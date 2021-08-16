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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:42
#5626
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Цитата:
maxsaf:
Вообще то коллаборант по определению тот, кто помогает врагу. И что, уже реально есть такие, кто помогает? А кто враг то?


Эти видео не смотрю, это у вас из-за три девять земель какая то мания. Из выставленных здесь на форуме видео материалов, со слов пан Василя они коллабранты.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:44
#5627
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Цитата:
maxsaf:
А кто враг то?


У нас нет врагов, список недружественных стран не составляем, как некоторые.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11595
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:45
#5628
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Цитата:
Kairat stayer:
со слов пан Василя они коллабранты.

Так мож он врет? Мож и извиняться то не за что?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11595
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:46
#5629
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Цитата:
Kairat stayer:
У нас нет врагов, список недружественных стран не составляем, как некоторые.

Ну значит и коллаборантов быть не может, по определению.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:49
#5630
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Цитата:
maxsaf:
Так мож он врет? Мож и извиняться то не за что?


Так спроси у него или через посла Канады отправь запрос.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 13:03
#5631
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Это ж надо так мозги свихнуть из-за русофобии. Реального не видеть, но зато нести какой-то бред. Просто поразительно... Опыт Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана ни о чем не говорит. Всё им америкосы великими демократами видятся. То, что НАТО Югославию разнесли в пух и прах - этого даже и не вспоминают. Но зато Россия у них - Ой - ой -ой какая злыдня!!!! И фашистов на Украине ну в упор не замечают. и то, что там "Нацкорпус" безпредел полный творит - этого тоже не видят. "Эксперты".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 13:12
#5632
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Цитата:
maxsaf:
А если не было за что, то и нефиг останавливать, так ведь?

Ну мало ли
Деревня маленькая
Вы гость
черный и с бородой
Лучше остановить)Цитата:
maxsaf:
Так вопрос то собственно касается покрышек перед Ак-Ордой, наверное серьезный вопрос.

Этот вопрос только вы и Йанг тут будируете
Цитата:
maxsaf:
Ну тут для меня все просто - граждане Казахстана. А вот для вас с Куатом они почему-то гастарбайтеры

Ну не врите не врите
Писал уже
Если побежал получил паспорт РФ а живёшь и работаешь всеровно тут
То да гасторбайтер и есть
Цитата:
maxsaf:
Конечно по другому. Ни разу еще не останавливали

А вы бороду отрастите))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 13:18
#5633
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Цитата:
maxsaf:
Ну значит и коллаборантов быть не может, по определению.

Сепары есть
Которые спят и видят как диван их вместе с клавиатурой заберёт к себе сосед)
Вот таких надо вылавливать и давить пока не поздно,Россия в этом ой помогает как КНБ
Цитата:
гражданин СССР:
Это ж надо так мозги свихнуть из-за русофобии. Реального не видеть, но зато нести какой-то бред. Просто поразительно... Опыт Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана ни о чем не говорит

Говорит
США сделало свои дела там и ушло
Цитата:
гражданин СССР:
Всё им америкосы великими демократами видятся.

Незнаю как другим для меня они тоталитарная мировая империя
Ничего не попишешь
Факт Цитата:
гражданин СССР:
То, что НАТО Югославию разнесли в пух и прах - этого даже и не вспоминают

Помним
Как и разнос Чечни
Одинаково
Цитата:
гражданин СССР:
Но зато Россия у них - Ой - ой -ой какая злыдня!!!!

Нет
Просто лицемерный региональный гегемон
Который постояно на Америку сетует а сам ещё хуже делает
Цитата:
гражданин СССР:
фашистов на Украине ну в упор не замечают. и то, что там "Нацкорпус" безпредел полный творит - этого тоже не видят

Да есть нелюди
Как и на Донбассе
Такие же фашисты но прикрывющиеся благими идеями
Или политическая идея Русского мира это не фашизм?

[Исправлено: Gljuk, 16.08.2021 - 14:43]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 13:22
#5634
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Идеология "Германского мира"продвигая идеею о воссоединении нации немцев в итоге оккупировала судетскую область (там жили немцы) оккупировала Австрию (это же те же немцы),напала на Польшу (якобы они мешают немцам жить) потом Франция и СССР (все мешали немцем жить мирно и немцы только защищались)
И.т.д.
Чем это отличается от идеологии русского мира сейчас?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11595
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 18:51
#5635
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Цитата:
abaika95:
Этот вопрос только вы и Йанг тут будируете

Потому что только слепой не видит, куда заводит разделение граждан на своих и чужих


Цитата:
abaika95:
Если побежал получил паспорт РФ а живёшь и работаешь всеровно тут То да гасторбайтер и есть

А кто у кого какие паспорта проверял, чтобы так утверждать? Или Куат и Ко перед входом в каждый бутик продавцов через МИД проверяет?

Цитата:
abaika95:
Россия в этом ой помогает как КНБ

Каким образом? Как можно понять, то что человек собрался свалить с диваном или без? Намерения что либо сделать это еще не сами действия. Если чел орет - Путин прийди, мож ему просто казахская гостеприимность передалась воздушно-капельным путем, и он Путина в гости ждет, баурсаков нажарил. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 16.08.2021 - 18:54]
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