Отправлено: - 21:56

electro:

НГ, вы реально запросите, что за надписи на упвковке. Вдруг там инъекция для варанов с мадагаскара.

Цитата:Да ладно Вам так переживать то, тётя на первом фото вполне компетентно выглядит. На втором фото на втором казахском языке (на латыни)указано же Covid-19 VaccineНаверное как вакцина переводится