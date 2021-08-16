Отправлено: - 19:05

drakon:

Нашли, блинн, время - жениться...

Цитата:А как по другому? Без женитьбы секас делать можно теперь только с письменного согласия обоих сторон, заверенного нотариально. Проще один раз роспись в загсе поставить. А то вдруг тебе срочно надо, а нотариус приболел