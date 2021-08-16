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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 11:36
Цитата:
А если не было за что, то и нефиг останавливать, так ведь?Цитата:
Так вопрос то собственно касается покрышек перед Ак-Ордой, наверное серьезный вопрос.
Цитата:
Зачем, Куат же поставил уже всем русскоговорящим свой диагноз, че вы еще там собрались искать? Извинения?
Цитата:
Ну тут для меня все просто - граждане Казахстана. А вот для вас с Куатом они почему-то гастарбайтеры.
abaika95:
Штраф заплатил бы если было за что и дальше поехал))
Штраф заплатил бы если было за что и дальше поехал))
А если не было за что, то и нефиг останавливать, так ведь?Цитата:
abaika95:
А зачем обществу мнение президента по такому вопросу?
А зачем обществу мнение президента по такому вопросу?
Так вопрос то собственно касается покрышек перед Ак-Ордой, наверное серьезный вопрос.
Цитата:
abaika95:
Сделаем Всем сделаем но начнем с русских))) Или с украинцев)
Сделаем Всем сделаем но начнем с русских))) Или с украинцев)
Зачем, Куат же поставил уже всем русскоговорящим свой диагноз, че вы еще там собрались искать? Извинения?
Цитата:
abaika95:
Алекс остался Добринцов Юджин Таноми Куда их запишем?
Алекс остался Добринцов Юджин Таноми Куда их запишем?
Ну тут для меня все просто - граждане Казахстана. А вот для вас с Куатом они почему-то гастарбайтеры.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 11:41
Цитата:
Конечно по другому. Ни разу еще не останавливали.
abaika95:
Или в Канаде в маленьком городке это как то по другому работает?
Или в Канаде в маленьком городке это как то по другому работает?
Конечно по другому. Ни разу еще не останавливали.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 11:46
Цитата:
Если следовать вашей логике, остались часть граждан которые не особо образованные и часть которые копят средства для переезда.
maxsaf:
Далее после распада союза, часть уехала, скорее всего уехать смогли либо образованные, которых принимала другая сторона, либо с деньгами, те, кому было что терять, но без особых чувств к Родине. Вопрос - а кто остался?
Далее после распада союза, часть уехала, скорее всего уехать смогли либо образованные, которых принимала другая сторона, либо с деньгами, те, кому было что терять, но без особых чувств к Родине. Вопрос - а кто остался?
Если следовать вашей логике, остались часть граждан которые не особо образованные и часть которые копят средства для переезда.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 11:50
Цитата:
И судя по разговорам в чат рулетке, которые переодически выкладывает братская украина в лице канала Интерхунта, наврятли накопят на переезд, поэтому ждут, что их перевезут вместе с диваном.
Kairat stayer:
Если следовать вашей логике, остались часть граждан которые не особо образованные и часть которые копят средства для переезда.
Если следовать вашей логике, остались часть граждан которые не особо образованные и часть которые копят средства для переезда.
И судя по разговорам в чат рулетке, которые переодически выкладывает братская украина в лице канала Интерхунта, наврятли накопят на переезд, поэтому ждут, что их перевезут вместе с диваном.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:00
Цитата:
Украина отстаивает свою независимость и территориальную целостность, некоторые диванные эксперты прогнозируют крупномасштабное вторжение. Тогда Украине поможет Запад и США и партизанское движение никто не отменял, не так все просто там. Канал интерхунта выявляет коллаборантов, которые потом просят извинения.
maxsaf:
И судя по разговорам в чат рулетке, которые переодически выкладывает братская украина в лице канала Интерхунта, наврятли накопят на переезд, поэтому ждут, что их перевезут вместе с диваном.
И судя по разговорам в чат рулетке, которые переодически выкладывает братская украина в лице канала Интерхунта, наврятли накопят на переезд, поэтому ждут, что их перевезут вместе с диваном.
Украина отстаивает свою независимость и территориальную целостность, некоторые диванные эксперты прогнозируют крупномасштабное вторжение. Тогда Украине поможет Запад и США и партизанское движение никто не отменял, не так все просто там. Канал интерхунта выявляет коллаборантов, которые потом просят извинения.
(Полноправные пользователи)
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- 433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:04
Цитата:
О себе... И во множественном числе.. Или Балалайку тоже имеете ввиду?
Kairat stayer:
некоторые диванные эксперты прогнозируют
некоторые диванные эксперты прогнозируют
О себе... И во множественном числе.. Или Балалайку тоже имеете ввиду?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:09
Цитата:
Позитива много, например в РФ - Гитарист 163 - YouTube (Парень из Саратова поёт песни на разных языках), канал Москва қазақша (Двое девушек из Москвы изучают и проводят занятия по изучению казахского языка), Канал Алга Петербург - YouTube (Двое парней славян ознакамливают с национальной культурой, обычаями, традициями народа Казахстана).
Victor Yang:
Вот позитивные казахи:
Вот позитивные казахи:
Позитива много, например в РФ - Гитарист 163 - YouTube (Парень из Саратова поёт песни на разных языках), канал Москва қазақша (Двое девушек из Москвы изучают и проводят занятия по изучению казахского языка), Канал Алга Петербург - YouTube (Двое парней славян ознакамливают с национальной культурой, обычаями, традициями народа Казахстана).
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:11
Цитата:
интересно а как ты сам себя позиционируешь-
известный политолог,специалист по межнациональным отношениям,
или как?
вроде известен в миру как спец по туалетам для инотуристов .
и фанат американских штатов.
Kairat stayer:
некоторые диванные эксперты
некоторые диванные эксперты
интересно а как ты сам себя позиционируешь-
известный политолог,специалист по межнациональным отношениям,
или как?
вроде известен в миру как спец по туалетам для инотуристов .
и фанат американских штатов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:13
Цитата:
Почему о себе, в различных ток-шоу, программах круглосуточно базарят об этом... Вона даже из дальнего зарубежья диванные эксперты ведутся на это, посмотрим как сложится все.
гражданин СССР:
О себе... И во множественном числе.. Или Балалайку тоже имеете ввиду?
О себе... И во множественном числе.. Или Балалайку тоже имеете ввиду?
Почему о себе, в различных ток-шоу, программах круглосуточно базарят об этом... Вона даже из дальнего зарубежья диванные эксперты ведутся на это, посмотрим как сложится все.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:15
Цитата:
Какого х. они забыли у вас? Им своих коллаборантов мало?
Цитата:
А Куат тем временем пополняет свою Каспи Голд карточку )) патриот )) Сколько интересных книг этот обладатель гринкарты перевел на казахский язык?
[Исправлено: maxsaf, 16.08.2021 - 12:17]
Kairat stayer:
Канал интерхунта выявляет коллаборантов, которые потом просят извинения.
Канал интерхунта выявляет коллаборантов, которые потом просят извинения.
Какого х. они забыли у вас? Им своих коллаборантов мало?
Цитата:
Kairat stayer:
Позитива много, например в РФ - Гитарист 163 - YouTube (Парень из Саратова поёт песни на разных языках), канал Москва қазақша (Двое девушек из Москвы изучают и проводят занятия по изучению казахского языка), Канал Алга Петербург - YouTube (Двое парней славян ознакамливают с национальной культурой, обычаями, традициями народа Казахстана).
Позитива много, например в РФ - Гитарист 163 - YouTube (Парень из Саратова поёт песни на разных языках), канал Москва қазақша (Двое девушек из Москвы изучают и проводят занятия по изучению казахского языка), Канал Алга Петербург - YouTube (Двое парней славян ознакамливают с национальной культурой, обычаями, традициями народа Казахстана).
А Куат тем временем пополняет свою Каспи Голд карточку )) патриот )) Сколько интересных книг этот обладатель гринкарты перевел на казахский язык?
[Исправлено: maxsaf, 16.08.2021 - 12:17]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:23
Цитата:
Видимо накопили большой опыт по их выявлению, помогают другим странам.Цитата:
Отмечал ранее неоднократно, лично у меня нет языковой проблемы. Обратятся на казахском отвечу на казахском, соответственно если на русском, тогда отвечаю на русском. No problem (нет проблем).
maxsaf:
Какого х. они забыли у вас? Им своих коллаборантов мало?
Какого х. они забыли у вас? Им своих коллаборантов мало?
Видимо накопили большой опыт по их выявлению, помогают другим странам.Цитата:
maxsaf:
А Куат тем временем пополняет свою Каспи Голд карточку )) патриот ))
А Куат тем временем пополняет свою Каспи Голд карточку )) патриот ))
Отмечал ранее неоднократно, лично у меня нет языковой проблемы. Обратятся на казахском отвечу на казахском, соответственно если на русском, тогда отвечаю на русском. No problem (нет проблем).
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:29
Цитата:
вот 20 лет помогали Афганистану,
при этом Вашингтон присвоил Афганистану статус основного союзника
Соединенных Штатов, не входящего в блок НАТО,
чего Украине и не снилось и не будет никогда,
и вот такой позорный исход.
Kairat stayer:
Тогда Украине поможет Запад и США
Тогда Украине поможет Запад и США
вот 20 лет помогали Афганистану,
при этом Вашингтон присвоил Афганистану статус основного союзника
Соединенных Штатов, не входящего в блок НАТО,
чего Украине и не снилось и не будет никогда,
и вот такой позорный исход.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:31
Цитата:
класс. 5 по русскому языку.
Kairat stayer:
круглосуточно базарят об этом... Вона
круглосуточно базарят об этом... Вона
класс. 5 по русскому языку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:38
Цитата:
Вообще то коллаборант по определению тот, кто помогает врагу. И что, уже реально есть такие, кто помогает? А кто враг то?
Kairat stayer:
Видимо накопили большой опыт по их выявлению, помогают другим странам
Видимо накопили большой опыт по их выявлению, помогают другим странам
Вообще то коллаборант по определению тот, кто помогает врагу. И что, уже реально есть такие, кто помогает? А кто враг то?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.08.21 - 12:38
Цитата:
Ток-шоу пересмотрел что ли? Будут иметь особый статус, постоянно совместные учения проводят, летом бомбардировщики НАТО неоднократно по территории Украины облёты совершали. Проверяли как реагируют и.т.д. Конфликт длится 8 год, из за введённых санкции доходы населения падают, Росстат подтверждает.
alex_60:
чего Украине и не снилось и не будет никогда...
чего Украине и не снилось и не будет никогда...
Ток-шоу пересмотрел что ли? Будут иметь особый статус, постоянно совместные учения проводят, летом бомбардировщики НАТО неоднократно по территории Украины облёты совершали. Проверяли как реагируют и.т.д. Конфликт длится 8 год, из за введённых санкции доходы населения падают, Росстат подтверждает.
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