Отправлено: 17.08.21 - 20:58
#2
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Цитата:
electro:
Где надписи на русском?

Говорила, вам, Дарига Нурсултановна -
Учите, китайский язык.
Не послушали... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11619
Re: Sinopharm распределили, Phizer ждем - Поставку новой вакцины...
Отправлено: 17.08.21 - 21:31
#3
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Цитата:
electro:
Мне непонятно, что написано на упаковке. Где надписи на русском?

Фига се вопрос. Ресей федерация вам тут что-ли? Где на казахском надо было спрашивать )) бойкот обьявить, не вакцинироваться пока не исправят ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11619
Re: Sinopharm распределили, Phizer ждем - Поставку новой вакцины...
Отправлено: 17.08.21 - 21:33
#4
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Я ниче в красоте и моде не шарю, но у дамы на фотке что-то не так с волосами вроде.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22450
Re: Sinopharm распределили, Phizer ждем - Поставку новой вакцины...
Отправлено: 17.08.21 - 21:37
#5
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Цитата:
maxsaf:
дамы на фотке что-то не так с волосами вроде.

Ветер, в КОстанае, 2.97 метра в секунду... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11619
Sinopharm распределили, Phizer ждем - Поставку новой вакцины прокомментировали в облздраве
Отправлено: 17.08.21 - 21:42
#6
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Цитата:
drakon:
Ветер, в КОстанае, 2.97 метра в секунду...

А ну тогда все ок. Извините. Раскаиваюсь. Больше не повторится. Был выпивший 8-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
687
Re: Sinopharm распределили, Phizer ждем - Поставку новой вакцины...
Отправлено: 17.08.21 - 21:44
#7
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Цитата:
maxsaf:
Фига се вопрос. Ресей федерация вам тут что-ли?

Все поймут, о чем речь. Как-то так. 8-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
687
Re: Sinopharm распределили, Phizer ждем - Поставку новой вакцины...
Отправлено: 17.08.21 - 21:51
#8
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НГ, вы реально запросите, что за надписи на упвковке. Вдруг там инъекция для варанов с мадагаскара.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7487
Re: Sinopharm распределили, Phizer ждем - Поставку новой вакцины...
Отправлено: 17.08.21 - 21:56
#9
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Цитата:
electro:
НГ, вы реально запросите, что за надписи на упвковке. Вдруг там инъекция для варанов с мадагаскара.

Да ладно Вам так переживать то, тётя на первом фото вполне компетентно выглядит. На втором фото на втором казахском языке (на латыни) :lol:
указано же Covid-19 Vaccine ;-) Наверное как вакцина переводится 8-)
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