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≡ Серийного вора, любителя инструментов, задержала полиция в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42166
Серийного вора, любителя инструментов, задержала полиция в Костанае
Отправлено: 16.08.21 - 14:11
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В управление полиции поступило 6 заявлений от пострадавших. Сумма ущерба, нанесенного жителям областного центра, составила более 2 млн тенге. Большая часть похищенного - строительные инструменты.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4792
Re: Серийного вора, любителя инструментов, задержала полиция в...
Отправлено: 16.08.21 - 14:11
#1
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Невостребованных вещдоков не завалялось случаем, обожаю инструменты
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
93
Re: Серийного вора, любителя инструментов, задержала полиция в...
Отправлено: 16.08.21 - 15:13
#2
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Техасская резня бензопилой!!!!!!!!!!!!!!!!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1703
Re: Серийного вора, любителя инструментов, задержала полиция в...
Отправлено: 16.08.21 - 15:15
#3
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Скоро можно будет морковку воровать, миллионером тоже можно стать..
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