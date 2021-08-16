abaika95: гражданин СССР: То, что НАТО Югославию разнесли в пух и прах - этого даже и не вспоминают Помним Как и разнос Чечни
Поправь лямку на трусах, пацанцик! Не дорос, видно, до понимания: Чечня - часть России, ставшая на путь отделения. Отпустить её, значит, запустить начало развала РФ. Пришлось "разнести", учитывая упертость"сепаров, коллаборантов...", их жестокость по отношению к русским и федералам. Разнесли, но и восстановили! Кто-то восстановил суверенное государство "Югославия"? Ну-у, ты тундра!
abaika95: maxsaf: Только тем, что Россия не нападает ради соотечественников. А Крым не ради людей отжали. Ой бой Что то новенькое)) Проясните тогда мне не сведущему ради чего Крым отжали и войска на Донбасс ввели?))
Точно, ты тундра! Политически неграмотный. Занимайся самообразованием, кто тут тебе что-то должен прояснять? Хотя, зачем тебе знания, ты очень хорошо всё домысливаешь, и свои фантазии выдаешь за реальность
abaika95: Ну русскоязычные продавцы почему-то могут и разделяют покупателей на русскоязычных и тех кого они обслуживать не могут А другим это делать нельзя?
С чего ты взял,что русскоязычные продавцы кого то разделяют? В хорошем магазине покупателю всегда рады, у меня немцы настоящие были,которые вообще по русски ни как и те уходили довольные с полными сумками, а уж казахов даже если они не говорят по русски, вообще без проблем обслужим. Я и в Тайланде и во Вьетнаме без проблем покупал всё что нужно,ездил на такси,на общественном траснспорте и даже объяснил в аптеке какое нужно лекарство. Тут смотря зачем человек пришёл,за покупками или за видосом для ютуба.
Может и так, но где то в конце 90-х и начало 2000-х в какой то серьёзной газете прочитал ( потом эта информация исчезла и нигде не появлялась) что в Чечено-Ингушской АССР добывается самая качественная нефть на Земле и она прямиком идёт на переработку для топлива ракетных двигателей. И главная причина войны - эта самая нефть и есть, ну а остальное мол, это лирика.
abaika95: Ну русскоязычные продавцы почему-то могут и разделяют покупателей на русскоязычных и тех кого они обслуживать не могут А другим это делать нельзя?
Ниче они не разделяют, просто большинство тупо не понимают казахский язык, а учить некогда или лень. Вот если бы они знали язык, но принципиально на нем не говорили, как Куат и Ко - тогда другой вопрос.
Вам наверно кажется это так обидно)) Но на деле смехота)) Два старых п...песочника сидят как гопы у подъезда и пищат "пацанчик, пацанчик"))) Цитата:
таноми52: Чечня - часть России, ставшая на путь отделения. Отпустить её, значит, запустить начало развала РФ. Пришлось "разнести", учитывая упертость"сепаров, коллаборантов...",
Тоесть Украина поступает верно когда делает тоже самое с сепарами на востоке? Цитата:
таноми52: их жестокость по отношению к русским и федералам
Какая жестокость? Головы резали солдатам? И? А то что с ноября 1994 года когда ещё никакой войны небыло,российские самолёты бомбили Чечню и убивали мирное население это для вас так? Игрушки? Цитата:
таноми52: Разнесли, но и восстановили! Кто-то восстановил суверенное государство "Югославия"?
А зачем ее восстанавливать? Хорваты не хотят жить с сербами,боснийцы не хотели жить с хорватами В итоге все отделились но сербия возомнила себя имперской нацией и начала геноцид За это ее и размазали по карте Цитата:
таноми52: кто тут тебе что-то должен прояснять?
Вы должны Вы же в дух соснах путаетесь)) То русский мир продвигают то уже оказывается зачем-то для другого Крым оттяпали,для чего? Ради убыточного туризма?)) Ааа или из за баз флота? А кричали что русских спасали так по фану?) Цитата:
Добринцофф: С чего ты взял,что русскоязычные продавцы кого то разделяют?
На видео у куата много кто хамит в ответ на просьбу обслуживать на гос языке "Научили вас на свою голову" это не разделяют?))Цитата:
maxsaf: Ниче они не разделяют, просто большинство тупо не понимают
Согласен тупо не понимают И тупо не учат Цитата:
maxsaf: Вот если бы они знали язык, но принципиально на нем не говорили, как Куат и Ко - тогда другой вопрос
Они принципиально его не учат-это тоже самое Хотя есть и закон и патрули Тупые наверно или челюсть не так устроена? (Да реальная отмазка одного индивидуума)))
abaika95: Согласен тупо не понимают И тупо не учат
Не согласен, а зачем его учить? Какие преимущества это даст?Цитата:
abaika95: Они принципиально его не учат-это тоже самое
И сного - зачем?Цитата:
abaika95: Хотя есть и закон и патрули
Если есть, значить менять нужно. Не гоже это людей язык чужой учить заставлять. Люди родились и выросли в русскоязычной стране как никак. И что за патрули такие - они вообще законны и что по русски не понимают?Цитата:
abaika95: Тупые наверно или челюсть не так устроена?
смысла никакого нет. абсолютно.все на русском и всех устраивает. да он и сам его не знает, а впрягся по службе здесь волну гнать. работа такая, другого не умеет. а кушать хочется. а эти куаты-позорят казахский народ, уже даже молодые казахи как видим их ставят на место.
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