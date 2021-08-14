Отправлено: - 16:08

drakon:

на немецком- Ananas

Цитата:Стих про АНАНАС па руски..Здравствуй, милая жена!"Здравствуй! " - молвила она.- "Ты принёс свою зарплату,Или снова ни хрена? ""Я зарплату-то принёс,Что ж повесила свой нос?Видно, чувствуешь, что нынчеУ меня к тебе вопрос."Что сегодня на обед?Суп с котом иль винегрет?Или снова холодильникОпустел от наших бед?"Отвечает мне жена:"Нету в доме ни хрена.Ты иди до магазинаИ неси-ка нам вина!Две бутылки притарань,Да смотри - бери шампань!А не водку, как обычно,Распоследняя ты пьянь!Я на этот самый разНам купила ананас,Мы в вине его утопим,Это будет просто класс!"Я - от радости скачу,В магазин бегом лечу,И от радости шепчу:"Ладно, блин, куплю шампани,Ну, а водки и тарани(И коньяк с Вазисубани)-По дороге накачу..."Возвращаюсь поутру,Тереблю в пальто дыру,На шампань мне не хватило:Пропил всё: ей-ей не вру!Дверь открылась в тот же час-Ананас летит мне в глаз,Разлетелся на кусочкиСпелый, сладкий ананас.. .Хватит плакать и рыдать,Можно даже не гадать,Как попал я в этот месяцНа больничную кровать.Удивляюсь в этот разНа попорченный свой глаз:До чего же ананасыСтали крепкие у нас..