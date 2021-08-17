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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:18
Например, среди тех, кто был обвинен по статье «бандитизм», остались нереабилитированные. В действительности они же не были бандитами... Они убивали «красных» --депутат парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:26
Цитата:
____Может поумнеет , когда вернется с читального зала ? Или наоборот - всем тут на орехи достанется
elektron:
Он временно читатель,
Он временно читатель,
____Может поумнеет , когда вернется с читального зала ? Или наоборот - всем тут на орехи достанется
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:31
Цитата:
ну загасил абайка95 он конкретно..
тот аж в конвульсиях начал биться.
Гога:
____Может поумнеет ,
____Может поумнеет ,
ну загасил абайка95 он конкретно..
тот аж в конвульсиях начал биться.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:50
Цитата:
Ахренеть.И серцебиться - перестало...
Гога:
Они убивали «красных» --депутат парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы
Они убивали «красных» --депутат парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы
Ахренеть.И серцебиться - перестало...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:53
Цитата:
Нет, но фотки - есть у меня...
abaika95:
Ты там служил?))
Ты там служил?))
Нет, но фотки - есть у меня...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 7487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:15
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:25
Цитата:
Куат, он первый начал ))
elektron:
Куат, он первый начал ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:26
Цитата:
Там где в шахматы играют или в карты?
drakon:
Нет, но фотки - есть у меня...
Нет, но фотки - есть у меня...
Там где в шахматы играют или в карты?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:33
Цитата:
Где с кастрюлькой похлёбки, честно,
заработанной, убийством - красных...
maxsaf:
Там где в шахматы играют или в карты?
Там где в шахматы играют или в карты?
Где с кастрюлькой похлёбки, честно,
заработанной, убийством - красных...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:44
Цитата:
-----Бери выше . Бери так высоко , что выше уже нет никого .
maxsaf:
Куат, он первый начал
Куат, он первый начал
-----Бери выше . Бери так высоко , что выше уже нет никого .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:46
Цитата:
___А причем именно тут Абайка ?? Я про него ни слова , ни вздоха ??
alex_60:
ну загасил абайка95
ну загасил абайка95
___А причем именно тут Абайка ?? Я про него ни слова , ни вздоха ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:49
Цитата:
Да! Это интересный вопрос.
Ну к абаснуй своими словами не прибегая к методичке. Ты тут эту крень цицируешь! Тебе и ответ держать.
Благодаря ленлизу? Давай цифры факты, мысли от тебя не ожидаю. Ибо безнадёжно!
Тебе в догонку ещё вопрос.
Омерика и остальные имея такую мощь, таки талибов победила?
Или що!?
Они талибов уничтожили тоннами производимой стали!? Тушонки? Или станками для производства подшипников?
abaika95:
Благодаря чему СССР выйграл войну у Германии На уроках истории в России почему-то это умолчат хотя казалось бы почему? И про Альберта Кана умолчат Комплексы?
Благодаря чему СССР выйграл войну у Германии На уроках истории в России почему-то это умолчат хотя казалось бы почему? И про Альберта Кана умолчат Комплексы?
Да! Это интересный вопрос.
Ну к абаснуй своими словами не прибегая к методичке. Ты тут эту крень цицируешь! Тебе и ответ держать.
Благодаря ленлизу? Давай цифры факты, мысли от тебя не ожидаю. Ибо безнадёжно!
Тебе в догонку ещё вопрос.
Омерика и остальные имея такую мощь, таки талибов победила?
Или що!?
Они талибов уничтожили тоннами производимой стали!? Тушонки? Или станками для производства подшипников?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:52
Цитата:
а ты тут причем?
ты же спросил где чел, что с ним,
а теперь в кусты?
я не я, и хата не моя.
Гога:
я про него ни слова , ни вздоха ??
я про него ни слова , ни вздоха ??
а ты тут причем?
ты же спросил где чел, что с ним,
а теперь в кусты?
я не я, и хата не моя.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 21:55
Цитата:
Шалом Исраэль!
Вот к чему приводит когда предаешь свою исконную веру!
Подумай Погремуха!
Старейшина деревни Гутлибгах, 90-летний пуштун Мир Алам, после многочисленных отговорок согласился поведать директору Института археологии Кашмира профессору Фида Хассанану генеалогию своего рода. «Мы – наследники Яакова, чей отец был Исаак, а дед – Авраам, – сказал он. – У Яакова было 12 сыновей. Каждый из них стоял во главе племени. Эти племена рассеялись среди других народов. До прихода мусульман мы были буддистами, а еще раньше – Бней-Исраэль»
(«Пуштуны – потерянное колено Израиля? //https://jew-observer.com/puti-i-sudby/pushtuny-poteryannoe-koleno-izrailya-2/.)
(«Пуштуны – потерянное колено Израиля? //https://jew-observer.com/puti-i-sudby/pushtuny-poteryannoe-koleno-izrailya-2/.)
Шалом Исраэль!
Вот к чему приводит когда предаешь свою исконную веру!
Подумай Погремуха!
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