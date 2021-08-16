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Новости казахскоязычной прессы
Новости казахскоязычной прессы
Куратор темы: Валентин
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1398
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 21:30
Изыкавой патрул обслуживают по казахски языке.
Чем он недоволен?
Чего хочет?
Рс опять столица неправильно!
Канкретна неуважаит казахский язык!
Чем он недоволен?
Чего хочет?
Рс опять столица неправильно!
Канкретна неуважаит казахский язык!
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 22:58
Цитата:
Ценники не на госязыке
Coopidon:
Чем он недоволен?
Чем он недоволен?
Ценники не на госязыке
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7485
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:10
Цитата:
Ну цифры они и в Африке цифры. А некоторое просто и нельзя перевести, как процессор, Motherboard, или дефибриллятор. Может я и не прав. Тогда заранее дико извиняюсь.
Гога:
Ценники не на госязыке
Ценники не на госязыке
Ну цифры они и в Африке цифры. А некоторое просто и нельзя перевести, как процессор, Motherboard, или дефибриллятор. Может я и не прав. Тогда заранее дико извиняюсь.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:16
Цитата:
Раньше "космонавт" и "интернет" тоже нельзя было перевести. В итоге на сколько я знаю, придумали новые слова ))
elektron:
А некоторое просто и нельзя перевести, как процессор, Motherboard, или дефибриллятор
А некоторое просто и нельзя перевести, как процессор, Motherboard, или дефибриллятор
Раньше "космонавт" и "интернет" тоже нельзя было перевести. В итоге на сколько я знаю, придумали новые слова ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7485
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:17
Цитата:
Ну правильно, слова не технологии, придумывать легко
maxsaf:
В итоге на сколько я знаю, придумали новые слова ))
В итоге на сколько я знаю, придумали новые слова ))
Ну правильно, слова не технологии, придумывать легко
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:20
Вот одно не пойму - в ст.24 сказано - предоставить информацию , а *блоххеры* все требуют - обслужить .Посмотрите , что значение этого слова в Словаре синонимов рус.языка . Вы будете удивлены . Поэтому , продавец только продает товар .Работник магазина отпускающий товар покупателям . А обслуживают в доме с красными фонарями
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7485
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:21
Цитата:
Мне нравится ход ваших мыслей!
Гога:
А обслуживают в доме с красными фонарями
А обслуживают в доме с красными фонарями
Мне нравится ход ваших мыслей!
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:30
Цитата:
____ғарышкер (ğarışker) и ғаламтор (ğalamtor). Соответственно - кириллица и латиница .
maxsaf:
Раньше "космонавт" и "интернет"
Раньше "космонавт" и "интернет"
____ғарышкер (ğarışker) и ғаламтор (ğalamtor). Соответственно - кириллица и латиница .
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:33
Самое длинное казахское слово - это "қанағаттандырылмағандықтарыңыздан". Говорят это слово сумела высказать даже Американка. Это переводиться как, "неудовлетворенный".
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7646
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 16.08.21 - 23:34
Цитата:
Интересно, если сей блохер после шастанья по общественным местам загремит куда-нибудь в ковидный госпиталь он и там будет требовать обслуживания казакша? Уверен, что задыхаясь, всё это лицемерие и нарочитый дое...он улетучится вмиг. Но врачи, наверное не такие мерзкие, обслужат на любом...
Гога:
а *блоххеры* все требуют - обслужить
а *блоххеры* все требуют - обслужить
Интересно, если сей блохер после шастанья по общественным местам загремит куда-нибудь в ковидный госпиталь он и там будет требовать обслуживания казакша? Уверен, что задыхаясь, всё это лицемерие и нарочитый дое...он улетучится вмиг. Но врачи, наверное не такие мерзкие, обслужат на любом...
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 17.08.21 - 00:38
Цитата:
Цитата:
Надо же, как смешно совпало
Не удовлетворен, вызывай копов))
Гога:
А обслуживают в доме с красными фонарями
А обслуживают в доме с красными фонарями
Цитата:
Гога:
Самое длинное казахское слово - это "қанағаттандырылмағандықтарыңыздан". Говорят это слово сумела высказать даже Американка. Это переводиться как, "неудовлетворенный".
Самое длинное казахское слово - это "қанағаттандырылмағандықтарыңыздан". Говорят это слово сумела высказать даже Американка. Это переводиться как, "неудовлетворенный".
Надо же, как смешно совпало
Не удовлетворен, вызывай копов))
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 17.08.21 - 00:41
Цитата:
Шланг присунут без разговору, а там хош - дыши, не хош - не дыши
yudjin:
Интересно, если сей блохер после шастанья по общественным местам загремит куда-нибудь в ковидный госпиталь
Интересно, если сей блохер после шастанья по общественным местам загремит куда-нибудь в ковидный госпиталь
Шланг присунут без разговору, а там хош - дыши, не хош - не дыши
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 17.08.21 - 19:05
[Исправлено: Гога, 17.08.2021 - 16:06]
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 17.08.21 - 19:31
Цитата:
Фига се. Его еще извиняться не заставили? ))
Гога:
Фига се. Его еще извиняться не заставили? ))
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