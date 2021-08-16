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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 94 из 94«1...929394
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Куратор темы: Валентин
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1398
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 21:30
#1396
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Изыкавой патрул обслуживают по казахски языке.
Чем он недоволен?
Чего хочет?


Рс опять столица неправильно!
Канкретна неуважаит казахский язык!
:oops:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3598
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 22:58
#1397
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Цитата:
Coopidon:
Чем он недоволен?

Ценники не на госязыке
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7485
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:10
#1398
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Цитата:
Гога:
Ценники не на госязыке

Ну цифры они и в Африке цифры. :lol: А некоторое просто и нельзя перевести, как процессор, Motherboard, или дефибриллятор. Может я и не прав. Тогда заранее дико извиняюсь. :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11614
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:16
#1399
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Цитата:
elektron:
А некоторое просто и нельзя перевести, как процессор, Motherboard, или дефибриллятор

Раньше "космонавт" и "интернет" тоже нельзя было перевести. В итоге на сколько я знаю, придумали новые слова ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7485
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:17
#1400
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Цитата:
maxsaf:
В итоге на сколько я знаю, придумали новые слова ))

Ну правильно, слова не технологии, придумывать легко :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3598
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:20
#1401
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Вот одно не пойму - в ст.24 сказано - предоставить информацию , а *блоххеры* все требуют - обслужить .Посмотрите , что значение этого слова в Словаре синонимов рус.языка . Вы будете удивлены . Поэтому , продавец только продает товар .Работник магазина отпускающий товар покупателям . А обслуживают в доме с красными фонарями ;-) :-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7485
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:21
#1402
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Цитата:
Гога:
А обслуживают в доме с красными фонарями

Мне нравится ход ваших мыслей! :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3598
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:30
#1403
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Цитата:
maxsaf:
Раньше "космонавт" и "интернет"

____ғарышкер (ğarışker) и ғаламтор (ğalamtor). Соответственно - кириллица и латиница .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3598
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:33
#1404
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Самое длинное казахское слово - это "қанағаттандырылмағандықтарыңыздан". Говорят это слово сумела высказать даже Американка. Это переводиться как, "неудовлетворенный".
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7646
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:34
#1405
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Цитата:
Гога:
а *блоххеры* все требуют - обслужить

Интересно, если сей блохер после шастанья по общественным местам загремит куда-нибудь в ковидный госпиталь он и там будет требовать обслуживания казакша? Уверен, что задыхаясь, всё это лицемерие и нарочитый дое...он улетучится вмиг. Но врачи, наверное не такие мерзкие, обслужат на любом...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11614
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 17.08.21 - 00:38
#1406
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Цитата:
Гога:
А обслуживают в доме с красными фонарями

Цитата:
Гога:
Самое длинное казахское слово - это "қанағаттандырылмағандықтарыңыздан". Говорят это слово сумела высказать даже Американка. Это переводиться как, "неудовлетворенный".

Надо же, как смешно совпало :lol:
Не удовлетворен, вызывай копов))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11614
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 17.08.21 - 00:41
#1407
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Цитата:
yudjin:
Интересно, если сей блохер после шастанья по общественным местам загремит куда-нибудь в ковидный госпиталь

Шланг присунут без разговору, а там хош - дыши, не хош - не дыши :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3598
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 17.08.21 - 19:05
#1408
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[Исправлено: Гога, 17.08.2021 - 16:06]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11614
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 17.08.21 - 19:31
#1409
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Цитата:
Гога:

Фига се. Его еще извиняться не заставили? ))
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