Отправлено: - 22:41

abaika95:

А у нас в магазине и на госслужбе сможешь спокойно работать

abaika95:

Немецкий не учил в Германии?

abaika95:

А потом опа попали в казахоязычную Если хотят работать пусть подстраиваются Или едут туда где нравится Цитата:

abaika95:

А венгерский надо? А чешский?

abaika95:

Да А то щас как лысые или рыжие Выделяетесь смешно

[Исправлено: elektron, 16.08.2021 - 17:45]

Цитата:Ну вот у нас и в магазине и на госслужбе без проблем. Правда на госслужбе всё же придётся учить. А в магазине вот нет. И никаких патрулей.Цитата:Да именно, в германии учил, хотя было тоже не обязательно. Вполне мог устроится на фирму русскоязычных, ЗП конечно не такая же была, но возможность и выбор есть и был бы. Многие кстати так и живут. Как и в NY. И врачи русскоязычные принимают и магазины обслуживают. И это заметьте, в Германии или NY, а не в стране, которая русскоязычная изначально была. Цитата:Опять зашквар пошёл. Во всём мире нормально, а в КЗ нет значит. Вот где национализм то засел.Цитата:Желаете - учите, никто не запрещает.Цитата:Опять зашкварИ полный набор комплексов налицо. Только не тех, что у России Тополями зовутся.