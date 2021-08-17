Отправлено: - 19:59

Гога:

А раскажи ка , дружок , про туркестанский полк

Гога:

___Печенеги и половцы победили Гитлера

Гога:

профессиональные военные историки оценивают его изыскания как фальсификации, сравнивая Солонина с такими авторами как Виктор Суворов и Анатолий Фоменко.

drakon:

Туркестанский легион. Фотки - выставить?.

elektron:

А СССР тут то причём?

elektron:

Вести дискуссию с Абайкой, всё равно что как тут.

Цитата:Легион ВермахтаНабирался из жителей средней АзииЧто то с ним не так?))Цитата:А ты к кому себя относишь?К печенегам? Или половцам?)Цитата:ПравильноТак и должно бытьТакже как и с КаномВсе что нам не нравится объявим брехней))Цитата:Ты там служил?))Цитата:А США тут причем?)Цитата:Что в картинке не верно?)))