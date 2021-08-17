Отправлено: - 16:52

Гога:

____Не выворачивай все наизнанку . Прекрасно ты понял , что имелись коренные обыватели . Они про Казахию вообще не в курсе .А у Макса и Дракона здешний интерес на десятом , после вышеперечисленного .

alex_60:

брехня опять . все эти фейки и мифы про Кана давно развеяны. но брехун об этом не знает.

alex_60:

а вот доставшийся кз в наследство(не себе не людям сотворили)

Гога:

А потом СССР все построила нищей и аграрной стране - Казахстану

Гога:

___Великого Ле Корбюзье забыл

drakon:

Похерили - всё, что смогли. Теперь строят заводы, по выпуску - пакетов...

Цитата:Делаем выводЗначит Макс и драконТак и не вписались в западное обществоА до сих пор страдают по Казахстану))Цитата:Брехне котрый стесняется ответить мне напрямую но всеровно читает и дискутируетРаботу Альберта Кана и его инженеров всячески старались замарать и замолчать уже в 30е годыСталинская пропаганда как и сейчас Раша тудей пыталась выдать все его заслуги ща свои))Якобы он вообще непричем мимо проходилА плебс верилИ до сих пор верит как видно))Хотя вроде и Гугл есть и литература по теме Цитата:От кого достался? От США?Нет от Казахской ССР которая в 91 году плавно стала Республикой КазахстанЗавод как был казахский так и осталсяАмериканских инженеров не звали на помощьВсе сами или нет?))Цитата:А Казахстан не был СССР?Или СССР это Эстония которая вошла в 1940 году и давай строить везде по союзу заводы?))Казахстан как часть СССР и строил себе сам всё и защищал тоже в числе прочихЦитата:Его врагом потом не окрестилиКак сделали с каном и США Цитата:Как дела с берлинским аэропортом?Скок млрд попилили?)Вам дали ГДР такую страну а вы похерили потом всеФу