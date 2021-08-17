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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 385 из 385«1...383384385
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9213
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:08
#5761
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Благодаря чему СССР выйграл войну у Германии
На уроках истории в России почему-то это умолчат хотя казалось бы почему?
И про Альберта Кана умолчат
Комплексы?

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:10
#5762
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Цитата:
Гога:
Как дела с берлинским аэропортом? Скок млрд попилили?

___А с Кустанайским как ?? Скок попилили ??
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9213
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:16
#5763
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"Раздача продовольствия" 1892 г. Автор И.К.Айвазовский

Контекст: в России в 1891-1892 годах разразился страшнейший голод
В следствии не урожая и плохой административной работы
Лев Толстой начал собирать деньги на создание столовых
В Америке откликнулось население
И послали гуманитарную помощь голодающим России
Кто в курсе рассказывают это на уроках истории России?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:27
#5764
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Цитата:
abaika95:
На уроках истории

___ А раскажи ка , дружок , про туркестанский полк .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:28
#5765
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Цитата:
abaika95:
Благодаря чему СССР выйграл

___Печенеги и половцы победили Гитлера.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:31
#5766
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профессиональные военные историки оценивают его изыскания как фальсификации, сравнивая Солонина с такими авторами как Виктор Суворов и Анатолий Фоменко.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22445
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:47
#5767
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Цитата:
Гога:
А раскажи ка , дружок , про туркестанский полк .

Туркестанский легион. Фотки - выставить?... :lol: :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22445
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:50
#5768
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Почему, об этом не говорили, на уроках
истории, в СССР, и не говорят на
уроках в РК?... 8-) :-o
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:59
#5769
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Цитата:
drakon:
Фотки - выставить

----Пусть 95 отвечает .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 18:13
#5770
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А чего это N0name затих ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11614
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 19:12
#5771
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Цитата:
drakon:
Да Здравствует, Русский Язык!!!...

Цитата:
drakon:
Русскому языку - Слава, Слава, Слава!!!...

Дракон дает жАру :lol: :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 19:47
#5772
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Цитата:
abaika95:
"Раздача продовольствия" 1892 г.

А СССР тут то причём? :lol: Цитата:
Гога:
Печенеги и половцы победили Гитлера.

Вести дискуссию с Абайкой, всё равно что как тут. :lol: :lol: Цитата:
Гога:
А чего это N0name затих ?

Он временно читатель, а не писатель :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9213
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 19:59
#5773
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Цитата:
Гога:
А раскажи ка , дружок , про туркестанский полк

Легион Вермахта
Набирался из жителей средней Азии
Что то с ним не так?))Цитата:
Гога:
___Печенеги и половцы победили Гитлера

А ты к кому себя относишь?
К печенегам? Или половцам?)
Цитата:
Гога:
профессиональные военные историки оценивают его изыскания как фальсификации, сравнивая Солонина с такими авторами как Виктор Суворов и Анатолий Фоменко.

Правильно
Так и должно быть
Также как и с Каном
Все что нам не нравится объявим брехней))
Цитата:
drakon:
Туркестанский легион. Фотки - выставить?.

Ты там служил?))
Цитата:
elektron:
А СССР тут то причём?

А США тут причем?)Цитата:
elektron:
Вести дискуссию с Абайкой, всё равно что как тут.

Что в картинке не верно?)))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12855
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 20:07
#5774
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Цитата:
elektron:
Абайкой, всё равно что как тут.


один в один.
не отбавить не добавить.
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