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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:41
Цитата:
Ну вот у нас и в магазине и на госслужбе без проблем. Правда на госслужбе всё же придётся учить. А в магазине вот нет. И никаких патрулей. Цитата:
Да именно, в германии учил, хотя было тоже не обязательно. Вполне мог устроится на фирму русскоязычных, ЗП конечно не такая же была, но возможность и выбор есть и был бы. Многие кстати так и живут. Как и в NY. И врачи русскоязычные принимают и магазины обслуживают. И это заметьте, в Германии или NY, а не в стране, которая русскоязычная изначально была. Цитата:
Опять зашквар пошёл. Во всём мире нормально, а в КЗ нет значит. Вот где национализм то засел. Цитата:
Желаете - учите, никто не запрещает. Цитата:
Опять зашквар И полный набор комплексов налицо. Только не тех, что у России Тополями зовутся.
[Исправлено: elektron, 16.08.2021 - 17:45]
abaika95:
А у нас в магазине и на госслужбе сможешь спокойно работать
А у нас в магазине и на госслужбе сможешь спокойно работать
Ну вот у нас и в магазине и на госслужбе без проблем. Правда на госслужбе всё же придётся учить. А в магазине вот нет. И никаких патрулей. Цитата:
abaika95:
Немецкий не учил в Германии?
Немецкий не учил в Германии?
Да именно, в германии учил, хотя было тоже не обязательно. Вполне мог устроится на фирму русскоязычных, ЗП конечно не такая же была, но возможность и выбор есть и был бы. Многие кстати так и живут. Как и в NY. И врачи русскоязычные принимают и магазины обслуживают. И это заметьте, в Германии или NY, а не в стране, которая русскоязычная изначально была. Цитата:
abaika95:
А потом опа попали в казахоязычную Если хотят работать пусть подстраиваются Или едут туда где нравится Цитата:
А потом опа попали в казахоязычную Если хотят работать пусть подстраиваются Или едут туда где нравится Цитата:
Опять зашквар пошёл. Во всём мире нормально, а в КЗ нет значит. Вот где национализм то засел. Цитата:
abaika95:
А венгерский надо? А чешский?
А венгерский надо? А чешский?
Желаете - учите, никто не запрещает. Цитата:
abaika95:
Да А то щас как лысые или рыжие Выделяетесь смешно
Да А то щас как лысые или рыжие Выделяетесь смешно
Опять зашквар И полный набор комплексов налицо. Только не тех, что у России Тополями зовутся.
[Исправлено: elektron, 16.08.2021 - 17:45]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:41
Цитата:
Чисто ради пополнения лицевого счета полезно
alex_60:
так что пузыри пускать уже бесполезно
так что пузыри пускать уже бесполезно
Чисто ради пополнения лицевого счета полезно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:42
Цитата:
и флот, но зря Вы всё это. проходили уже неоднократно.
maxsaf:
Крым - стратегическое местоположение, базы и люди
Крым - стратегическое местоположение, базы и люди
и флот, но зря Вы всё это. проходили уже неоднократно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:47
Цитата:
А вы что у всех местных уже паспорта проверили?
abaika95:
Я за себя сейчас писал а не за Куатовские принципы
Я за себя сейчас писал а не за Куатовские принципы
А вы что у всех местных уже паспорта проверили?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:48
Цитата:
А Казахстан, как на днях, начнёт Афганцев -
принимать, со знанием казахского или нет?...
abaika95:
Или так пустили как афганца?)
Или так пустили как афганца?)
А Казахстан, как на днях, начнёт Афганцев -
принимать, со знанием казахского или нет?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:49
Цитата:
Да и потом кичиться, тем что знаешь казахский, как то не камильфо. Примитивно
Знать и владеть одно дело, Но в стране где более 90% Русскоязычных???
[Исправлено: elektron, 16.08.2021 - 17:55]
abaika95:
Да и потом кичиться, тем что знаешь казахский, как то не камильфо. Примитивно
Знать и владеть одно дело, Но в стране где более 90% Русскоязычных???
[Исправлено: elektron, 16.08.2021 - 17:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:03
Цитата:
У вас опять графика перегрелась?
Я в Германии при желании даже страховку любую могу на русском заключить.
abaika95:
Да согласен Убрать русский из всех законов
Да согласен Убрать русский из всех законов
У вас опять графика перегрелась?
Я в Германии при желании даже страховку любую могу на русском заключить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:11
Цитата:
А у нас на права тест можно сдать на 30 языках )) никто не обязывает сдавать только на английском или французском
elektron:
Я в Германии при желании даже страховку любую могу на русском заключить.
Я в Германии при желании даже страховку любую могу на русском заключить.
А у нас на права тест можно сдать на 30 языках )) никто не обязывает сдавать только на английском или французском
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:13
Цитата:
Вот это точно зашквар, всё запретить.
maxsaf:
А у нас на права тест можно сдать на 30 языках ))
А у нас на права тест можно сдать на 30 языках ))
Вот это точно зашквар, всё запретить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:17
Цитата:
А я на английском сдавал. Ну нравится мне как он звучит))
elektron:
Вот это точно зашквар, всё запретить.
Вот это точно зашквар, всё запретить.
А я на английском сдавал. Ну нравится мне как он звучит))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:19
Цитата:
А мне немецкий больше нравится.
Как простая бабочка красиво звучит - Шметерлинг.
[Исправлено: elektron, 16.08.2021 - 18:33]
maxsaf:
Ну нравится мне как он звучит))
Ну нравится мне как он звучит))
А мне немецкий больше нравится.
Как простая бабочка красиво звучит - Шметерлинг.
[Исправлено: elektron, 16.08.2021 - 18:33]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:24
Цитата:
Я учил, правила,на русском. И сдавал на русском экзамен...
maxsaf:
А у нас на права тест можно сдать на 30 языках ))
А у нас на права тест можно сдать на 30 языках ))
Я учил, правила,на русском. И сдавал на русском экзамен...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 00:00
Цитата:
Да тяжело им придётся, наверняка русский, немецкий, английский знают, а самый нужный язык то так и не выучили.
drakon:
А Казахстан, как на днях, начнёт Афганцев - принимать, со знанием казахского или нет?...
А Казахстан, как на днях, начнёт Афганцев - принимать, со знанием казахского или нет?...
Да тяжело им придётся, наверняка русский, немецкий, английский знают, а самый нужный язык то так и не выучили.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 04:23
Цитата:
Эти ребята тоже как туристы считаются?
Цитата:
elektron:
Да тяжело им придётся
Да тяжело им придётся
Эти ребята тоже как туристы считаются?
Цитата:
В социальных сетях распространяется видео, на котором местные парни дерутся с отдыхающими туристами. По крайней мере об этом сообщает автор видео:
«Мы с Алаколя, Акши, местные дикари все время нападают на туристов, а власть молчит или они разводят через знакомых».
«Мы с Алаколя, Акши, местные дикари все время нападают на туристов, а власть молчит или они разводят через знакомых».
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