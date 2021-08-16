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≡ Пробег памяти учителя - Костанайские легкоатлеты провели контрольную тренировку на трех дистанциях
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42166
Пробег памяти учителя - Костанайские легкоатлеты провели контрольную тренировку на трех дистанциях
Отправлено: 16.08.21 - 13:30
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Открытая контрольная тренировка по бегу прошла в селе Майское района Беймбета Майлина. Самые маленькие спортсмены пробежали 3 км, старшие - 10 км, а несколько фанатов бега решили пробежать 27 км для проверки своей выносливости.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12833
Re: Пробег памяти учителя - Костанайские легкоатлеты провели...
Отправлено: 16.08.21 - 13:30
#1
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на фото- ФИНИШ,
всем все ясно и понятно.
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