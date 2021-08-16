Отправлено: - 11:08

выстроенной Елбасы вертикали:

подчиненный не должен быть умнее начальника, иначе это рассматривается как подкоп, покушение на кресло. Ну а по какому принципу подбираются кадры наверху, тоже всем хорошо известно

Цитата:Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид Лихой и придурковатый,дабы разумением своим не смущать начальство. Выстроенная вертикаль Императора Росиии Петра 1