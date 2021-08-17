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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9212
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:56
#5746
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Цитата:
alex_60:
ну мордой в асфальт для его же пользы полезно. ему нравится.

У тебя галюны
Хватит дома сидеть
Выйди на улицу
Хоть по казахски поговоришь
А то на русском только на форуме и остается))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9212
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:59
#5747
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Цитата:
abaika95:
521 завод в СССР спроектировал и построил американский холдинг "Альберт Кан инкорпорейтед

Америка все построила нищей и аграрной стране
А эта страна оперилась и давай ещё руку кусать тем кто ей все строил))
Ещё и врагами номер 1 назначили
Эх история удивительная вещь)))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22445
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:03
#5748
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Цитата:
abaika95:

Сам себя уже цитирует, абайкаю
Сегодня уже второй раз... :-o
Пипец, подкрался - незаметно... 8-) :-o
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
435
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:12
#5749
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Цитата:
alex_60:
ну мордой в асфальт для его же пользы полезно. ему нравится.

Много чести для такого "академика"
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3596
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:13
#5750
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Цитата:
abaika95:
Я писал вроде про обывателя западного изначально)

____Да ему , до фонаря все это - его интересует работа , семья , немного спорт , путешествия . А где Казахстан , и тем более -язык - это никому не интересно. Думаю , что дракон и макс могут это подтвердить .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:21
#5751
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брехня опять .
все эти фейки и мифы про Кана давно развеяны.
но брехун об этом не знает.
Никакой 'филиал' фирмы Альберта Кана в Москве, никогда не существовал.
Группа американских инженеров в составе нескольких человек действительно была в 1928 г.
приглашена в Москву на основе договора с фирмой Кан,
но работала она в советском тресте 'Горстройпроект'
и деятельность ее была строго ограничена функциями технической помощи.
понятно ничего эти кановцы не строили .
а Кан потом в красочном проспекте выставил фото советских заводов что это он все "построил",в рекламных целях понятно.
короче все это это из серии лягушки и бегемота.
Их пригласили за бабки для того что бы получить технологии.
И они естественно согласились.
А чего бы не согласиться, ежели депрессия давит.
И грамотно обучили на их опыте своих специалистов.
Тот же ГАЗ проектировали уже наши.
Кстати ГАЗ (завод) ( форд) закупили далеко не весь.
Амеры стали ценник накручивать в два конца,
их вежливо послали, закупив остальное в европе
и изготовив своими силами.
Собственно так было везде.
Если первые домны возводили под руководством консультантов,
то дальше уже сами и в два раза быстрее.

[Исправлено: alex_60, 17.08.2021 - 16:26]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9212
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:22
#5752
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Цитата:
Гога:
Думаю , что дракон и макс могут это подтвердить .

Делаем вывод
У Макса и дракона нет интереса к своей семье,работе,спорту и путешествиям
Раз они только Казахстаном и бредят тут ))
Цитата:
гражданин СССР:
alex_60: ну мордой в асфальт для его же пользы полезно. ему нравится. Много чести для такого "академика"

Ничто так не греет душу
Как разговоры самим с собой да?)) Мужички)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3596
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:36
#5753
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Цитата:
abaika95:
Делаем вывод

____Не выворачивай все наизнанку . Прекрасно ты понял , что имелись коренные обыватели . Они про Казахию вообще не в курсе .А у Макса и Дракона здешний интерес на десятом , после вышеперечисленного .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:37
#5754
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а вот доставшийся кз в наследство(не себе не людям сотворили)
Кустанайский Дизельный завод,на котором с 1981 по 1990 год реализовывалась
задача по выпуску моторов западногерманской конструкции по лицензии
фирмы Deutz/и на который закупалось и устанавливалось самое
современное оборудование на то время из Германии, Италии ,СССР и других стран
просто похерили.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3596
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:39
#5755
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___Цитата:
abaika95:
Америка все построила нищей и аграрной стране

____ А потом СССР все построила нищей и аграрной стране - Казахстану :-) :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22445
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:43
#5756
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Цитата:
alex_60:
просто похерили.

Похерили - всё, что смогли.
Теперь строят заводы, по
выпуску - пакетов... :lol: ;-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3596
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:44
#5757
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Цитата:
abaika95:
Америка все построила

___Великого Ле Корбюзье забыл . :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9212
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:52
#5758
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Цитата:
Гога:
____Не выворачивай все наизнанку . Прекрасно ты понял , что имелись коренные обыватели . Они про Казахию вообще не в курсе .А у Макса и Дракона здешний интерес на десятом , после вышеперечисленного .

Делаем вывод
Значит Макс и дракон
Так и не вписались в западное общество
А до сих пор страдают по Казахстану))Цитата:
alex_60:
брехня опять . все эти фейки и мифы про Кана давно развеяны. но брехун об этом не знает.

Брехне котрый стесняется ответить мне напрямую но всеровно читает и дискутирует
Работу Альберта Кана и его инженеров всячески старались замарать и замолчать уже в 30е годы
Сталинская пропаганда как и сейчас Раша тудей пыталась выдать все его заслуги ща свои))
Якобы он вообще непричем мимо проходил
А плебс верил
И до сих пор верит как видно))
Хотя вроде и Гугл есть и литература по теме Цитата:
alex_60:
а вот доставшийся кз в наследство(не себе не людям сотворили)

От кого достался? От США?
Нет от Казахской ССР которая в 91 году плавно стала Республикой Казахстан
Завод как был казахский так и остался
Американских инженеров не звали на помощь
Все сами или нет?))Цитата:
Гога:
А потом СССР все построила нищей и аграрной стране - Казахстану

А Казахстан не был СССР?
Или СССР это Эстония которая вошла в 1940 году и давай строить везде по союзу заводы?))
Казахстан как часть СССР и строил себе сам всё и защищал тоже в числе прочих
Цитата:
Гога:
___Великого Ле Корбюзье забыл

Его врагом потом не окрестили
Как сделали с каном и США Цитата:
drakon:
Похерили - всё, что смогли. Теперь строят заводы, по выпуску - пакетов...

Как дела с берлинским аэропортом?
Скок млрд попилили?)
Вам дали ГДР такую страну а вы похерили потом все
Фу
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3596
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:59
#5759
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От всех отбрехался
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22445
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:03
#5760
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Цитата:
abaika95:
Скок млрд попилили?)

Много, наверное. Откуда мне знать?... 8-)
А ещё, что - попилили? Расскажи мне... :-o
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