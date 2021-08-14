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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 16:45
Цитата:
Не - получится. В каждом магазине,
ксть хоть онин, русский продавец....
Гога:
раз на русском говори
раз на русском говори
Не - получится. В каждом магазине,
ксть хоть онин, русский продавец....
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 16:54
Цитата:
___---Тогда в Кустанай , и по-немецки !!
drakon:
Не - получится
Не - получится
___---Тогда в Кустанай , и по-немецки !!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:00
Цитата:
Они меня, извиняться, на камеру- заставят...
Гога:
-Тогда в Кустанай , и по-немецки !!
-Тогда в Кустанай , и по-немецки !!
Они меня, извиняться, на камеру- заставят...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:11
Цитата:
____----Так ты в Ютуб хочешь ? Чем - то надо жертвовать . Зато точно в Ютубе засветишься !!
drakon:
____----Так ты в Ютуб хочешь ? Чем - то надо жертвовать . Зато точно в Ютубе засветишься !!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:26
Цитата:
Не нужна мне степь великая и
ютуба мне не - нужна...
[Исправлено: drakon, 14.08.2021 - 17:26]
Гога:
Зато точно в Ютубе засветишься !!
Зато точно в Ютубе засветишься !!
Не нужна мне степь великая и
ютуба мне не - нужна...
[Исправлено: drakon, 14.08.2021 - 17:26]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:33
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:39
Цитата:
наверное с Сицилии.
drakon:
Итальянская,
Итальянская,
наверное с Сицилии.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:42
Цитата:
____----Значит не будет у тебя славы вселенской
drakon:
ютуба мне не - нужна.
ютуба мне не - нужна.
____----Значит не будет у тебя славы вселенской
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:44
Цитата:
Написано, из Италии...
alex_60:
наверное с Сицилии.
наверное с Сицилии.
Написано, из Италии...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:47
Цитата:
Слава, уже не нужна, мне.
Протянуть бы ещё парочку,
годков...
Бкз славы...
Гога:
не будет у тебя славы вселенской
не будет у тебя славы вселенской
Слава, уже не нужна, мне.
Протянуть бы ещё парочку,
годков...
Бкз славы...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.08.21 - 17:00
Так, пообедали. Через часик будем десертом, угощаться.
Не знаю, как эта штука, на русском языке - называется,
на немецком- Ananas...
Не знаю, как эта штука, на русском языке - называется,
на немецком- Ananas...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.08.21 - 18:14
Цитата:
травянистое растение.
drakon:
Не знаю, как эта штука, на русском языке - называется,
Не знаю, как эта штука, на русском языке - называется,
травянистое растение.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.08.21 - 14:17
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 1703
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.08.21 - 16:08
Цитата:
Стих про АНАНАС па руски..
Здравствуй, милая жена!
"Здравствуй! " - молвила она.
- "Ты принёс свою зарплату,
Или снова ни хрена? "
"Я зарплату-то принёс,
Что ж повесила свой нос?
Видно, чувствуешь, что нынче
У меня к тебе вопрос.
"Что сегодня на обед?
Суп с котом иль винегрет?
Или снова холодильник
Опустел от наших бед?
"Отвечает мне жена:
"Нету в доме ни хрена.
Ты иди до магазина
И неси-ка нам вина!
Две бутылки притарань,
Да смотри - бери шампань!
А не водку, как обычно,
Распоследняя ты пьянь!
Я на этот самый раз
Нам купила ананас,
Мы в вине его утопим,
Это будет просто класс!
"Я - от радости скачу,
В магазин бегом лечу,
И от радости шепчу:
"Ладно, блин, куплю шампани,
Ну, а водки и тарани
(И коньяк с Вазисубани)
-По дороге накачу...
"Возвращаюсь поутру,
Тереблю в пальто дыру,
На шампань мне не хватило:
Пропил всё: ей-ей не вру!
Дверь открылась в тот же час
-Ананас летит мне в глаз,
Разлетелся на кусочки
Спелый, сладкий ананас.. .
Хватит плакать и рыдать,
Можно даже не гадать,
Как попал я в этот месяц
На больничную кровать.
Удивляюсь в этот раз
На попорченный свой глаз:
До чего же ананасы
Стали крепкие у нас..
drakon:
на немецком- Ananas
на немецком- Ananas
Стих про АНАНАС па руски..
Здравствуй, милая жена!
"Здравствуй! " - молвила она.
- "Ты принёс свою зарплату,
Или снова ни хрена? "
"Я зарплату-то принёс,
Что ж повесила свой нос?
Видно, чувствуешь, что нынче
У меня к тебе вопрос.
"Что сегодня на обед?
Суп с котом иль винегрет?
Или снова холодильник
Опустел от наших бед?
"Отвечает мне жена:
"Нету в доме ни хрена.
Ты иди до магазина
И неси-ка нам вина!
Две бутылки притарань,
Да смотри - бери шампань!
А не водку, как обычно,
Распоследняя ты пьянь!
Я на этот самый раз
Нам купила ананас,
Мы в вине его утопим,
Это будет просто класс!
"Я - от радости скачу,
В магазин бегом лечу,
И от радости шепчу:
"Ладно, блин, куплю шампани,
Ну, а водки и тарани
(И коньяк с Вазисубани)
-По дороге накачу...
"Возвращаюсь поутру,
Тереблю в пальто дыру,
На шампань мне не хватило:
Пропил всё: ей-ей не вру!
Дверь открылась в тот же час
-Ананас летит мне в глаз,
Разлетелся на кусочки
Спелый, сладкий ананас.. .
Хватит плакать и рыдать,
Можно даже не гадать,
Как попал я в этот месяц
На больничную кровать.
Удивляюсь в этот раз
На попорченный свой глаз:
До чего же ананасы
Стали крепкие у нас..
-
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