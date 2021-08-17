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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:08
Благодаря чему СССР выйграл войну у Германии
На уроках истории в России почему-то это умолчат хотя казалось бы почему?
И про Альберта Кана умолчат
Комплексы?
На уроках истории в России почему-то это умолчат хотя казалось бы почему?
И про Альберта Кана умолчат
Комплексы?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:10
Цитата:
___А с Кустанайским как ?? Скок попилили ??
Гога:
Как дела с берлинским аэропортом? Скок млрд попилили?
Как дела с берлинским аэропортом? Скок млрд попилили?
___А с Кустанайским как ?? Скок попилили ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:16
"Раздача продовольствия" 1892 г. Автор И.К.Айвазовский
Контекст: в России в 1891-1892 годах разразился страшнейший голод
В следствии не урожая и плохой административной работы
Лев Толстой начал собирать деньги на создание столовых
В Америке откликнулось население
И послали гуманитарную помощь голодающим России
Кто в курсе рассказывают это на уроках истории России?
Контекст: в России в 1891-1892 годах разразился страшнейший голод
В следствии не урожая и плохой административной работы
Лев Толстой начал собирать деньги на создание столовых
В Америке откликнулось население
И послали гуманитарную помощь голодающим России
Кто в курсе рассказывают это на уроках истории России?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:27
Цитата:
___ А раскажи ка , дружок , про туркестанский полк .
abaika95:
На уроках истории
На уроках истории
___ А раскажи ка , дружок , про туркестанский полк .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:28
Цитата:
___Печенеги и половцы победили Гитлера.
abaika95:
Благодаря чему СССР выйграл
Благодаря чему СССР выйграл
___Печенеги и половцы победили Гитлера.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:31
профессиональные военные историки оценивают его изыскания как фальсификации, сравнивая Солонина с такими авторами как Виктор Суворов и Анатолий Фоменко.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:47
Цитата:
Туркестанский легион. Фотки - выставить?...
Гога:
А раскажи ка , дружок , про туркестанский полк .
А раскажи ка , дружок , про туркестанский полк .
Туркестанский легион. Фотки - выставить?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:50
Почему, об этом не говорили, на уроках
истории, в СССР, и не говорят на
уроках в РК?...
истории, в СССР, и не говорят на
уроках в РК?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:59
Цитата:
----Пусть 95 отвечает .
drakon:
Фотки - выставить
Фотки - выставить
----Пусть 95 отвечает .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 18:13
А чего это N0name затих ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11614
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 19:12
Цитата:
Цитата:
Дракон дает жАру
drakon:
Да Здравствует, Русский Язык!!!...
Да Здравствует, Русский Язык!!!...
Цитата:
drakon:
Русскому языку - Слава, Слава, Слава!!!...
Русскому языку - Слава, Слава, Слава!!!...
Дракон дает жАру
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 19:47
Цитата:
А СССР тут то причём? Цитата:
Вести дискуссию с Абайкой, всё равно что как тут.
Цитата:
Он временно читатель, а не писатель
abaika95:
"Раздача продовольствия" 1892 г.
"Раздача продовольствия" 1892 г.
А СССР тут то причём? Цитата:
Гога:
Печенеги и половцы победили Гитлера.
Печенеги и половцы победили Гитлера.
Вести дискуссию с Абайкой, всё равно что как тут.
Гога:
А чего это N0name затих ?
А чего это N0name затих ?
Он временно читатель, а не писатель
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 19:59
Цитата:
Легион Вермахта
Набирался из жителей средней Азии
Что то с ним не так?))Цитата:
А ты к кому себя относишь?
К печенегам? Или половцам?)
Цитата:
Правильно
Так и должно быть
Также как и с Каном
Все что нам не нравится объявим брехней))
Цитата:
Ты там служил?))
Цитата:
А США тут причем?)Цитата:
Что в картинке не верно?)))
Гога:
А раскажи ка , дружок , про туркестанский полк
А раскажи ка , дружок , про туркестанский полк
Легион Вермахта
Набирался из жителей средней Азии
Что то с ним не так?))Цитата:
Гога:
___Печенеги и половцы победили Гитлера
___Печенеги и половцы победили Гитлера
А ты к кому себя относишь?
К печенегам? Или половцам?)
Цитата:
Гога:
профессиональные военные историки оценивают его изыскания как фальсификации, сравнивая Солонина с такими авторами как Виктор Суворов и Анатолий Фоменко.
профессиональные военные историки оценивают его изыскания как фальсификации, сравнивая Солонина с такими авторами как Виктор Суворов и Анатолий Фоменко.
Правильно
Так и должно быть
Также как и с Каном
Все что нам не нравится объявим брехней))
Цитата:
drakon:
Туркестанский легион. Фотки - выставить?.
Туркестанский легион. Фотки - выставить?.
Ты там служил?))
Цитата:
elektron:
А СССР тут то причём?
А СССР тут то причём?
А США тут причем?)Цитата:
elektron:
Вести дискуссию с Абайкой, всё равно что как тут.
Вести дискуссию с Абайкой, всё равно что как тут.
Что в картинке не верно?)))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12855
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:07
Цитата:
один в один.
не отбавить не добавить.
elektron:
Абайкой, всё равно что как тут.
Абайкой, всё равно что как тут.
один в один.
не отбавить не добавить.
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