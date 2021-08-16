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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 378 из 378«1...376377378
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:41
#5656
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Цитата:
abaika95:
А у нас в магазине и на госслужбе сможешь спокойно работать

Ну вот у нас и в магазине и на госслужбе без проблем. Правда на госслужбе всё же придётся учить. А в магазине вот нет. И никаких патрулей. :-P Цитата:
abaika95:
Немецкий не учил в Германии?

Да именно, в германии учил, хотя было тоже не обязательно. Вполне мог устроится на фирму русскоязычных, ЗП конечно не такая же была, но возможность и выбор есть и был бы. Многие кстати так и живут. Как и в NY. И врачи русскоязычные принимают и магазины обслуживают. И это заметьте, в Германии или NY, а не в стране, которая русскоязычная изначально была. Цитата:
abaika95:
А потом опа попали в казахоязычную Если хотят работать пусть подстраиваются Или едут туда где нравится Цитата:

Опять зашквар пошёл. Во всём мире нормально, а в КЗ нет значит. Вот где национализм то засел. :-o Цитата:
abaika95:
А венгерский надо? А чешский?

Желаете - учите, никто не запрещает. :lol: Цитата:
abaika95:
Да А то щас как лысые или рыжие Выделяетесь смешно

Опять зашквар :-x И полный набор комплексов налицо. Только не тех, что у России Тополями зовутся. :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: elektron, 16.08.2021 - 17:45]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11608
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:41
#5657
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Цитата:
alex_60:
так что пузыри пускать уже бесполезно

Чисто ради пополнения лицевого счета полезно :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:42
#5658
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Цитата:
maxsaf:
Крым - стратегическое местоположение, базы и люди

и флот, но зря Вы всё это. проходили уже неоднократно. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11608
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:47
#5659
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Цитата:
abaika95:
Я за себя сейчас писал а не за Куатовские принципы

А вы что у всех местных уже паспорта проверили?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22427
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:48
#5660
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Цитата:
abaika95:
Или так пустили как афганца?)

А Казахстан, как на днях, начнёт Афганцев -
принимать, со знанием казахского или нет?... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 22:49
#5661
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Цитата:
abaika95:

Да и потом кичиться, тем что знаешь казахский, как то не камильфо. Примитивно :lol:
Знать и владеть одно дело, Но в стране где более 90% Русскоязычных??? 8-)

[Исправлено: elektron, 16.08.2021 - 17:55]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:03
#5662
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Цитата:
abaika95:
Да согласен Убрать русский из всех законов

У вас опять графика перегрелась? :lol:
Я в Германии при желании даже страховку любую могу на русском заключить. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11608
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:11
#5663
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Цитата:
elektron:
Я в Германии при желании даже страховку любую могу на русском заключить.

А у нас на права тест можно сдать на 30 языках )) никто не обязывает сдавать только на английском или французском
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:13
#5664
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Цитата:
maxsaf:
А у нас на права тест можно сдать на 30 языках ))

Вот это точно зашквар, всё запретить. :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11608
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:17
#5665
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Цитата:
elektron:
Вот это точно зашквар, всё запретить.

А я на английском сдавал. Ну нравится мне как он звучит))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:19
#5666
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Цитата:
maxsaf:
Ну нравится мне как он звучит))

А мне немецкий больше нравится.
Как простая бабочка красиво звучит - Шметерлинг. :lol: :-P



[Исправлено: elektron, 16.08.2021 - 18:33]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22427
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 23:24
#5667
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Цитата:
maxsaf:
А у нас на права тест можно сдать на 30 языках ))

Я учил, правила,на русском. И сдавал на русском экзамен... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7484
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.08.21 - 00:00
#5668
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Цитата:
drakon:
А Казахстан, как на днях, начнёт Афганцев - принимать, со знанием казахского или нет?...

Да тяжело им придётся, наверняка русский, немецкий, английский знают, а самый нужный язык то так и не выучили. :lol:
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