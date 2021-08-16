Отправлено: - 23:16

elektron:

А некоторое просто и нельзя перевести, как процессор, Motherboard, или дефибриллятор

Цитата:Раньше "космонавт" и "интернет" тоже нельзя было перевести. В итоге на сколько я знаю, придумали новые слова ))