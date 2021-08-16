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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12837
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 19:31
#5641
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пацанцик за старое взялся.
видать нравится когда его гнобят.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 19:41
#5642
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Цитата:
abaika95:
гражданин СССР: То, что НАТО Югославию разнесли в пух и прах - этого даже и не вспоминают
Помним Как и разнос Чечни


Поправь лямку на трусах, пацанцик!
Не дорос, видно, до понимания: Чечня - часть России, ставшая на путь отделения. Отпустить её, значит, запустить начало развала РФ. Пришлось "разнести", учитывая упертость"сепаров, коллаборантов...", их жестокость по отношению к русским и федералам.
Разнесли, но и восстановили!
Кто-то восстановил суверенное государство "Югославия"?
Ну-у, ты тундра!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 19:47
#5643
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Цитата:
abaika95:
maxsaf: Только тем, что Россия не нападает ради соотечественников. А Крым не ради людей отжали.
Ой бой Что то новенькое)) Проясните тогда мне не сведущему ради чего Крым отжали и войска на Донбасс ввели?))


Точно, ты тундра! Политически неграмотный.
Занимайся самообразованием, кто тут тебе что-то должен прояснять?
Хотя, зачем тебе знания, ты очень хорошо всё домысливаешь, и свои фантазии выдаешь за реальность
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8008
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 19:50
#5644
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Цитата:
abaika95:
Ну русскоязычные продавцы почему-то могут и разделяют покупателей на русскоязычных и тех кого они обслуживать не могут А другим это делать нельзя?

С чего ты взял,что русскоязычные продавцы кого то разделяют?
В хорошем магазине покупателю всегда рады, у меня немцы настоящие были,которые вообще по русски ни как и те уходили довольные с полными сумками, а уж казахов даже если они не говорят по русски, вообще без проблем обслужим.
Я и в Тайланде и во Вьетнаме без проблем покупал всё что нужно,ездил на такси,на общественном траснспорте и даже объяснил в аптеке какое нужно лекарство.
Тут смотря зачем человек пришёл,за покупками или за видосом для ютуба.

[Исправлено: Добринцофф, 16.08.2021 - 19:52]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1944
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 20:07
#5645
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Цитата:
таноми52:

запустить начало развала РФ.

Может и так, но где то в конце 90-х и начало 2000-х в какой то серьёзной газете прочитал ( потом эта информация исчезла и нигде не появлялась) что в Чечено-Ингушской АССР добывается самая качественная нефть на Земле и она прямиком идёт на переработку для топлива ракетных двигателей. И главная причина войны - эта самая нефть и есть, ну а остальное мол, это лирика.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11600
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 20:10
#5646
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Цитата:
abaika95:
Ну русскоязычные продавцы почему-то могут и разделяют покупателей на русскоязычных и тех кого они обслуживать не могут А другим это делать нельзя?

Ниче они не разделяют, просто большинство тупо не понимают казахский язык, а учить некогда или лень. Вот если бы они знали язык, но принципиально на нем не говорили, как Куат и Ко - тогда другой вопрос.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 20:35
#5647
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Цитата:
alex_60:
пацанцик за старое взялся.

Я за вас с таноми ещё не брался))
Цитата:
таноми52:
Поправь лямку на трусах, пацанцик!

Вам наверно кажется это так обидно))
Но на деле смехота))
Два старых п...песочника сидят как гопы у подъезда и пищат "пацанчик, пацанчик")))
Цитата:
таноми52:
Чечня - часть России, ставшая на путь отделения. Отпустить её, значит, запустить начало развала РФ. Пришлось "разнести", учитывая упертость"сепаров, коллаборантов...",

Тоесть Украина поступает верно когда делает тоже самое с сепарами на востоке?
Цитата:
таноми52:
их жестокость по отношению к русским и федералам

Какая жестокость?
Головы резали солдатам?
И?
А то что с ноября 1994 года когда ещё никакой войны небыло,российские самолёты бомбили Чечню и убивали мирное население это для вас так? Игрушки? Цитата:
таноми52:
Разнесли, но и восстановили! Кто-то восстановил суверенное государство "Югославия"?

А зачем ее восстанавливать?
Хорваты не хотят жить с сербами,боснийцы не хотели жить с хорватами
В итоге все отделились но сербия возомнила себя имперской нацией и начала геноцид
За это ее и размазали по карте
Цитата:
таноми52:
кто тут тебе что-то должен прояснять?

Вы должны
Вы же в дух соснах путаетесь))
То русский мир продвигают то уже оказывается зачем-то для другого Крым оттяпали,для чего? Ради убыточного туризма?))
Ааа или из за баз флота? А кричали что русских спасали так по фану?)
Цитата:
Добринцофф:
С чего ты взял,что русскоязычные продавцы кого то разделяют?

На видео у куата много кто хамит в ответ на просьбу обслуживать на гос языке
"Научили вас на свою голову" это не разделяют?))Цитата:
maxsaf:
Ниче они не разделяют, просто большинство тупо не понимают

Согласен тупо не понимают
И тупо не учат Цитата:
maxsaf:
Вот если бы они знали язык, но принципиально на нем не говорили, как Куат и Ко - тогда другой вопрос

Они принципиально его не учат-это тоже самое
Хотя есть и закон и патрули
Тупые наверно или челюсть не так устроена? (Да реальная отмазка одного индивидуума)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 20:40
#5648
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Кому интересно
Русская девушка учит казахскому языку

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7473
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 20:56
#5649
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Цитата:
abaika95:
Согласен тупо не понимают И тупо не учат

Не согласен, а зачем его учить? Какие преимущества это даст?Цитата:
abaika95:
Они принципиально его не учат-это тоже самое

И сного - зачем?Цитата:
abaika95:
Хотя есть и закон и патрули

Если есть, значить менять нужно. Не гоже это людей язык чужой учить заставлять. Люди родились и выросли в русскоязычной стране как никак. И что за патрули такие - они вообще законны и что по русски не понимают?Цитата:
abaika95:
Тупые наверно или челюсть не так устроена?

:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7473
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 21:15
#5650
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Цитата:
abaika95:
Русская девушка учит казахскому языку

Молодец, но предпочтительнее сегодня учить английский, немецкий, французский, испанский, да тот же китайский. :lol: В купе с русским.

[Исправлено: elektron, 16.08.2021 - 16:18]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12837
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 21:22
#5651
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Цитата:
elektron:
, а зачем его учить?


смысла никакого нет. абсолютно.все на русском и всех устраивает.
да он и сам его не знает,
а впрягся по службе здесь волну гнать.
работа такая, другого не умеет.
а кушать хочется.
а эти куаты-позорят казахский народ, уже
даже молодые казахи как видим их ставят на место.

[Исправлено: alex_60, 16.08.2021 - 21:27]
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