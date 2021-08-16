Прогноз на 5 дней
ясно+20°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 64% влажность
  • СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые группы за выходные в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42167
5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые группы за выходные в Костанайской области
Отправлено: 16.08.21 - 15:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на то, что наш регион находится в "красной зоне", на всех 9-ти мероприятиях было большое количество гостей. О фактах нарушения карантина рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22427
Re: 5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые...
Отправлено: 16.08.21 - 15:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли, блинн, время - жениться... :lol: ;-)
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
157
Re: 5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые...
Отправлено: 16.08.21 - 17:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда жениться,если эта хрень продолжается второй год и конца не видать
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11609
5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые группы за выходные в Костанайской области
Отправлено: 16.08.21 - 19:05
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нашли, блинн, время - жениться...

А как по другому? Без женитьбы секас делать можно теперь только с письменного согласия обоих сторон, заверенного нотариально. Проще один раз роспись в загсе поставить. А то вдруг тебе срочно надо, а нотариус приболел :lol:
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7646
Re: 5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые...
Отправлено: 16.08.21 - 23:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проводилась свадьба с участием 30 гостей

А вот в Тюмени, намедни, гуляя по городу наткнулся на дворец бракосочетания. Несмотря на полдень, парковка заставлена разной длины машинами, снуют наряженные гости...вот и на крыльце появилась очередная ячейка общества... без нарядных масок


Наверное сразу по домам поедут... как в казахстанском дурдоме...коронавирус же, мля...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4793
Re: 5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые...
Отправлено: 17.08.21 - 07:02
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была такая Наташка, жила на соседней улице,худая и ростом два метра, игралась с мальчиками, курила и пила с малолетства. Недавно в соцсетях увидел фотки её в фате и белом платье. Удивлению моему не было предела...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS