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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:56
Цитата:
У тебя галюны
Хватит дома сидеть
Выйди на улицу
Хоть по казахски поговоришь
А то на русском только на форуме и остается))
alex_60:
ну мордой в асфальт для его же пользы полезно. ему нравится.
ну мордой в асфальт для его же пользы полезно. ему нравится.
У тебя галюны
Хватит дома сидеть
Выйди на улицу
Хоть по казахски поговоришь
А то на русском только на форуме и остается))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:59
Цитата:
Америка все построила нищей и аграрной стране
А эта страна оперилась и давай ещё руку кусать тем кто ей все строил))
Ещё и врагами номер 1 назначили
Эх история удивительная вещь)))
abaika95:
521 завод в СССР спроектировал и построил американский холдинг "Альберт Кан инкорпорейтед
521 завод в СССР спроектировал и построил американский холдинг "Альберт Кан инкорпорейтед
Америка все построила нищей и аграрной стране
А эта страна оперилась и давай ещё руку кусать тем кто ей все строил))
Ещё и врагами номер 1 назначили
Эх история удивительная вещь)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:03
Цитата:
Сам себя уже цитирует, абайкаю
Сегодня уже второй раз...
Пипец, подкрался - незаметно...
abaika95:
Сам себя уже цитирует, абайкаю
Сегодня уже второй раз...
Пипец, подкрался - незаметно...
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 435
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:12
Цитата:
Много чести для такого "академика"
alex_60:
ну мордой в асфальт для его же пользы полезно. ему нравится.
ну мордой в асфальт для его же пользы полезно. ему нравится.
Много чести для такого "академика"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:13
Цитата:
____Да ему , до фонаря все это - его интересует работа , семья , немного спорт , путешествия . А где Казахстан , и тем более -язык - это никому не интересно. Думаю , что дракон и макс могут это подтвердить .
abaika95:
Я писал вроде про обывателя западного изначально)
Я писал вроде про обывателя западного изначально)
____Да ему , до фонаря все это - его интересует работа , семья , немного спорт , путешествия . А где Казахстан , и тем более -язык - это никому не интересно. Думаю , что дракон и макс могут это подтвердить .
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 12854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:21
брехня опять .
все эти фейки и мифы про Кана давно развеяны.
но брехун об этом не знает.
Никакой 'филиал' фирмы Альберта Кана в Москве, никогда не существовал.
Группа американских инженеров в составе нескольких человек действительно была в 1928 г.
приглашена в Москву на основе договора с фирмой Кан,
но работала она в советском тресте 'Горстройпроект'
и деятельность ее была строго ограничена функциями технической помощи.
понятно ничего эти кановцы не строили .
а Кан потом в красочном проспекте выставил фото советских заводов что это он все "построил",в рекламных целях понятно.
короче все это это из серии лягушки и бегемота.
Их пригласили за бабки для того что бы получить технологии.
И они естественно согласились.
А чего бы не согласиться, ежели депрессия давит.
И грамотно обучили на их опыте своих специалистов.
Тот же ГАЗ проектировали уже наши.
Кстати ГАЗ (завод) ( форд) закупили далеко не весь.
Амеры стали ценник накручивать в два конца,
их вежливо послали, закупив остальное в европе
и изготовив своими силами.
Собственно так было везде.
Если первые домны возводили под руководством консультантов,
то дальше уже сами и в два раза быстрее.
[Исправлено: alex_60, 17.08.2021 - 16:26]
все эти фейки и мифы про Кана давно развеяны.
но брехун об этом не знает.
Никакой 'филиал' фирмы Альберта Кана в Москве, никогда не существовал.
Группа американских инженеров в составе нескольких человек действительно была в 1928 г.
приглашена в Москву на основе договора с фирмой Кан,
но работала она в советском тресте 'Горстройпроект'
и деятельность ее была строго ограничена функциями технической помощи.
понятно ничего эти кановцы не строили .
а Кан потом в красочном проспекте выставил фото советских заводов что это он все "построил",в рекламных целях понятно.
короче все это это из серии лягушки и бегемота.
Их пригласили за бабки для того что бы получить технологии.
И они естественно согласились.
А чего бы не согласиться, ежели депрессия давит.
И грамотно обучили на их опыте своих специалистов.
Тот же ГАЗ проектировали уже наши.
Кстати ГАЗ (завод) ( форд) закупили далеко не весь.
Амеры стали ценник накручивать в два конца,
их вежливо послали, закупив остальное в европе
и изготовив своими силами.
Собственно так было везде.
Если первые домны возводили под руководством консультантов,
то дальше уже сами и в два раза быстрее.
[Исправлено: alex_60, 17.08.2021 - 16:26]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:22
Цитата:
Делаем вывод
У Макса и дракона нет интереса к своей семье,работе,спорту и путешествиям
Раз они только Казахстаном и бредят тут ))
Цитата:
Ничто так не греет душу
Как разговоры самим с собой да?)) Мужички)
Гога:
Думаю , что дракон и макс могут это подтвердить .
Думаю , что дракон и макс могут это подтвердить .
Делаем вывод
У Макса и дракона нет интереса к своей семье,работе,спорту и путешествиям
Раз они только Казахстаном и бредят тут ))
Цитата:
гражданин СССР:
alex_60: ну мордой в асфальт для его же пользы полезно. ему нравится. Много чести для такого "академика"
alex_60: ну мордой в асфальт для его же пользы полезно. ему нравится. Много чести для такого "академика"
Ничто так не греет душу
Как разговоры самим с собой да?)) Мужички)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:36
Цитата:
____Не выворачивай все наизнанку . Прекрасно ты понял , что имелись коренные обыватели . Они про Казахию вообще не в курсе .А у Макса и Дракона здешний интерес на десятом , после вышеперечисленного .
abaika95:
Делаем вывод
Делаем вывод
____Не выворачивай все наизнанку . Прекрасно ты понял , что имелись коренные обыватели . Они про Казахию вообще не в курсе .А у Макса и Дракона здешний интерес на десятом , после вышеперечисленного .
a
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 12854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:37
а вот доставшийся кз в наследство(не себе не людям сотворили)
Кустанайский Дизельный завод,на котором с 1981 по 1990 год реализовывалась
задача по выпуску моторов западногерманской конструкции по лицензии
фирмы Deutz/и на который закупалось и устанавливалось самое
современное оборудование на то время из Германии, Италии ,СССР и других стран
просто похерили.
Кустанайский Дизельный завод,на котором с 1981 по 1990 год реализовывалась
задача по выпуску моторов западногерманской конструкции по лицензии
фирмы Deutz/и на который закупалось и устанавливалось самое
современное оборудование на то время из Германии, Италии ,СССР и других стран
просто похерили.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:39
___Цитата:
____ А потом СССР все построила нищей и аграрной стране - Казахстану
abaika95:
Америка все построила нищей и аграрной стране
Америка все построила нищей и аграрной стране
____ А потом СССР все построила нищей и аграрной стране - Казахстану
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:43
Цитата:
Похерили - всё, что смогли.
Теперь строят заводы, по
выпуску - пакетов...
alex_60:
просто похерили.
просто похерили.
Похерили - всё, что смогли.
Теперь строят заводы, по
выпуску - пакетов...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:44
Цитата:
___Великого Ле Корбюзье забыл .
abaika95:
Америка все построила
Америка все построила
___Великого Ле Корбюзье забыл .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:52
Цитата:
Делаем вывод
Значит Макс и дракон
Так и не вписались в западное общество
А до сих пор страдают по Казахстану))Цитата:
Брехне котрый стесняется ответить мне напрямую но всеровно читает и дискутирует
Работу Альберта Кана и его инженеров всячески старались замарать и замолчать уже в 30е годы
Сталинская пропаганда как и сейчас Раша тудей пыталась выдать все его заслуги ща свои))
Якобы он вообще непричем мимо проходил
А плебс верил
И до сих пор верит как видно))
Хотя вроде и Гугл есть и литература по теме Цитата:
От кого достался? От США?
Нет от Казахской ССР которая в 91 году плавно стала Республикой Казахстан
Завод как был казахский так и остался
Американских инженеров не звали на помощь
Все сами или нет?))Цитата:
А Казахстан не был СССР?
Или СССР это Эстония которая вошла в 1940 году и давай строить везде по союзу заводы?))
Казахстан как часть СССР и строил себе сам всё и защищал тоже в числе прочих
Цитата:
Его врагом потом не окрестили
Как сделали с каном и США Цитата:
Как дела с берлинским аэропортом?
Скок млрд попилили?)
Вам дали ГДР такую страну а вы похерили потом все
Фу
Гога:
____Не выворачивай все наизнанку . Прекрасно ты понял , что имелись коренные обыватели . Они про Казахию вообще не в курсе .А у Макса и Дракона здешний интерес на десятом , после вышеперечисленного .
____Не выворачивай все наизнанку . Прекрасно ты понял , что имелись коренные обыватели . Они про Казахию вообще не в курсе .А у Макса и Дракона здешний интерес на десятом , после вышеперечисленного .
Делаем вывод
Значит Макс и дракон
Так и не вписались в западное общество
А до сих пор страдают по Казахстану))Цитата:
alex_60:
брехня опять . все эти фейки и мифы про Кана давно развеяны. но брехун об этом не знает.
брехня опять . все эти фейки и мифы про Кана давно развеяны. но брехун об этом не знает.
Брехне котрый стесняется ответить мне напрямую но всеровно читает и дискутирует
Работу Альберта Кана и его инженеров всячески старались замарать и замолчать уже в 30е годы
Сталинская пропаганда как и сейчас Раша тудей пыталась выдать все его заслуги ща свои))
Якобы он вообще непричем мимо проходил
А плебс верил
И до сих пор верит как видно))
Хотя вроде и Гугл есть и литература по теме Цитата:
alex_60:
а вот доставшийся кз в наследство(не себе не людям сотворили)
а вот доставшийся кз в наследство(не себе не людям сотворили)
От кого достался? От США?
Нет от Казахской ССР которая в 91 году плавно стала Республикой Казахстан
Завод как был казахский так и остался
Американских инженеров не звали на помощь
Все сами или нет?))Цитата:
Гога:
А потом СССР все построила нищей и аграрной стране - Казахстану
А потом СССР все построила нищей и аграрной стране - Казахстану
А Казахстан не был СССР?
Или СССР это Эстония которая вошла в 1940 году и давай строить везде по союзу заводы?))
Казахстан как часть СССР и строил себе сам всё и защищал тоже в числе прочих
Цитата:
Гога:
___Великого Ле Корбюзье забыл
___Великого Ле Корбюзье забыл
Его врагом потом не окрестили
Как сделали с каном и США Цитата:
drakon:
Похерили - всё, что смогли. Теперь строят заводы, по выпуску - пакетов...
Похерили - всё, что смогли. Теперь строят заводы, по выпуску - пакетов...
Как дела с берлинским аэропортом?
Скок млрд попилили?)
Вам дали ГДР такую страну а вы похерили потом все
Фу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 16:59
От всех отбрехался
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 17:03
Цитата:
Много, наверное. Откуда мне знать?...
А ещё, что - попилили? Расскажи мне...
abaika95:
Скок млрд попилили?)
Скок млрд попилили?)
Много, наверное. Откуда мне знать?...
А ещё, что - попилили? Расскажи мне...
-
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