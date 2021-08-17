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abaika95:

Все что нам навязывают как достижение русский культуры и науки в мире, на западе а темболее на востоке и нафиг не сдалось

Цитата:Чёрт, задерживаешь меня!Вот о русской культуре:"Квентин Тарантино - автор жестоких боевиков из далёкой Америки с детства восхищается Пастернаком. А в одном из интервью даже признался, что вместе с коллегами по творческому цеху занимался плагиатом шедевров советского кинематографа. Это было удобно — брать всё лучшее из СССР и внедрять здесь в Штатах. Это ведь никто не проверял. Если наши наука и промышленность пользовались плодами советских наработок и учебниками по физике, как Илон Маск, то чем кино хуже? Нет, мы-то с вами, конечно, знаем, сколь велик вклад русской и советской культуры (и науки) в мировую копилку. А наши «мурзилки», к стыду, не знают. Не помнят. И не гордятся. По их мнению, земля русская не родила ничего стоящего Оказалось, нам наврали. Оказалось, весь Голливуд, чуть копни, прекрасно знает и любит русскую культуру. На Чехова они вообще молятся – знаменитый актёр Хьюго Уивинг как-то признался, что специально учил русский язык только для того, чтобы посмотреть «Чайку» в оригинале"