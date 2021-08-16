Помню, при поступлении в летное училище мы, вчерашние школяры, без объяснений понимали, что ребята, успевшие полетать в аэроклубах, имеют безусловное преимущество над остальными, они обладают необходимыми качествами для полетов, проверенными на практике. Ничего подобного не выявляют наши кадеты за 7 лет (!) обучения. Читать новость
Но с другой стороны, следуя логике товарища Денисова, из с 12ти лет надо отправить на войну во Вьетнам например, набираться опыта.. У меня племяш окончил рудненскую кадетскую 9 классов, поступил в Костанайской политех на программиста, первое место по баллам набрал.. Хотя кто в это верил, да никто..
Еще прямее выразился уважаемый мной Василий Цымбалюк, Как его вообще можно уважать, тем более после таких слов? А с автором по поводу качества и содержания подготовки т.н. "кадетов" полностью согласен. Всё делается ради галочки, формально, без всякого задела на будущее для этих детей.
Ответ кухонному эксперту! Племянник мужа учился в кадетской школе № 5 занимался спортом поступил и закончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова и сейчас несёт службу в военной части.
выстроенной Елбасы вертикали: подчиненный не должен быть умнее начальника, иначе это рассматривается как подкоп, покушение на кресло. Ну а по какому принципу подбираются кадры наверху, тоже всем хорошо известно
Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид Лихой и придурковатый,дабы разумением своим не смущать начальство. Выстроенная вертикаль Императора Росиии Петра 1
Выстроенная Путиным вертикаль: На прошлой неделе депутат гос собрания Республики Марий ЭЛ Владимир Кожанов призвал жителей Росиии кланяться перед начальством Также политик попросил присутствующих не делать что-то назло власти поскольку власть от бога "Вот как евреи сказали:встретил начальника-что надо сделать? Поклонится,власть она от бога! Как с ней можно ссорится?"
К концу 1919 года должностные обязанности Троцкого в качестве наркомвоенмора привели его к изучению аналогичных проблем, связанных с неэффективностью военного производства: в этой сфере он вновь обнаружил характерный чрезмерный централизм и неадекватную координацию на местном уровне. В декабре, на седьмом съезде Советов, (а затем и на заседании Московского партийного комитета в следующим месяце) он сообщил однопартийцам, что зачастую одно учреждение губернии располагает тканью, второе — нитками и пуговицами, а третье — свободным швейным цехом; и при этом в той же губернии были расквартированы «неадекватно» одетые солдаты одеты. Проблема состояла в том, что обмен материалами между ведомствами должен был получить одобрение «центра» Практика «избыточного» контроля со стороны московских организаций (прежде всего, главков ВСНХ) над провинциальными ведомствами уже осуждалась в тот период: существовал даже специальный термин, «главкизм», для обозначения подобной системы. Троцкий переименовал явление в «главкократию.
Понятие нравственной чистоплотности, честь, порядочность и прочие компоненты человеческой морали потихоньку предаются забвению или ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ, даже среди журналисткой братий, среди четвёртой власти. Разве Цымбалюк не наказан за коррупционные дела: и он у радетеля высоких нравственных принципов РУКОПОЖАТНЫЙ? Или жена Цезаря ВНЕ ПОДОЗРЕНИИ?? Раньше когда мы служили в Советской Армии при отходе ко сну командир отделения прокрикивал : "...общее презрение такому то такому...; и весь наш мотострелковый взвод лёжа и от души на всю глотку орал: "...у-у-у-у СУКА...".
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