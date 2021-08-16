Отправлено: - 13:18

maxsaf:

Ну значит и коллаборантов быть не может, по определению.

гражданин СССР:

Это ж надо так мозги свихнуть из-за русофобии. Реального не видеть, но зато нести какой-то бред. Просто поразительно... Опыт Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана ни о чем не говорит

гражданин СССР:

Всё им америкосы великими демократами видятся.

гражданин СССР:

То, что НАТО Югославию разнесли в пух и прах - этого даже и не вспоминают

гражданин СССР:

Но зато Россия у них - Ой - ой -ой какая злыдня!!!!

гражданин СССР:

фашистов на Украине ну в упор не замечают. и то, что там "Нацкорпус" безпредел полный творит - этого тоже не видят

[Исправлено: Gljuk, 16.08.2021 - 14:43]

Цитата:Сепары естьКоторые спят и видят как диван их вместе с клавиатурой заберёт к себе сосед)Вот таких надо вылавливать и давить пока не поздно,Россия в этом ой помогает как КНБЦитата:ГоворитСША сделало свои дела там и ушлоЦитата:Незнаю как другим для меня они тоталитарная мировая империяНичего не попишешьФакт Цитата:ПомнимКак и разнос ЧечниОдинаковоЦитата:НетПросто лицемерный региональный гегемонКоторый постояно на Америку сетует а сам ещё хуже делаетЦитата:Да есть нелюдиКак и на ДонбассеТакие же фашисты но прикрывющиеся благими идеямиИли политическая идея Русского мира это не фашизм?