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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42168
Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
Отправлено: 16.08.21 - 10:38
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Помню, при поступлении в летное училище мы, вчерашние школяры, без объяснений понимали, что ребята, успевшие полетать в аэроклубах, имеют безусловное преимущество над остальными, они обладают необходимыми качествами для полетов, проверенными на практике. Ничего подобного не выявляют наши кадеты за 7 лет (!) обучения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1703
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
Отправлено: 16.08.21 - 10:38
#1
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Но с другой стороны, следуя логике товарища Денисова, из с 12ти лет надо отправить на войну во Вьетнам например, набираться опыта..
У меня племяш окончил рудненскую кадетскую 9 классов, поступил в Костанайской политех на программиста, первое место по баллам набрал..
Хотя кто в это верил, да никто..
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
48
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
Отправлено: 16.08.21 - 10:45
#2
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Еще прямее выразился уважаемый мной Василий Цымбалюк,
Как его вообще можно уважать, тем более после таких слов? :-x
А с автором по поводу качества и содержания подготовки т.н. "кадетов" полностью согласен. Всё делается ради галочки, формально, без всякого задела на будущее для этих детей.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
390
Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
Отправлено: 16.08.21 - 10:51
#3
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Цитата:
Оказалось, маршировки, разборка и сборка оружия, эпизодически стрельбы, встречи с ветеранами.

Источник:

Ответ кухонному эксперту! Племянник мужа учился в кадетской школе № 5 занимался спортом поступил и закончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова и сейчас несёт службу в военной части.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 16.08.2021 - 10:53]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9176
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
Отправлено: 16.08.21 - 11:08
#4
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Цитата:
выстроенной Елбасы вертикали:
подчиненный не должен быть умнее начальника, иначе это рассматривается как подкоп, покушение на кресло. Ну а по какому принципу подбираются кадры наверху, тоже всем хорошо известно

Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид Лихой и придурковатый,дабы разумением своим не смущать начальство. Выстроенная вертикаль Императора Росиии Петра 1
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9176
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
Отправлено: 16.08.21 - 11:12
#5
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Выстроенная Путиным вертикаль:
На прошлой неделе депутат гос собрания Республики Марий ЭЛ Владимир Кожанов призвал жителей Росиии кланяться перед начальством
Также политик попросил присутствующих не делать что-то назло власти поскольку власть от бога
"Вот как евреи сказали:встретил начальника-что надо сделать? Поклонится,власть она от бога! Как с ней можно ссорится?"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9176
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
Отправлено: 16.08.21 - 11:17
#6
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Выстроенная Лениным вертикаль:

К концу 1919 года должностные обязанности Троцкого в качестве наркомвоенмора привели его к изучению аналогичных проблем, связанных с неэффективностью военного производства: в этой сфере он вновь обнаружил характерный чрезмерный централизм и неадекватную координацию на местном уровне. В декабре, на седьмом съезде Советов, (а затем и на заседании Московского партийного комитета в следующим месяце) он сообщил однопартийцам, что зачастую одно учреждение губернии располагает тканью, второе — нитками и пуговицами, а третье — свободным швейным цехом; и при этом в той же губернии были расквартированы «неадекватно» одетые солдаты одеты. Проблема состояла в том, что обмен материалами между ведомствами должен был получить одобрение «центра» Практика «избыточного» контроля со стороны московских организаций (прежде всего, главков ВСНХ) над провинциальными ведомствами уже осуждалась в тот период: существовал даже специальный термин, «главкизм», для обозначения подобной системы. Троцкий переименовал явление в «главкократию.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1945
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
Отправлено: 16.08.21 - 20:37
#7
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Цитата:
Erden81:
Как его вообще можно уважать,


Понятие нравственной чистоплотности, честь, порядочность и прочие компоненты человеческой морали потихоньку предаются забвению или ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ, даже среди журналисткой братий, среди четвёртой власти.
Разве Цымбалюк не наказан за коррупционные дела: и он у радетеля высоких нравственных принципов РУКОПОЖАТНЫЙ?
Или жена Цезаря ВНЕ ПОДОЗРЕНИИ??
Раньше когда мы служили в Советской Армии при отходе ко сну командир отделения прокрикивал : "...общее презрение такому то такому...; и весь наш мотострелковый взвод лёжа и от души на всю глотку орал: "...у-у-у-у СУКА...".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3584
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
Отправлено: 16.08.21 - 22:22
#8
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Цитата:
abaika95:
иметь вид Лихой и придурковатый
и *подчиненный не должен быть умнее начальника*___ Иметь и Быть --- почувствуй разницу !! ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3584
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
Отправлено: 16.08.21 - 22:23
#9
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Цитата:
abaika95:
Росиии

___ Так это не у нас .
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
119
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Одним словом, имитация
Отправлено: 17.08.21 - 10:59
#10
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Цитата:
Гога:
Так это не у нас .

так abaika все аналогии через призму России приводит в пример)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ответ кухонному эксперту!

а он разве утверждал, что ребятам поступить невозможно, или что никто из них не пойдет в военные учебные заведения?
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