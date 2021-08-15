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≡ Боевики "Талибана" вошли в столицу Афганистана Кабул. Президент покинул страну
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42166
Боевики "Талибана" вошли в столицу Афганистана Кабул. Президент покинул страну
Отправлено: 15.08.21 - 22:52
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Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид отмечал в заявлении, что группировка ведет переговоры с правительством о мирной сдаче Кабула. Но позже стало известно, что они не примут власть от президента, потребовав, чтобы это сделали другие лидеры.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12833
Боевики "Талибана" вошли в столицу Афганистана Кабул. Президент покинул страну
Отправлено: 16.08.21 - 11:26
#30
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Трамп на коне.лютует не на шутку.
"С позором уйти в отставку":дает совет Байдену.
на фоне ситуации в Афганистане
(пока,название страны другое будет,уже обьявлено).
короче американцы и дома и в афгане оказались
в полной ж..е.
полная деградация.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12833
Re: Боевики "Талибана" вошли в столицу Афганистана...
Отправлено: 16.08.21 - 13:33
#31
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//Несколько людей стали жертвами действий со стороны американских военных в аэропорту Кабула. Несколько человек погибли от предупредительных выстрелов военных США в столичном аэропорту Афганистана. //

не наубивались похоже еще.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1703
Боевики "Талибана" вошли в столицу Афганистана Кабул. Президент покинул страну
Отправлено: 16.08.21 - 14:17
#32
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Цитата:
maxsaf:
рожают кому повезет, вне зависимости от пола )))

Это разве не так?
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