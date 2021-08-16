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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:42
Цитата:
Эти видео не смотрю, это у вас из-за три девять земель какая то мания. Из выставленных здесь на форуме видео материалов, со слов пан Василя они коллабранты.
maxsaf:
Вообще то коллаборант по определению тот, кто помогает врагу. И что, уже реально есть такие, кто помогает? А кто враг то?
Вообще то коллаборант по определению тот, кто помогает врагу. И что, уже реально есть такие, кто помогает? А кто враг то?
Эти видео не смотрю, это у вас из-за три девять земель какая то мания. Из выставленных здесь на форуме видео материалов, со слов пан Василя они коллабранты.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:44
Цитата:
У нас нет врагов, список недружественных стран не составляем, как некоторые.
maxsaf:
А кто враг то?
А кто враг то?
У нас нет врагов, список недружественных стран не составляем, как некоторые.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:45
Цитата:
Так мож он врет? Мож и извиняться то не за что?
Kairat stayer:
со слов пан Василя они коллабранты.
со слов пан Василя они коллабранты.
Так мож он врет? Мож и извиняться то не за что?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:46
Цитата:
Ну значит и коллаборантов быть не может, по определению.
Kairat stayer:
У нас нет врагов, список недружественных стран не составляем, как некоторые.
У нас нет врагов, список недружественных стран не составляем, как некоторые.
Ну значит и коллаборантов быть не может, по определению.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:49
Цитата:
Так спроси у него или через посла Канады отправь запрос.
maxsaf:
Так мож он врет? Мож и извиняться то не за что?
Так мож он врет? Мож и извиняться то не за что?
Так спроси у него или через посла Канады отправь запрос.
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 13:03
Это ж надо так мозги свихнуть из-за русофобии. Реального не видеть, но зато нести какой-то бред. Просто поразительно... Опыт Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана ни о чем не говорит. Всё им америкосы великими демократами видятся. То, что НАТО Югославию разнесли в пух и прах - этого даже и не вспоминают. Но зато Россия у них - Ой - ой -ой какая злыдня!!!! И фашистов на Украине ну в упор не замечают. и то, что там "Нацкорпус" безпредел полный творит - этого тоже не видят. "Эксперты".
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 13:12
Цитата:
Ну мало ли
Деревня маленькая
Вы гость
черный и с бородой
Лучше остановить)Цитата:
Этот вопрос только вы и Йанг тут будируете
Цитата:
Ну не врите не врите
Писал уже
Если побежал получил паспорт РФ а живёшь и работаешь всеровно тут
То да гасторбайтер и есть
Цитата:
А вы бороду отрастите))
maxsaf:
А если не было за что, то и нефиг останавливать, так ведь?
А если не было за что, то и нефиг останавливать, так ведь?
Ну мало ли
Деревня маленькая
Вы гость
черный и с бородой
Лучше остановить)Цитата:
maxsaf:
Так вопрос то собственно касается покрышек перед Ак-Ордой, наверное серьезный вопрос.
Так вопрос то собственно касается покрышек перед Ак-Ордой, наверное серьезный вопрос.
Этот вопрос только вы и Йанг тут будируете
Цитата:
maxsaf:
Ну тут для меня все просто - граждане Казахстана. А вот для вас с Куатом они почему-то гастарбайтеры
Ну тут для меня все просто - граждане Казахстана. А вот для вас с Куатом они почему-то гастарбайтеры
Ну не врите не врите
Писал уже
Если побежал получил паспорт РФ а живёшь и работаешь всеровно тут
То да гасторбайтер и есть
Цитата:
maxsaf:
Конечно по другому. Ни разу еще не останавливали
Конечно по другому. Ни разу еще не останавливали
А вы бороду отрастите))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 13:18
Цитата:
Сепары есть
Которые спят и видят как диван их вместе с клавиатурой заберёт к себе сосед)
Вот таких надо вылавливать и давить пока не поздно,Россия в этом ой помогает как КНБ
Цитата:
Говорит
США сделало свои дела там и ушло
Цитата:
Незнаю как другим для меня они тоталитарная мировая империя
Ничего не попишешь
Факт Цитата:
Помним
Как и разнос Чечни
Одинаково
Цитата:
Нет
Просто лицемерный региональный гегемон
Который постояно на Америку сетует а сам ещё хуже делает
Цитата:
Да есть нелюди
Как и на Донбассе
Такие же фашисты но прикрывющиеся благими идеями
Или политическая идея Русского мира это не фашизм?
[Исправлено: Gljuk, 16.08.2021 - 14:43]
maxsaf:
Ну значит и коллаборантов быть не может, по определению.
Ну значит и коллаборантов быть не может, по определению.
Сепары есть
Которые спят и видят как диван их вместе с клавиатурой заберёт к себе сосед)
Вот таких надо вылавливать и давить пока не поздно,Россия в этом ой помогает как КНБ
Цитата:
гражданин СССР:
Это ж надо так мозги свихнуть из-за русофобии. Реального не видеть, но зато нести какой-то бред. Просто поразительно... Опыт Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана ни о чем не говорит
Это ж надо так мозги свихнуть из-за русофобии. Реального не видеть, но зато нести какой-то бред. Просто поразительно... Опыт Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана ни о чем не говорит
Говорит
США сделало свои дела там и ушло
Цитата:
гражданин СССР:
Всё им америкосы великими демократами видятся.
Всё им америкосы великими демократами видятся.
Незнаю как другим для меня они тоталитарная мировая империя
Ничего не попишешь
Факт Цитата:
гражданин СССР:
То, что НАТО Югославию разнесли в пух и прах - этого даже и не вспоминают
То, что НАТО Югославию разнесли в пух и прах - этого даже и не вспоминают
Помним
Как и разнос Чечни
Одинаково
Цитата:
гражданин СССР:
Но зато Россия у них - Ой - ой -ой какая злыдня!!!!
Но зато Россия у них - Ой - ой -ой какая злыдня!!!!
Нет
Просто лицемерный региональный гегемон
Который постояно на Америку сетует а сам ещё хуже делает
Цитата:
гражданин СССР:
фашистов на Украине ну в упор не замечают. и то, что там "Нацкорпус" безпредел полный творит - этого тоже не видят
фашистов на Украине ну в упор не замечают. и то, что там "Нацкорпус" безпредел полный творит - этого тоже не видят
Да есть нелюди
Как и на Донбассе
Такие же фашисты но прикрывющиеся благими идеями
Или политическая идея Русского мира это не фашизм?
[Исправлено: Gljuk, 16.08.2021 - 14:43]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 13:22
Идеология "Германского мира"продвигая идеею о воссоединении нации немцев в итоге оккупировала судетскую область (там жили немцы) оккупировала Австрию (это же те же немцы),напала на Польшу (якобы они мешают немцам жить) потом Франция и СССР (все мешали немцем жить мирно и немцы только защищались)
И.т.д.
Чем это отличается от идеологии русского мира сейчас?
И.т.д.
Чем это отличается от идеологии русского мира сейчас?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 18:51
Цитата:
Потому что только слепой не видит, куда заводит разделение граждан на своих и чужих
Цитата:
А кто у кого какие паспорта проверял, чтобы так утверждать? Или Куат и Ко перед входом в каждый бутик продавцов через МИД проверяет?
Цитата:
Каким образом? Как можно понять, то что человек собрался свалить с диваном или без? Намерения что либо сделать это еще не сами действия. Если чел орет - Путин прийди, мож ему просто казахская гостеприимность передалась воздушно-капельным путем, и он Путина в гости ждет, баурсаков нажарил.
[Исправлено: maxsaf, 16.08.2021 - 18:54]
abaika95:
Этот вопрос только вы и Йанг тут будируете
Этот вопрос только вы и Йанг тут будируете
Потому что только слепой не видит, куда заводит разделение граждан на своих и чужих
Цитата:
abaika95:
Если побежал получил паспорт РФ а живёшь и работаешь всеровно тут То да гасторбайтер и есть
Если побежал получил паспорт РФ а живёшь и работаешь всеровно тут То да гасторбайтер и есть
А кто у кого какие паспорта проверял, чтобы так утверждать? Или Куат и Ко перед входом в каждый бутик продавцов через МИД проверяет?
Цитата:
abaika95:
Россия в этом ой помогает как КНБ
Россия в этом ой помогает как КНБ
Каким образом? Как можно понять, то что человек собрался свалить с диваном или без? Намерения что либо сделать это еще не сами действия. Если чел орет - Путин прийди, мож ему просто казахская гостеприимность передалась воздушно-капельным путем, и он Путина в гости ждет, баурсаков нажарил.
[Исправлено: maxsaf, 16.08.2021 - 18:54]
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