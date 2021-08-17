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≡ Бизнесмены Костанайской области сообщили о фейковых мониторинговых группах, которые вымогают деньги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42168
Бизнесмены Костанайской области сообщили о фейковых мониторинговых группах, которые вымогают деньги
Отправлено: 17.08.21 - 10:29
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В Костанайской области появились фейковые мониторинговые группы№ В национальной палате предпринимателей "Атамекен" напомнили о том, как узнать, настоящие ли проверяющие пришли на объект.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2223
Re: Бизнесмены Костанайской области сообщили о фейковых...
Отправлено: 17.08.21 - 10:29
#1
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2223
Re: Бизнесмены Костанайской области сообщили о фейковых...
Отправлено: 17.08.21 - 10:33
#2
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А вообще заходите сюда и здесь пофамильно с указанием должностей указаны все члены мониторинговых групп.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11612
Бизнесмены Костанайской области сообщили о фейковых мониторинговых группах, которые вымогают деньги
Отправлено: 17.08.21 - 10:50
#3
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Интересно, а на языковые мониторинговые группы это распространяется? Если нет, то в чем отличие?

[Исправлено: maxsaf, 17.08.2021 - 10:51]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1945
Re: Бизнесмены Костанайской области сообщили о фейковых...
Отправлено: 17.08.21 - 11:18
#4
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Цитата:
maxsaf:
языковые мониторинговые группы


И такие появились?? Что то не слышал про них.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22428
Бизнесмены Костанайской области сообщили о фейковых мониторинговых группах, которые вымогают деньги
Отправлено: 17.08.21 - 11:24
#5
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Цитата:
ACROS:
И такие появились??

Появятся, не переживай... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11612
Бизнесмены Костанайской области сообщили о фейковых мониторинговых группах, которые вымогают деньги
Отправлено: 17.08.21 - 11:27
#6
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Цитата:
ACROS:
Что то не слышал про них.

На вашем месте я бы тоже про них не слышал :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11612
Бизнесмены Костанайской области сообщили о фейковых мониторинговых группах, которые вымогают деньги
Отправлено: 17.08.21 - 11:29
#7
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Цитата:
drakon:
Появятся, не переживай...

Сразу дают номер карточки и вацап, наверное можно договориться, чтобы не приходили, или хотя бы без выкладывания в ютуб :lol:
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