Отправлено: - 20:35

alex_60:

пацанцик за старое взялся.

таноми52:

Поправь лямку на трусах, пацанцик!

таноми52:

Чечня - часть России, ставшая на путь отделения. Отпустить её, значит, запустить начало развала РФ. Пришлось "разнести", учитывая упертость"сепаров, коллаборантов...",

таноми52:

их жестокость по отношению к русским и федералам

таноми52:

Разнесли, но и восстановили! Кто-то восстановил суверенное государство "Югославия"?

таноми52:

кто тут тебе что-то должен прояснять?

Добринцофф:

С чего ты взял,что русскоязычные продавцы кого то разделяют?

maxsaf:

Ниче они не разделяют, просто большинство тупо не понимают

maxsaf:

Вот если бы они знали язык, но принципиально на нем не говорили, как Куат и Ко - тогда другой вопрос

Цитата:Я за вас с таноми ещё не брался))Цитата:Вам наверно кажется это так обидно))Но на деле смехота))Два старых п...песочника сидят как гопы у подъезда и пищат "пацанчик, пацанчик")))Цитата:Тоесть Украина поступает верно когда делает тоже самое с сепарами на востоке?Цитата:Какая жестокость?Головы резали солдатам?И?А то что с ноября 1994 года когда ещё никакой войны небыло,российские самолёты бомбили Чечню и убивали мирное население это для вас так? Игрушки? Цитата:А зачем ее восстанавливать?Хорваты не хотят жить с сербами,боснийцы не хотели жить с хорватамиВ итоге все отделились но сербия возомнила себя имперской нацией и начала геноцидЗа это ее и размазали по картеЦитата:Вы должныВы же в дух соснах путаетесь))То русский мир продвигают то уже оказывается зачем-то для другого Крым оттяпали,для чего? Ради убыточного туризма?))Ааа или из за баз флота? А кричали что русских спасали так по фану?)Цитата:На видео у куата много кто хамит в ответ на просьбу обслуживать на гос языке"Научили вас на свою голову" это не разделяют?))Цитата:Согласен тупо не понимаютИ тупо не учат Цитата:Они принципиально его не учат-это тоже самоеХотя есть и закон и патрулиТупые наверно или челюсть не так устроена? (Да реальная отмазка одного индивидуума)))