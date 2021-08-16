Прогноз на 5 дней
ясно+34°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 16% влажность
  • В, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые группы за выходные в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42166
5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые группы за выходные в Костанайской области
Отправлено: 16.08.21 - 15:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на то, что наш регион находится в "красной зоне", на всех 9-ти мероприятиях было большое количество гостей. О фактах нарушения карантина рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22424
Re: 5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые...
Отправлено: 16.08.21 - 15:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли, блинн, время - жениться... :lol: ;-)
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
157
Re: 5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые...
Отправлено: 16.08.21 - 17:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда жениться,если эта хрень продолжается второй год и конца не видать
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS