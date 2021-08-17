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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
435
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:26
#5731
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Цитата:
alex_60:
оголтелого националиста и русофоба абайка95 еще раз прошу мои посты не комментировать.

Не обращайте внимания. Пропускайте его бред и всего делов)))) ОНО для того тут и сидит, что бы ср...ч разводить
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9208
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:29
#5732
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Цитата:
таноми52:
Так что это не донос,

Я правильно понимаю что это великий мем сейчас "ВЫ не понимаете это другое!"))
Доносила тут на форуме
И ещё что-то говорит кто написал миллионы доносов
Вот такие как ты и написали))
У которых аргументов нет и они сразу истерить начинают
Папа приди,папа помоги)))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2531
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:29
#5733
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Ладно, я сегодня не настроена кого-нибудь бить.
"Все споры мира затеваются не для поиска правды. Наоборот, главная цель спора - это подчинить себе оппонента.А раз так, то какой в этом смысл, пустая трата времени" ( Из корейск. сериала "Сказание о Хао Лань")
До вечера, форумчане! :lol:

Пардон за ошибку!

[Исправлено: таноми52, 17.08.2021 - 15:30]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3587
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:30
#5734
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Цитата:
abaika95:
Спросить на западе обывателя

----а спросите его - что такое Казахстан ?? Как думаете , какие будут ответы ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9208
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:30
#5735
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Спросил про статистику по доносам
Пошла посмотрела и решила не отвечать)))
Классика))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9208
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:32
#5736
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Цитата:
Гога:
а спросите его - что такое Казахстан ?? Как думаете , какие будут ответы ?

Бората вспомнят из недавнего
Что-нибудь про территорию кто сведущ
Что единственная страна употребляющая конину в пищу
Может быть и все))
Вроде не комплексуем из за этого
А скажи что Россия это страна где водка и матрёшка так сразу чето обижаются имперцы))
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3587
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:35
#5737
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Цитата:
abaika95:
Спросить на западе обывателя что по их мнению дала Россия миру?

_____А лучше спрашивать в лесах Амазонии или в Антарктиде ___---у пингвинов :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9208
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:35
#5738
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СССР да был мировой проект
Но быстро закончился когда отказались от мировой революции
А потом когда начали с Гитлером якшатся открыто и делить территории
Вот тут СССР и стал отщепенцем для мира по типу КНДР и Ирана сейчас
Быстро поставили на место.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2531
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:37
#5739
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Цитата:
abaika95:
Все что нам навязывают как достижение русский культуры и науки в мире, на западе а темболее на востоке и нафиг не сдалось


Чёрт, задерживаешь меня!
Вот о русской культуре:"Квентин Тарантино - автор жестоких боевиков из далёкой Америки с детства восхищается Пастернаком. А в одном из интервью даже признался, что вместе с коллегами по творческому цеху занимался плагиатом шедевров советского кинематографа. Это было удобно — брать всё лучшее из СССР и внедрять здесь в Штатах. Это ведь никто не проверял. Если наши наука и промышленность пользовались плодами советских наработок и учебниками по физике, как Илон Маск, то чем кино хуже? Нет, мы-то с вами, конечно, знаем, сколь велик вклад русской и советской культуры (и науки) в мировую копилку. А наши «мурзилки», к стыду, не знают. Не помнят. И не гордятся. По их мнению, земля русская не родила ничего стоящего Оказалось, нам наврали. Оказалось, весь Голливуд, чуть копни, прекрасно знает и любит русскую культуру. На Чехова они вообще молятся – знаменитый актёр Хьюго Уивинг как-то признался, что специально учил русский язык только для того, чтобы посмотреть «Чайку» в оригинале"
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:39
#5740
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Цитата:
abaika95:
Спросил про статистику по доносам

Господин, Гафуров Т., сколько этот беспредел,
будет тут, со стороны, абайки95, продолжаться?
Примите наконец то - меры, к нему... 8-) :-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2531
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:40
#5741
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Цитата:
abaika95:
Спросил про статистику по доносам


Твой народ, ты изучай!
Да и плевать, что ты там удумываешь!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9208
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:43
#5742
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Цитата:
таноми52:
Квентин Тарантино - автор жестоких боевиков из далёкой Америки с детства восхищается Пастернаком. А в одном из интервью даже признался, что вместе с коллегами по творческому цеху занимался плагиатом шедевров советского кинематографа

Согласен
Отдельные творческие личности да
И Достоевского изучают
И Толстого
Я писал вроде про обывателя западного изначально)
Но так удобно не замечать главного чтобы потом вставить своё))
Раша тудей форева))
Цитата:
таноми52:
Это было удобно — брать всё лучшее из СССР и внедрять здесь в Штатах. Это ведь никто не проверял.

Вот тут поподробнее
Что лучшее из СССР внедряли на западе?)))
Цитата:
таноми52:
Оказалось, весь Голливуд, чуть копни, прекрасно знает и любит русскую культуру.

Тарантино и Хьюго
Чуть копнула и попала в Гугле только на этих двоих)))
Парадокс
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9208
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:44
#5743
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Цитата:
drakon:
сколько этот беспредел, будет тут, со стороны, абайки95, продолжаться? Примите наконец то - меры, к нему...

О ещё один доносчик подъехал)))
Кто написал миллионы доносов?))
Таноми где статистика? Цитата:
таноми52:
Твой народ, ты изучай! Да и плевать, что ты там удумываешь!

Слив засчитан))
Погремуха прогремела и ушла))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12852
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:49
#5744
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Цитата:
гражданин СССР:
ОНО для того тут и сидит, что бы ср...ч разводить


ну мордой в асфальт для его же пользы полезно.
ему нравится.
когда его как нацика и русофобофа гнобят.
садомазо называется.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9208
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:54
#5745
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Индустриализацию нам приподносят как достижение советской науки
А копни
521 завод в СССР спроектировал и построил американский холдинг "Альберт Кан инкорпорейтед"
Крупнейшие из них
Тракторные заводы в Челябинске,Сталинграде,Харькове,Томске
Автомобильные заводы в Челябинске,Москве,Сталинграде,горьком,Куйбышеве
Кузнечные цеха в Челябинске,Днепропетровске,Харькове,коломне, Магнитогорске,нижнем Тагиле,Сталинграде
Станкостроительные заводы
В Калуге, Новосибирске,верхней салде
Литейные заводы,механические цеха, сталелитейные и прокатные станы по всей стране
Из особых проектов,Ленинградский алюминиевый завод и уральская асбестовая фабрика
Прочее участие США
ГАЗ построил Форд
ДнепроГЭС -купер и дженерал електрик
Магнитку -артур Маккей
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