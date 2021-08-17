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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 435
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:26
Цитата:
Не обращайте внимания. Пропускайте его бред и всего делов)))) ОНО для того тут и сидит, что бы ср...ч разводить
alex_60:
оголтелого националиста и русофоба абайка95 еще раз прошу мои посты не комментировать.
оголтелого националиста и русофоба абайка95 еще раз прошу мои посты не комментировать.
Не обращайте внимания. Пропускайте его бред и всего делов)))) ОНО для того тут и сидит, что бы ср...ч разводить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:29
Цитата:
Я правильно понимаю что это великий мем сейчас "ВЫ не понимаете это другое!"))
Доносила тут на форуме
И ещё что-то говорит кто написал миллионы доносов
Вот такие как ты и написали))
У которых аргументов нет и они сразу истерить начинают
Папа приди,папа помоги)))
таноми52:
Так что это не донос,
Так что это не донос,
Я правильно понимаю что это великий мем сейчас "ВЫ не понимаете это другое!"))
Доносила тут на форуме
И ещё что-то говорит кто написал миллионы доносов
Вот такие как ты и написали))
У которых аргументов нет и они сразу истерить начинают
Папа приди,папа помоги)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:29
Ладно, я сегодня не настроена кого-нибудь бить.
"Все споры мира затеваются не для поиска правды. Наоборот, главная цель спора - это подчинить себе оппонента.А раз так, то какой в этом смысл, пустая трата времени" ( Из корейск. сериала "Сказание о Хао Лань")
До вечера, форумчане!
Пардон за ошибку!
[Исправлено: таноми52, 17.08.2021 - 15:30]
"Все споры мира затеваются не для поиска правды. Наоборот, главная цель спора - это подчинить себе оппонента.А раз так, то какой в этом смысл, пустая трата времени" ( Из корейск. сериала "Сказание о Хао Лань")
До вечера, форумчане!
Пардон за ошибку!
[Исправлено: таноми52, 17.08.2021 - 15:30]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:30
Цитата:
----а спросите его - что такое Казахстан ?? Как думаете , какие будут ответы ?
abaika95:
Спросить на западе обывателя
Спросить на западе обывателя
----а спросите его - что такое Казахстан ?? Как думаете , какие будут ответы ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:30
Спросил про статистику по доносам
Пошла посмотрела и решила не отвечать)))
Классика))
Пошла посмотрела и решила не отвечать)))
Классика))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:32
Цитата:
Бората вспомнят из недавнего
Что-нибудь про территорию кто сведущ
Что единственная страна употребляющая конину в пищу
Может быть и все))
Вроде не комплексуем из за этого
А скажи что Россия это страна где водка и матрёшка так сразу чето обижаются имперцы))
Гога:
а спросите его - что такое Казахстан ?? Как думаете , какие будут ответы ?
а спросите его - что такое Казахстан ?? Как думаете , какие будут ответы ?
Бората вспомнят из недавнего
Что-нибудь про территорию кто сведущ
Что единственная страна употребляющая конину в пищу
Может быть и все))
Вроде не комплексуем из за этого
А скажи что Россия это страна где водка и матрёшка так сразу чето обижаются имперцы))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:35
Цитата:
_____А лучше спрашивать в лесах Амазонии или в Антарктиде ___---у пингвинов
abaika95:
Спросить на западе обывателя что по их мнению дала Россия миру?
Спросить на западе обывателя что по их мнению дала Россия миру?
_____А лучше спрашивать в лесах Амазонии или в Антарктиде ___---у пингвинов
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:35
СССР да был мировой проект
Но быстро закончился когда отказались от мировой революции
А потом когда начали с Гитлером якшатся открыто и делить территории
Вот тут СССР и стал отщепенцем для мира по типу КНДР и Ирана сейчас
Быстро поставили на место.
Но быстро закончился когда отказались от мировой революции
А потом когда начали с Гитлером якшатся открыто и делить территории
Вот тут СССР и стал отщепенцем для мира по типу КНДР и Ирана сейчас
Быстро поставили на место.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:37
Цитата:
Чёрт, задерживаешь меня!
Вот о русской культуре:"Квентин Тарантино - автор жестоких боевиков из далёкой Америки с детства восхищается Пастернаком. А в одном из интервью даже признался, что вместе с коллегами по творческому цеху занимался плагиатом шедевров советского кинематографа. Это было удобно — брать всё лучшее из СССР и внедрять здесь в Штатах. Это ведь никто не проверял. Если наши наука и промышленность пользовались плодами советских наработок и учебниками по физике, как Илон Маск, то чем кино хуже? Нет, мы-то с вами, конечно, знаем, сколь велик вклад русской и советской культуры (и науки) в мировую копилку. А наши «мурзилки», к стыду, не знают. Не помнят. И не гордятся. По их мнению, земля русская не родила ничего стоящего Оказалось, нам наврали. Оказалось, весь Голливуд, чуть копни, прекрасно знает и любит русскую культуру. На Чехова они вообще молятся – знаменитый актёр Хьюго Уивинг как-то признался, что специально учил русский язык только для того, чтобы посмотреть «Чайку» в оригинале"
abaika95:
Все что нам навязывают как достижение русский культуры и науки в мире, на западе а темболее на востоке и нафиг не сдалось
Все что нам навязывают как достижение русский культуры и науки в мире, на западе а темболее на востоке и нафиг не сдалось
Чёрт, задерживаешь меня!
Вот о русской культуре:"Квентин Тарантино - автор жестоких боевиков из далёкой Америки с детства восхищается Пастернаком. А в одном из интервью даже признался, что вместе с коллегами по творческому цеху занимался плагиатом шедевров советского кинематографа. Это было удобно — брать всё лучшее из СССР и внедрять здесь в Штатах. Это ведь никто не проверял. Если наши наука и промышленность пользовались плодами советских наработок и учебниками по физике, как Илон Маск, то чем кино хуже? Нет, мы-то с вами, конечно, знаем, сколь велик вклад русской и советской культуры (и науки) в мировую копилку. А наши «мурзилки», к стыду, не знают. Не помнят. И не гордятся. По их мнению, земля русская не родила ничего стоящего Оказалось, нам наврали. Оказалось, весь Голливуд, чуть копни, прекрасно знает и любит русскую культуру. На Чехова они вообще молятся – знаменитый актёр Хьюго Уивинг как-то признался, что специально учил русский язык только для того, чтобы посмотреть «Чайку» в оригинале"
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:39
Цитата:
Господин, Гафуров Т., сколько этот беспредел,
будет тут, со стороны, абайки95, продолжаться?
Примите наконец то - меры, к нему...
abaika95:
Спросил про статистику по доносам
Спросил про статистику по доносам
Господин, Гафуров Т., сколько этот беспредел,
будет тут, со стороны, абайки95, продолжаться?
Примите наконец то - меры, к нему...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:40
Цитата:
Твой народ, ты изучай!
Да и плевать, что ты там удумываешь!
abaika95:
Спросил про статистику по доносам
Спросил про статистику по доносам
Твой народ, ты изучай!
Да и плевать, что ты там удумываешь!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:43
Цитата:
Согласен
Отдельные творческие личности да
И Достоевского изучают
И Толстого
Я писал вроде про обывателя западного изначально)
Но так удобно не замечать главного чтобы потом вставить своё))
Раша тудей форева))
Цитата:
Вот тут поподробнее
Что лучшее из СССР внедряли на западе?)))
Цитата:
Тарантино и Хьюго
Чуть копнула и попала в Гугле только на этих двоих)))
Парадокс
таноми52:
Квентин Тарантино - автор жестоких боевиков из далёкой Америки с детства восхищается Пастернаком. А в одном из интервью даже признался, что вместе с коллегами по творческому цеху занимался плагиатом шедевров советского кинематографа
Квентин Тарантино - автор жестоких боевиков из далёкой Америки с детства восхищается Пастернаком. А в одном из интервью даже признался, что вместе с коллегами по творческому цеху занимался плагиатом шедевров советского кинематографа
Согласен
Отдельные творческие личности да
И Достоевского изучают
И Толстого
Я писал вроде про обывателя западного изначально)
Но так удобно не замечать главного чтобы потом вставить своё))
Раша тудей форева))
Цитата:
таноми52:
Это было удобно — брать всё лучшее из СССР и внедрять здесь в Штатах. Это ведь никто не проверял.
Это было удобно — брать всё лучшее из СССР и внедрять здесь в Штатах. Это ведь никто не проверял.
Вот тут поподробнее
Что лучшее из СССР внедряли на западе?)))
Цитата:
таноми52:
Оказалось, весь Голливуд, чуть копни, прекрасно знает и любит русскую культуру.
Оказалось, весь Голливуд, чуть копни, прекрасно знает и любит русскую культуру.
Тарантино и Хьюго
Чуть копнула и попала в Гугле только на этих двоих)))
Парадокс
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:44
Цитата:
О ещё один доносчик подъехал)))
Кто написал миллионы доносов?))
Таноми где статистика? Цитата:
Слив засчитан))
Погремуха прогремела и ушла))
drakon:
сколько этот беспредел, будет тут, со стороны, абайки95, продолжаться? Примите наконец то - меры, к нему...
сколько этот беспредел, будет тут, со стороны, абайки95, продолжаться? Примите наконец то - меры, к нему...
О ещё один доносчик подъехал)))
Кто написал миллионы доносов?))
Таноми где статистика? Цитата:
таноми52:
Твой народ, ты изучай! Да и плевать, что ты там удумываешь!
Твой народ, ты изучай! Да и плевать, что ты там удумываешь!
Слив засчитан))
Погремуха прогремела и ушла))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12852
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:49
Цитата:
ну мордой в асфальт для его же пользы полезно.
ему нравится.
когда его как нацика и русофобофа гнобят.
садомазо называется.
гражданин СССР:
ОНО для того тут и сидит, что бы ср...ч разводить
ОНО для того тут и сидит, что бы ср...ч разводить
ну мордой в асфальт для его же пользы полезно.
ему нравится.
когда его как нацика и русофобофа гнобят.
садомазо называется.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 15:54
Индустриализацию нам приподносят как достижение советской науки
А копни
521 завод в СССР спроектировал и построил американский холдинг "Альберт Кан инкорпорейтед"
Крупнейшие из них
Тракторные заводы в Челябинске,Сталинграде,Харькове,Томске
Автомобильные заводы в Челябинске,Москве,Сталинграде,горьком,Куйбышеве
Кузнечные цеха в Челябинске,Днепропетровске,Харькове,коломне, Магнитогорске,нижнем Тагиле,Сталинграде
Станкостроительные заводы
В Калуге, Новосибирске,верхней салде
Литейные заводы,механические цеха, сталелитейные и прокатные станы по всей стране
Из особых проектов,Ленинградский алюминиевый завод и уральская асбестовая фабрика
Прочее участие США
ГАЗ построил Форд
ДнепроГЭС -купер и дженерал електрик
Магнитку -артур Маккей
А копни
521 завод в СССР спроектировал и построил американский холдинг "Альберт Кан инкорпорейтед"
Крупнейшие из них
Тракторные заводы в Челябинске,Сталинграде,Харькове,Томске
Автомобильные заводы в Челябинске,Москве,Сталинграде,горьком,Куйбышеве
Кузнечные цеха в Челябинске,Днепропетровске,Харькове,коломне, Магнитогорске,нижнем Тагиле,Сталинграде
Станкостроительные заводы
В Калуге, Новосибирске,верхней салде
Литейные заводы,механические цеха, сталелитейные и прокатные станы по всей стране
Из особых проектов,Ленинградский алюминиевый завод и уральская асбестовая фабрика
Прочее участие США
ГАЗ построил Форд
ДнепроГЭС -купер и дженерал електрик
Магнитку -артур Маккей
-
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